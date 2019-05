Un raid de police ravive les tensions entre la Serbie et le Kosovo

Le matin du 28 mai, les habitants du nord du Kosovo, à majorité serbe, se sont réveillés au son des sirènes. Des barricades érigées à la hâte ont été écartées par les blindés des forces spéciales de la police kosovare. L’opération policière avait pour but l’arrestation de plusieurs officiers de police et citoyens soupçonnés d’être impliqués dans divers crimes de corruption et contrebande. Parmi les dix-neuf policiers arrêtés, onze Serbes, quatre Albanais et quatre Bosniaques.

La Serbie en colère

La Serbie a réagi en mettant son armée et sa police en alerte, sans franchir la frontière. Le président Aleksandar Vucic a affirmé qu’il ne laisserait pas faire un «nettoyage ethnique». La Serbie refuse l’indépendance de son ancienne province, proclamée en 2008. Politiciens serbes et kosovars s’échangent régulièrement des menaces et invectives à peine voilées. Le dialogue, sous l’égide de l’Union européenne, qui doit mettre fin à cette dispute est au point mort depuis des mois.

Vincenzo Grasso, porte-parole de la force armée de maintien de la paix au Kosovo (KFOR), a cependant rappelé que cette opération était supervisée. «Nous étions en contact avec les autorités serbes, tout le monde a été prévenu et ce n’était pas une surprise», a-t-il déclaré, ajoutant que «ce qui menace la paix au Kosovo, c’est la propagande… et parfois les déclarations mensongères des politiciens».

Lutte contre le crime organisé

Pour l’analyste politique Agon Maliqi, qui s’est exprimé sur Twitter, «les interpellations devraient être vues comme faisant partie d’une tentative de maîtriser un réseau criminel transnational». Avant de pénétrer dans le nord, des arrestations ont eu lieu dans les villes de Prizren et Pristina, notamment celle d’Ismet Osmani, considéré comme étant l’un des grands chefs du crime organisé balkanique et dont les activités s’étendent à travers l’Europe. Il serait, selon les rapports, un contact privilégié de Zvonko Veselinovic et Milan Radojicic, cités comme les têtes principales des réseaux criminels serbes dans cette région.

L’enclave serbe est un «hotspot du crime organisé», selon un récent document du réseau The Global Initiative, qui précise que «la contrebande y est tellement présente qu’elle est considérée comme une activité économique comme une autre».

Ces arrestations se placent aussi dans un contexte politique particulier: depuis un an, les présidents serbe et kosovar semblent déterminés à pousser pour la résolution du conflit grâce à une redéfinition des frontières. Cette solution, impopulaire parmi les populations, ne fait pas le jeu du crime organisé, qui se nourrit de l’instabilité. «Ce réseau a un pouvoir sur l’avenir du dialogue et des intérêts directs dans le maintien du statu quo», explique encore Agon Maliqi. «Nous savons ce qui se passe lorsque les structures criminelles dans les Balkans sont menacées. Les tensions ethniques vont être ravivées», met-il en garde.

Jeux politiques

Zvonko Veselinovic a ainsi une réputation de défenseur de la nation serbe depuis 2011, lorsqu’il participait aux barricades pour empêcher les autorités kosovares de prendre le contrôle des postes frontières dans le Nord. Maintenir des frontières poreuses et des institutions faibles était déjà dans l’intérêt des contrebandiers. (TDG)