Un référendum en Lombardie et Vénétie pour beaucoup plus d’autonomie

La Lombardie et la Vénétie ont tenu ce dimanche un référendum pour réclamer davantage d’autonomie à Rome. Longtemps passé inaperçu, ce scrutin prend évidemment une teinte particulière après le vote d’autodétermination de la Catalogne, en Espagne.

Souhaitez-vous que votre région dispose de «formes supplémentaires et conditions particulières d’autonomie»? C’est à cette question que les électeurs lombards et vénitiens étaient appelés à répondre entre 7 h et 23 h. Les sondages donnaient une nette avance au oui, mais la vraie inconnue résidait dans le chiffre de la participation. En Vénétie, elle doit impérativement dépasser 50%. En Lombardie, il n’y a pas de quorum, mais, face à Rome, il faut un réel appui populaire.

Régions riches, la Vénétie (5 millions d’habitants) et la Lombardie (10 millions) représentent 30% du PIB de l’Italie. Elles figurent aussi parmi les plus «vertueuses» en matière d’endettement, de dépenses publiques par habitant et de fonctionnement du système de santé. Elles présentent à elles deux un solde fiscal de quelque 70 milliards d’euros (c’est la différence entre ce que les contribuables versent en taxes et impôts et ce qu’ils reçoivent sous forme de dépenses publiques).

Cette somme colossale, les présidents de Lombardie, Roberto Maroni, et de Vénétie, Luca Zaia, membres de la Ligue du Nord (extrême droite), entendent en réclamer la moitié à Rome si les électeurs sont assez nombreux à voter «oui». Ils estiment que l’argent est mal utilisé par les autorités italiennes et pourrait l’être de manière beaucoup plus efficace, y compris au moyen de partenariats entre régions.

Ils veulent aussi des compétences supplémentaires dans les infrastructures, la santé et l’éducation, mais encore des pouvoirs réservés à l’Etat en matière de sécurité et d’immigration, thèmes chers à la Ligue du Nord, mais qui nécessiteraient une modification de la Constitution.

Porté par la Ligue du Nord, le scrutin est soutenu par Forza Italia de Silvio Berlusconi (centre droit), le Mouvement 5 étoiles (populiste), des syndicats et des organisations patronales. Le Parti démocrate au pouvoir (centre gauche) n’a pas donné de consigne, mais des ténors comme le maire de Milan ont dit voter «oui».

Au fond, ce référendum ne ressemble en rien au vote catalan. Il est autorisé par la Constitution italienne et personne ne parle d’indépendance. Les velléités indépendantistes de la Ligue du Nord entre 1996 et 2000 semblent aujourd’hui oubliées. (TDG)