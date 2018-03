À Genève, Trump soutient la candidature d’un drôle de samaritain

Une tension inhabituelle entoure l’élection du prochain directeur général de l’Organisation mondiale des migrations (OIM), dont le siège est à Genève. La faute à Donald Trump. Au début du mois de février, le président américain a annoncé soutenir la candidature de Ken Isaacs, 65 ans, actuel vice-président de l’organisation de secours chrétienne Samaritan’s Purse. Une personnalité controversée plusieurs fois épinglée pour ses propos sur l’islam et les musulmans.

Le 29 juin prochain, les 169 pays membres de l’OIM vont devoir décider s’ils signent un blanc-seing au candidat désigné par la Maison-Blanche pour succéder à William Lacy Swing, un ancien diplomate de carrière en poste depuis 2008. Par le passé, l’épreuve du vote s’est souvent résumée à une simple formalité pour le postulant soutenu par les États-Unis. Une pratique, admise par tous, voulait que le poste de directeur général revienne au pays qui contribue le plus massivement au financement de l’organisation. William Lacy Swing a été élu sans difficulté en 2008 puis en 2013.

Cette fois, l’équation est en train de changer. Il n’est pas sûr que Washington puisse conserver la haute main sur l’OIM. Un mauvais vent souffle sur la candidature de Ken Isaacs. Le vice-président de Samaritan’s Purse est rattrapé par son passé. Des déclarations qui font tache sur le CV d’un homme qui prétend diriger une agence onusienne.

Les médias américains, en particulier le Washington Post, ont été les premiers à exhumer les diatribes islamophobes de Ken Isaacs. Pas besoin de remonter très loin dans le passé. En juin 2017, juste après l’attaque terroriste sur le London Bridge, ce dernier écrit: «Si vous lisez le Coran, vous saurez que ceci est exactement ce que la foi musulmane ordonne aux fidèles de faire.» Depuis, Ken Isaacs s’est excusé. Reste que le fond de sa pensée sur la question de la migration ou encore le changement climatique – auquel il ne croit pas – colle de près à celle de Donald Trump. Et c’est bien là tout le problème.

L’Organisation internationale des migrations, que Ken Isaacs aspire diriger, a notamment comme objectif de «promouvoir le développement économique et social à travers les migrations, et d’œuvrer au respect de la dignité humaine et au bien-être des migrants». Le bien-être de ceux qui doivent quitter leur pays n’est pas vraiment une priorité de l’administration Trump. Le 2 décembre dernier, le président américain a annoncé qu’il retirait les États-Unis du projet de pacte mondial de l’Organisation des Nations Unies visant à améliorer la gestion internationale des migrants et des réfugiés, le jugeant «incompatible» avec sa politique migratoire. Dans ce contexte, beaucoup se demandent quelle impulsion positive pourrait apporter un directeur soutenu par Donald Trump.

Pour la première fois, l’élection du prochain directeur de l’OIM donne lieu à un suspens et à une bataille en coulisse. Certains parient sur le retrait de Ken Isaacs et son remplacement par un candidat au profil plus lisse pour éviter que le poste n’échappe aux États-Unis. Pour l’heure, ce n’est pas ce qui semble se jouer. Au contraire: outre-Atlantique, et notamment parmi les mouvements évangéliques proches de Samaritan’s Purse, la mobilisation s’organise pour soutenir la candidature de Ken Isaacs. Ses partisans opposent aux attaques sur son islamophobie son action passée dans l’humanitaire et son courage sur le terrain. Pour l’instant, les tensions que suscite cette candidature hors normes semblent faire le jeu du Portugais António Vitorino, plusieurs fois ministre et membre du Conseil transatlantique des migrations.

