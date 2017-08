Vingt tonnes d'oeufs contaminés au Danemark

Vingt tonnes d'oeufs contaminés au fipronil, provenant de Belgique, ont été vendues au Danemark. En Roumanie, l'autorité sanitaire vétérinaire a découvert une tonne de jaune d'oeuf liquide contaminé dans un entrepôt.

«La société danoise Danaeg Products a reçu un total de 20 tonnes d'oeufs durs écalés d'un fournisseur belge. Les oeufs ont essentiellement été vendus à des cafétérias, des cafés et des traiteurs, et selon toute probabilité n'ont pas été vendus en grande quantité en commerces de détail», a précisé l'Autorité alimentaire et vétérinaire du pays. Selon elle les oeufs étaient sans risque pour la consommation humaine.

Les jaunes liquides saisis dans l'entrepôt roumain de Timisoara (ouest) n'ont pas été mis en vente, selon l'autorité sanitaire ANSVSA, selon laquelle. C'est une première en Europe orientale depuis l'éclatement du scandale. Ces découvertes portent à dix le nombre de pays européens où la présence d'oeufs contaminés a été attestée à ce jour. (afp/nxp)