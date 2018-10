À Riace, une foule vient soutenir le maire qui défend les migrants

À quelques centaines de mètres devant l’entrée du village, des files de voitures garées pêle-mêle empêchent tout passage. L’arrivée à Riace se fera à pied, accompagné par des milliers de manifestants venus de toute l’Italie pour protester contre la décision de la justice italienne d’arrêter Domenico Lucano, l’emblématique maire de ce village calabrais de 1800 âmes, connu pour son système élaboré d’intégration des migrants. Mardi dernier, dans le cadre de l’opération Xenia, la Guardia di Finanza l’a assigné à résidence.

Les procureurs lui reprochent d’avoir facilité l’immigration illégale en ayant organisé au moins trois mariages blancs, ainsi que d’avoir attribué un mandat concernant la gestion des déchets sans faire d’appel d’offres. Mais d’autres accusations plus graves ont été rejetées par le juge d’instruction Domenico Di Croce. Le magistrat a souligné «les énormes erreurs de procédures et le manque d’investigation» dans la conduite du dossier.

Basée sur les dénonciations d’un ancien employé communal, cette enquête, qui aura duré dix-huit mois, est vécue comme une chasse aux sorcières par les soutiens de Lucano. Et pour cause, «Mimmo u Curdu» (Mimmo le Kurde) comme l’appellent ses concitoyens, est une institution en Calabre. Arrivé à la tête de la commune en 2004, il a revitalisé ce village, qui était dans un état de quasi-abandon.

Domenico Lucano avait notamment attribué la gestion des déchets à des associations d’habitants de la commune. Aujourd’hui ciblée par la justice calabraise, cette initiative avait permis à des réfugiés et des personnes en difficulté de trouver du travail, faisant le tri des déchets à dos d’âne. Elle avait d’ailleurs suscité l’enthousiasme de nombreux observateurs internationaux. Cité par la revue américaine «Fortune» comme l’une des 50 personnes les plus importantes de 2016, Lucano est un personnage fantasque qui n’a pas hésité à créer sa propre monnaie à l’effigie de Martin Luther King ou encore Charlie Chaplin lorsque les subventions de l’Union européenne pour l’aide aux réfugiés se faisaient attendre.

«Un maire visionnaire»

Sous la pluie, de nombreux politiciens italiens ont fait le déplacement. Parmi eux, Laura Boldrini, ancienne présidente de la Chambre des députés italiens et ancienne porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Cette proche de Lucano, qui lui avait remis la citoyenneté honoraire du village en 2013, déclare: «C’est un moment difficile pour cette communauté. Lucano est un maire visionnaire qui a dédié sa vie à donner un futur à cet endroit.»

Marchant sous les drapeaux rouges des syndicats et du parti ouvrier qui flottent dans les airs, Valerio est venu de Rome pour «exprimer sa solidarité». Fondateur du centre d’accueil Baobab Expérience à Rome, il explique avoir fait cette longue route «pour défendre un modèle qui fonctionne. Avant les années Lucano, le village était mort. C’est pour cela que les autorités s’attaquent à lui.» Et d’ajouter: «Il y a des centaines de meurtres non résolus dans la province de Locri et les procureurs s’intéressent à Lucano? C’est ridicule.»

Alors que la pluie fait son apparition, le cortège se dirige vers la maison du maire, au centre du village. Une fenêtre s’ouvre. Le poing levé, visiblement très ému par le soutien, Mimmo Lucano salue la foule, avant de nous accueillir dans son salon, où il explique pourquoi il entend bien continuer à défendre son projet: «Notre système porte ses fruits. Nous avons montré que l’accueil n’est pas suffisant. Il faut stimuler l’intégration, comme c’est le cas des 600 réfugiés qui vivent dans notre village. Grâce à eux, nous avons rouvert l’école pour les enfants en bas âge, développé une clinique médicale mais aussi plusieurs projets d’artisanat.»

Système D

Défenseur de la désobéissance administrative, Lucano ne nie pas avoir tenté de faciliter le séjour de certains réfugiés. «Tout ce que je voulais, c’était éviter une autre Becky», dit-il, faisant référence à Becky Moses, une jeune Nigériane refoulée de Riace. Elle est morte brûlée vive durant un incendie nocturne alors qu’elle avait trouvé refuge dans un campement en carton à une heure du village. «Nous avons dû mettre en place un système D, une fois que les programmes d’aides se terminent. Pour éviter que les migrants ne deviennent la main-d’œuvre bon marché du crime organisé. C’est cela le vrai problème de notre région.»

Salvini menace de fermer les aéroports

Le bras de fer est plus que jamais engagé entre Berlin et Rome au sujet du renvoi de migrants vers l’Italie que l’Allemagne veut organiser dès mardi. Samedi, «La Repubblica» rapportait que l’office allemand pour les réfugiés avait adressé «des dizaines de lettres» à des migrants les informant d’un possible transfert vers l’Italie via des vols charters. Le premier vol serait prévu mardi.

Dimanche, le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Salvini, a averti qu’il était prêt à fermer les aéroports si l’Allemagne procédait à ces renvois. «Si des gens pensent, à Berlin ou à Bruxelles, qu’ils vont pouvoir balancer des dizaines de migrants en Italie par des vols charters non autorisés, ils doivent savoir qu’il n’y a pas et n’y aura pas d’aéroports disponibles, a dit Matteo Salvini dans un communiqué. Nous fermerons les aéroports comme nous avons fermé les ports.»

L’Allemagne et l’Italie travaillent à un accord au terme duquel des migrants résidant en Allemagne pourraient être renvoyés en Italie, pays où ils ont déposé une demande d’asile. En septembre, le ministre allemand de l’Intérieur, Horst Seehofer, affirmait qu’un accord avait été trouvé et qu’il devait être signé prochainement. Matteo Salvini avait démenti le lendemain, exigeant de nouvelles concessions de la part de l’Allemagne. Reuters

