Une Irlande bientôt réunifiée? Le Brexit pourrait y mener!

Trahison! La colère gronde au Parti unioniste nord-irlandais DUP. Jeudi à Belfast, les protestants fidèles à la couronne britannique ont dit tout le mal qu’ils pensent du Brexit concocté à Londres par le premier ministre Boris Johnson, auquel ils sont pourtant alliés. Lançant leur campagne pour les élections anticipées du 12 décembre, ils ont certes réaffirmé leur volonté de voir le Royaume-Uni dire adieu à l’Europe des Vingt-Sept mais martelé qu’ils feront l’impossible pour qu’il n’y ait «pas de frontière en mer» entre l’île d’Irlande et celle de Grande-Bretagne (Angleterre, Écosse et Pays de Galles). À leurs yeux, le plan du chef de gouvernement britannique réunifiera de facto l’Irlande du Nord et la République d’Irlande.

Pourquoi Boris Johnson trahit-il ses alliés? Parce qu’à Londres, les parlementaires ne donneraient jamais leur feu vert à un plan de Brexit mettant en péril le fragile accord de paix du Vendredi-Saint, qui avait mis fin en 1998 à trois décennies de violences meurtrières en Irlande du Nord. Selon ce compromis, le territoire est britannique mais il n’y a pas de frontière visible avec la République d’Irlande. Bref, pour éviter d’y installer des postes de douane, le premier ministre veut que les marchandises soient contrôlées en mer avant d’entrer en Irlande du Nord.

Bébés catholiques

On comprend l’inquiétude des unionistes du DUP. Première formation politique d’Irlande du Nord, celui-ci a déjà été minorisé lors du référendum de 2016 sur le Brexit: l’électorat a voté à 56% pour le maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne (tout comme l’Écosse à 62%). Pire encore: selon un sondage de Lord Ashcroft réalisé il y a trois mois, il y aurait un rapport de 51% de oui contre 49% de non si l’on proposait l’annexion de ce territoire britannique par la République d’Irlande, État membre de l’UE. Chez les jeunes de 18 à 24 ans, c’est même 60% de oui. Du jamais-vu.

Les unionistes sont d’autant plus à cran qu’une étude publiée en mai par Duncan Morrow, de l’Université d’Ulster, note une «tendance vers une majorité catholique en Irlande du Nord», qui deviendrait effective dès 2021. Beaucoup de catholiques étant des nationalistes tournés vers la République d’Irlande, les partisans d’une réunification de l’île seront de plus en plus nombreux. Or, l’accord du Vendredi-Saint stipule qu’une réunification peut avoir lieu si elle est approuvée par des référendums organisés de part et d’autre. Déjà le parti nationaliste Sinn Féin réclame un tel scrutin dans les cinq ans à venir.

Unis contre Boris

Pour le professeur Jon Tonge, spécialiste de l’Irlande à l’Université de Liverpool, le Brexit de Boris Johnson fait davantage pour favoriser la réunification de l’île que toutes les batailles armées ou politiques menées par les républicains irlandais depuis des décennies. «Des électeurs unionistes et des entrepreneurs neutres pourraient finir par tellement apprécier l’unification économique (ndlr: de l’île) qu’ils préféreront s’aligner sur l’UE plutôt que sur le Royaume-Uni.»

«Côté unioniste [...] il y a un très léger mouvement qui tend à accepter la réunification», confirme Christophe Gillissen, professeur à l’Université de Caen-Normandie et spécialiste de l’Irlande du Nord, sur le site de France24. «Ce mouvement pourrait s’accélérer quand le Brexit sera mis en œuvre et ses conséquences économiques se feront ressentir.»

Hésitations à Dublin

Cela dit, la République d’Irlande n’est pas pressée. Dublin ne veut pas d’une nouvelle ère de violences. Et puis le Nord britannique est pauvre, le Royaume-Uni verse 10 milliards d’euros de subsides par an. De quoi doucher l’enthousiasme républicain.