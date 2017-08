«Vouloir créer un FBI européen est une illusion!»

Malgré le côté répétitif et dramatique des attentats, ceux de Barcelone se distinguent-ils des précédents?

L’enquête est à son début. Elle déterminera si ces individus faisaient partie d’un réseau, étaient isolés et si les actes ont été coordonnés et commandités par l’Etat islamique. Tout indique que c’est un attentat complexe qui a échoué sur les Ramblas et s’est transformé en acte réalisé avec des armes rudimentaires. Mais faut rester prudent.

Le mode opératoire est lui désormais tristement connu.

L’utilisation de voitures-béliers, de ceintures factices et de moyens rudimentaires à portée de tous est l’une des préconisations de l’Etat islamique. C’est un terrorisme diffus qui rend difficile la détection des signaux faibles.

Pourquoi les terroristes portaient-ils des ceintures factices?

Ces ceintures servent à dissuader les éventuelles personnes qui essayeraient de s’interposer et de les capturer. Ensuite, dans la martyrologie, elles sont un élément d’incitation aux tirs de riposte des forces d’intervention. Les terroristes se garantissent de mourir les armes à la main.

Pourquoi l’Espagne et Barcelone?

C’est avant tout une démocratie occidentale qui est visée. L’Espagne participe à la coalition militaire qui intervient en zone syro-irakienne. Moins que d’autres puissances européennes, mais il y a tout de même sur place 300 militaires formateurs espagnols. Elle contribue aussi financièrement. Par ailleurs, il y a plus de 200 djihadistes espagnols présents sur la zone de conflit. Ensuite, il est vrai qu’il y a une dimension symbolique et historique puisqu’une partie de l’Espagne était musulmane au Moyen Age. Mais c’est avant tout la démocratie qui est visée.

Le tourisme était-il une cible?

Non. Les terroristes cherchent un retentissement médiatique maximal. Frapper Barcelone, et évidemment ses touristes venus de toute l’Europe, est une manière de s’en assurer. Cela compte davantage que l’impact négatif sur l’activité économique.

On aurait pu croire l’Espagne à l’abri?

C’est une illusion. Le phénomène de la radicalisation est ancien en Espagne. Certes, le pays n’avait pas été frappé depuis les attentats à la bombe dans la gare d’Atocha, à Madrid en mars 2004, mais il se savait ciblé. Au moins trois attentats ont été déjoués ces dernières années. Dont un en avril 2015 qui devait viser pratiquement les mêmes lieux à Barcelone. C’est l’Espagne, et le juge Baltasar Garzon, qui avant 2001 déjà avait ouvert les premières grandes enquêtes contre Al-Qaida. Depuis 2004, l’Espagne a détenu près de 700 radicalisés islamistes: 30% d’entre eux viennent de la région de Barcelone. Le terreau fertile ne date pas d’hier ni de quelques mois.

Faut-il mettre en place un FBI européen?

C’est une illusion de penser pouvoir créer un service de renseignement européen. C’est une prérogative nationale. Personne ne voudra mettre en commun ses informations avec des pays aux politiques, aux cultures d’interventions et aux menaces différentes.

En Europe, le terrorisme a frappé Paris, Nice, Londres, Berlin, Barcelone. L’Italie est-elle la prochaine cible?

L’Europe est face à un phénomène d’une échelle sans précédent. Mais il n’y a pas de logique globale. Les terroristes agissent par mimétisme, frappent où ils peuvent et quand ils le peuvent. La menace reste très forte sur l’ensemble des grandes démocraties européennes.

(TDG)