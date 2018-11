À Marseille, une colère froide monte des immeubles en ruine

La rue d’Aubagne n’aura jamais été aussi triste. Des barrières placées en amont des trois immeubles qui se sont effondrés la semaine dernière bloquent toute circulation, alors qu’une énorme grue jaune trône encore au-dessus des gravats. Nous sommes dans le quartier Noailles. Le ciel est bas et gris.

Ici, entre Canebière et Cours Lieutaud, vit une population d’origine immigrée avec des revenus modestes. Posées sur les barrières, des photos des huit victimes du drame survenu le 5 novembre au matin avec l’effondrement successif des trois numéros maudits, les 63, 65 et 67 de la rue. Des photos, mais aussi des fleurs, des bougies encore allumées et ce petit dessin d’enfant: «ce n’est pas la pluie», comme pour signifier qu’il y a bien d’autres responsabilités, humaines celles-là. Beaucoup pensent que ce qu’il s’est passé ici est bien le fruit de l’incurie d’une Municipalité en fin de cycle.

Ce mercredi, une manifestation parcourra le centre-ville pour réclamer une nouvelle fois la démission du maire Les Républicains Jean-Claude Gaudin. Beaucoup font le parallèle avec les images en noir et blanc de «Main basse sur la ville». Dans le film de Francesco Rosi, il est justement question d’un immeuble qui s’effondre et des mauvaises intentions d’un élu promoteur sur fond de connivence avec la mafia.

Vendue aux promoteurs

L’affaire de Marseille génère d’étranges correspondances, si l’on en croit un observateur attentif de la vie phocéenne: «Gaudin, depuis vingt-cinq ans, a vendu la ville aux promoteurs. Il est évident que des intérêts souterrains poussent à ne pas réhabiliter le secteur Noailles pour laisser le foncier se dégrader et la population quitter les lieux.»

Zohra, elle, est bien loin de ces considérations urbanistiques. Elle aimerait juste retrouver un toit. Habitante du 94, un immeuble situé un peu plus haut dans la rue d’Aubagne, elle avait déjà été évacuée en 2011 à la suite de l’apparition de fissures dans les murs. Cette mère de trois enfants a ensuite été autorisée à regagner son taudis. Car c’est bien de taudis dont il est question. Zohra affiche sur l’écran de son smartphone les photos de sa cuisine délabrée, des fissures qui traversent le plafond du salon, des fils électriques qui sortent du plancher comme des verrues… Le 5 novembre, elle a dû de nouveau faire ses bagages pour une chambre d’hôtel en attendant de retourner dans cet appartement, propriété d’un marchand de sommeil du coin.

«Bâti indécent ou dégradé»

En 2011, une étude établie par des experts relève que «sur les 3450 logements recensés, le diagnostic a mis en évidence que 48% de logements – soit environ 1600 – sont considérés comme du bâti indécent ou dégradé». L’étude adossée à une opération de réhabilitation note que 20% des logements sont insalubres. Une opération est lancée sous l’égide de la Soleam (Société locale d’aménagement) pour «réhabiliter et revaloriser le centre-ville».

Pourtant, sept ans plus tard, rien n’a bougé dans le quartier Noailles. De rapports de la Chambre régionale des comptes en conclusions d’expert, les immeubles ont continué de pourrir sur pied sans que l’on ne trouve trace des 60 millions d’euros engagés pour préparer ces fantomatiques rénovations. Il est question de vente de gré à gré à des particuliers, de défiscalisations rentables, de marchands de sommeil qui ont pignon sur rue.

Tout cela dégoûte un peu Stéphane. «Moi, je suis un vrai Marseillais, ce quartier je le connais, c’est toute une partie de mon enfance. Je n’arrive à croire que des gens sont morts en 2018 comme ça, dans la deuxième ville de France», lâche cet homme au regard triste face aux visages souriants de ces jeunes gens qui ne sont plus là. «Fabien, il venait tout juste de signer son bail», explique Sally, une responsable associative qui se démène pour venir au secours des gens expulsés. Elle ne décolère pas devant la légèreté de la mairie.

Élu depuis 1962

«Gaudin est élu depuis 1962 comme conseiller municipal de Gaston Deferre, puis comme maire depuis 1995. Il ne peut pas dire qu’il n’est pas responsable. À un moment, il y a des gens qui avaient le pouvoir et qui n’ont rien fait», renchérit Corinne Versini. Elle est la référente «La République En Marche» des Bouches-du-Rhône. Elle rêve d’un nouveau Marseille tenu par des politiciens qui tournent le dos au clientélisme et aux petits arrangements entre amis.

Quant à Jean-Claude Gaudin, il plie l’échine, sait qu’il va partir, mais ne veut pas laisser cette image déplorable qui entache visiblement sa fin de règne. Alors il fait amende honorable: «On n’en a pas assez fait parce que c’est compliqué, parce qu’on ne nous laisse pas manœuvrer, et donc il est clair que l’insalubrité existe encore.» La ville qu’il dirige depuis vingt-trois ans a le triste privilège d’être celle qui possède le plus grand nombre de logements insalubres en Europe. (TDG)