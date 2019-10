Ursula von der Leyen malmenée par le parlement européen

C’était il y a tout juste trois semaines: Ursula von der Leyen annonçait la création d’une vice-présidence de la Commission pour «la protection de notre mode de vie européen» regroupant la sécurité, l’éducation, la culture et… la migration. Le tollé fut immédiat. Comment justifier cet emprunt à la rhétorique du premier ministre hongrois, Viktor Orbán, qui a assuré justement avoir «sauvé le mode de vie européen» en fermant ses frontières?

Mercredi soir, le vice-président désigné, le Grec Margarítis Schinás, a cherché à démentir cette interprétation devant les commissions compétentes du parlement. La protection du mode de vie comprend la «protection des plus vulnérables», y inclus les migrants, a-t-il expliqué. Sans désarmer pour autant les critiques. «J’admire vos tentatives vaillantes de défendre un titre indéfendable», lui a lancé la députée libérale néerlandaise Sophia in ’t Veld. «Ce titre est toxique et a été salué par l’extrême droite… Il doit disparaître. Point barre.»

C’était le dernier épisode d’une série de couacs survenus depuis que le Parlement européen a lancé le processus de confirmation de la nouvelle Commission. S’y exprime la frustration du Parti populaire européen, pour qui l’ancienne ministre de la Défense allemande, pourtant issue de cette famille politique, a usurpé la place de leur tête de liste aux élections Manfred Weber. La semaine dernière, l’éviction d’un conservateur hongrois proche de Viktor Orbán avait été rapidement suivie de celle d’une socialiste roumaine pour cause de supposés conflits d’intérêts, obligeant Ursula von der Leyen à retourner vers Budapest et Sofia pour leur trouver des remplaçants.

Les ennuis ont continué mardi avec l’audition catastrophique du conservateur polonais du PiS Janusz Wojciechowski en Commission de l’agriculture. Multipliant les «je suis ouvert à la discussion», il semblait tout ignorer du fonctionnement concret d’une politique qui coûte plus de 50 milliards d’euros par an aux contribuables. La socialiste suédoise Ylva Johansson s’est ensuite retrouvée prise en défaut sur les questions sociales.

«On va de surprise en surprise»

Mercredi, ce fut au tour d’une libérale de faire les frais de cette guerre partisane. La Française Sylvie Goulard, candidate du président Macron, au profil très affûté de politique «intello», a dû se fendre d’un surprenant «I am clean» – «je suis propre» – face aux députés. Elle entendait les rassurer sur ses démêlés avec la justice française dans une affaire, encore à l’instruction, d’assistant parlementaire dont elle a dû rembourser elle-même quelques mois de salaire car il avait été mis illégalement au service du parti qui l’avait fait élire. Elle a également reconnu avoir fait «une erreur» en acceptant les honoraires royaux (13 000 euros par mois) pendant une partie de son dernier mandat de députée, en contrepartie de «conseils» au think-tank du financier Nicolas Berggruen.

«On va de surprise en surprise», constate un porte-parole du groupe libéral. Jeudi en début de soirée, sur 19 commissaires qui auraient dû être auditionnés, deux avaient donc été écartés et trois, non confirmés, pourraient devoir passer un examen de rattrapage. Si la confirmation d’Ursula von der Leyen d’ici à sa prise de fonction le 1er novembre n’est probablement pas en danger, son projet de nouer une union sacrée pro-européenne alliant les centres gauche et droite, les libéraux et les Verts contre les souverainistes a fait long feu. «On part pour cinq années d’instabilité», déplorait cette semaine une source parlementaire.