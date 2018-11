À l’Est de l’Ukraine, la loi martiale se ressent à peine

«La loi martiale? C’est aujourd’hui? Je n’ai rien remarqué.» Depuis quelques mois, Dmytro Iouriev se porte volontaire pour tenir une permanence citoyenne sur la place de la liberté de Kharkiv, l’une des plus grandes d’Europe. Son mouvement réclame des réformes anticorruption et «des politiques pro-ukrainiennes pour contrer l’agression russe». Il devrait être au courant de l’application de la loi martiale à partir de 9 h du matin, ce 28 novembre. Mais autour de lui, pas de barrage routier, pas de blindé en patrouille, pas de couvre-feu. Seuls des faux sapins de Noël géants sont en cours de construction.

À moins de 30 kilomètres de la frontière russe, Kharkiv est particulièrement sensible aux tensions qui opposent Kiev et Moscou. En 2014, la ville avait failli plonger dans la guerre. Suite à l’attaque et à la saisie de trois navires militaires ukrainiens dans la mer Noire, dimanche, le président Petro Porochenko a averti du risque d’une «intervention terrestre de la part du pays agresseur, la Russie». Il a obtenu de la Verkhovna Rada (le parlement) l’instauration de la loi martiale dans dix régions frontalières jusqu’au 26 décembre.

Aucune provocation

Au poste-frontière de Hoptivka, au nord, la situation est néanmoins remarquablement calme. «Nous sommes placés en état d’alerte, mais cela ne change concrètement rien à notre fonctionnement», commente la porte-parole régionale des gardes-frontière, Oksana Ivanets. Et de noter qu’aucune provocation n’a été recensée depuis le côté russe.

Un chauffeur de taxi, en recherche de clients, se contente de noter qu’il n’a véhiculé aucun citoyen russe de la journée. «Avant 2014, il y avait beaucoup de Russes qui traversaient pour venir faire leurs courses à Kharkiv», se souvient-il. Depuis le 25 novembre, 76 citoyens russes ont été interdits d’entrée sur le territoire à l’aéroport de Kiev. Les autorités assurent étudier l’option d’un blocage total.

Ce serait là une conséquence très concrète de la loi martiale, que Petro Porochenko a décrétée après s’y être opposé pendant les quatre dernières années de conflit. Le chef des armées s’est prêté depuis le 25 novembre à de nombreuses interviews et consultations diplomatiques. Ce 28 novembre, il s’est affiché en uniforme pour visiter une base au nord de Kiev, entouré d’une légion de caméras. Une fébrilité qui tranche avec la tranquillité de la région de Kharkiv, pourtant plus exposée militairement, et qui alimente les critiques sur l’usage politicien de la loi martiale, alors que Petro Porochenko ne part pas favori des sondages à sa propre réélection en mars 2019.

Selon le chef de l’État, la loi martiale était essentielle dans la mesure où elle lui procure des moyens d’action rapides en cas d’escalade militaire. Elle montrerait aussi «à nos ennemis qu’ils paieront un lourd tribut s’ils veulent nous attaquer».

Annexion rampante

En Ukraine, peu sont ceux qui contestent la menace russe, caractérisée ces derniers temps par l’annexion rampante de la mer d’Azov. Selon le ministre des infrastructures Volodymyr Omelyan, plus de 35 navires marchands ralliant les ports de Marioupol et Berdiansk sont ainsi bloqués par les Russes depuis le début de la semaine. Il n’est pourtant guère évident que la loi martiale contribue à débloquer cette situation.

Face à ces incertitudes, les mouvements nationalistes n’attendent pas pour s’organiser. Les structures liées au régiment ultraradical Azov ont ainsi appelé par eux-mêmes à une mobilisation citoyenne. «Hier (ndlr: mardi), nous avons accueilli 50 nouveaux volontaires pour une session d’entraînement», explique le responsable régional Vladislav Sobolevskyi. Lui dénonce l’introduction de la loi martiale comme une simple manœuvre électorale de la présidence, qui pourrait aider l’exécutif à museler son opposition. Il revendique le fait d’entretenir des structures de sécurité parallèles à celles de l’État. «La menace russe est une réalité depuis 2014, nous voulons être prêts à défendre notre pays, sans manigance politicienne.»

Les Européens appellent à la retenue

Les pays européens, Allemagne en tête, ont appelé jeudi Kiev à la retenue après que le président Petro Porochenko a demandé aux pays membres de l’OTAN de déployer des navires en mer d’Azov pour soutenir son pays face à la Russie. Tout en rendant Vladimir Poutine responsable du regain de tensions, Angela Merkel a souligné que Kiev se devait de «rester avisée, car (…) il ne peut y avoir de solution militaire à ces confrontations», a-t-elle insisté à Berlin lors d’un forum économique germano-ukrainien. Elle a promis d’aborder le sujet avec Vladimir Poutine lors du G20. Selon Petro Porochenko, le président russe ne veut rien de moins qu’occuper la mer d’Azov. «Le seul langage qu’il comprenne est l’unité du monde occidental», a-t-il déclaré au quotidien allemand «Bild». «Nous ne pouvons pas accepter cette politique agressive de la Russie. Ce fut d’abord la Crimée, puis l’est de l’Ukraine. Il veut maintenant la mer d’Azov», a-t-il mis en garde. Si l’Union européenne s’est dite «consternée par l’usage de la force de la Russie», les 28 n’envisagent pas de nouvelles sanctions contre Moscou.

