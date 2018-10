Un remaniement profond, mais sans profonds changements

C’est tombé par un simple communiqué, mise en scène minimale pour un remaniement ministériel attendu depuis deux semaines et dont le difficile accouchement avait épuisé l’ardeur des plus zélés commentateurs. Quatre ministres voient la porte de sortie, huit nouveaux font leur entrée et sept ministres ou secrétaires d’État actuels changent de portefeuille ou voient leur position renforcée.

Au premier rang des gagnants, il y a bien sûr Christophe Castaner, 52 ans, actuellement ministre chargé des relations avec le parlement et qui reçoit l’Intérieur. C’est le poste du pouvoir régalien par excellence, avec la police, la lutte contre le terrorisme, le renseignement, l’homme qui sait tout, l’homme au bras long, et par conséquent quelqu’un qui doit jouir de la confiance du président. Pour cette fonction, Emmanuel Macron a choisi un proche, presque un adorateur, transfuge socialiste mais fidèle de la première heure et défenseur constant du président.

Ancien joueur pro de poker

On dit de Christophe Castaner qu’il rêvait du poste et ne le cachait pas, pourtant, il n’a pas la tête de l’emploi: avec ses airs de beau gosse un peu flambeur, la grosse chaîne en or qu’il porte autour du cou, sa franchise chaleureuse et son parcours de Petit Chose né dans un milieu modeste, il détonne. Certes, il est fils de militaire, mais il a quitté la maison à 17 ans et a vécu pendant quelques années de ses gains au poker. C’était à Manosque, la base arrière des voyous marseillais: «Il y avait des mauvais garçons autour de la table. Certains se sont fait buter», a confié au «Monde» celui qui est désormais le premier flic de France.

Pour l’épauler, il y aura un vrai pro: Laurent Nuñez, actuel patron de la DGSI – l’organe chargé des renseignements intérieurs et de la lutte contre le terrorisme – devient secrétaire d’État. Un politique et un technicien expérimenté, le tandem peut être solide.

L’autre promotion significative, c’est le grand Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales que va diriger Jacqueline Gourault. Derrière cet intitulé très technocratique, il y a un gros problème politique bien concret: depuis son accession à la présidence, Emmanuel Macron a perdu la confiance des représentants des collectivités locales, les maires, les régions, les départements, qui sont presque entrés en dissidence. Avec son expérience d’ancienne élue locale et d’ancienne sénatrice, Jacqueline Gourault aura pour tâche de renouer le contact avec les régions. Par ailleurs, cette promotion revalorise la place du Modem, le parti centriste de François Bayrou qui soutient Emmanuel Macron mais qui s’estimait maltraité depuis quelques mois.

Parmi les nouveaux ministres qui font leur entrée au gouvernement, on notera la présence de plusieurs parlementaires expérimentés: Marc Fesneau, l’actuel président du groupe Modem à l’Assemblée qui reprend les Relations avec le parlement; Didier Guillaume, l’ancien patron des socialistes au Sénat qui aura l’Agriculture; et enfin Franck Riester, un républicain dissident qui avait créé le mouvement centriste Agir et qui héritera de la Culture.

Car sans surprise, la ministre de la Culture Françoise Nyssen fait partie des charrettes. La fondatrice des Éditions Actes Sud traînait des affaires embarrassantes de travaux sans permis de construction et elle n’avait pas imposé sa marque à la tête du ministère très emblématique de la culture. La représentante de la société civile sera remplacée, avec Franck Riester, par un profil plus politique et meilleur communicateur.

En définitive, ce troisième gouvernement Macron offre une parfaite parité hommes-femmes, mais à part la présence du Modem, qu’il renforce, il ne change pas les équilibres politiques entre les sensibilités de droite et de gauche.

(TDG)