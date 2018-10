Un patron d’une «Big Tech» encense l’UE

Ce n’est pas le dernier iPhone que le patron d’Apple a vanté la semaine dernière, ni un autre gadget à tout faire, mais, accrochez-vous bien, l’Union européenne. Plus précisément, la réglementation sur la protection des données de l’UE. Depuis le mois de mai, ce texte renforce les droits des consommateurs de l’UE vis-à-vis des géants de la technologie de la Silicon Valley. Tim Cook, qui arborait pour une fois une cravate, a dénoncé à Bruxelles le «complexe industriel des données». Il désignait ainsi sa propre industrie, qui utilise les informations des internautes recueillies «comme un arsenal». Le patron d’Apple a considéré que les règles de l’UE en matière de protection des données sont essentielles à la protection des consommateurs et qu’elles servent même d’exemple, en particulier pour son propre pays.

On peut certes reprocher à Cook son opportunisme. Apple n’est pas devenue l’entreprise la plus rentable de l’histoire grâce à la vente de données, mais grâce à la vente de produits design utiles, bien que trop chers. C’est pourquoi la protection des données n’est guère un problème pour Apple. Ses rivaux technologiques, Amazon, Facebook et Google, réalisent des milliards de profits grâce à une exploitation féroce des informations dont ils disposent sur leurs clients. Cook souhaitait peut-être tout simplement montrer un visage amical à Bruxelles.

Apple négocie en effet actuellement avec l’Union européenne le paiement de 13 milliards d’euros d’arriérés d’impôts. Et pourtant, ces éloges venus de la Silicon Valley ne sont pas anodins, et d’autant plus après que la responsable de la protection des données de Facebook (oui, ce poste existe réellement) s’est également déclarée en faveur de l’adoption aux États-Unis d’une réglementation en matière de la protection des données selon le modèle européen. Ceci n’est pas anodin, tout d’abord parce que les représentants des «Big Tech» contredisent leur propre gouvernement. Il y a quelques jours à peine, le secrétaire au Commerce de Donald Trump, Wilbur Ross, avait de nouveau fait part de sa «grande préoccupation» concernant la réglementation de l’UE en matière de protection des données. Celle-ci entraverait selon lui les activités du secteur de l’internet de son pays.

L’autre argument, encore plus important que le précédent, est que la protection des internautes, que l’UE met désormais en œuvre en menaçant de sanctions drastiques, est apparemment prise au sérieux dans la Silicon Valley. Auparavant, les géants de la technologie déployaient leurs aspirateurs à données dans le monde entier sans aucune restriction. Aux débuts d’internet, la résistance à cela restait modeste parce que les services offerts gratuitement semblaient si utiles, mais surtout parce que ceux qui détectaient la menace pour la vie privée et donc les libertés individuelles étaient peu nombreux. Et très vite, les entreprises sont devenues si grandes et si importantes que la lutte contre ces énormes lobbys était une tâche extrêmement difficile. Surtout sur leur marché intérieur.

L’Union européenne a fondamentalement bouleversé les règles du jeu, et de manière si forte que cela a affecté les géants d’internet. Ce ne sont pas seulement les citoyens de l’UE qui peuvent en bénéficier. Vu que les données, l’argent et les biens transitent souvent inévitablement sur le territoire de l’UE, des millions de consommateurs sont également protégés au-delà de leurs frontières. Même en Suisse, pays non-membre de l’UE, qui a besoin encore de quelques années pour l’adaptation inévitable de sa propre loi sur la protection des données.

Les responsables politiques européens, souvent taxés de mandarins, et leur appareil considéré comme peu transparent, se révèlent donc très utiles. Et l’impact est visible dans la vie de chaque citoyen, dans l’UE et ailleurs. Cela vaut la peine de le mentionner, surtout après une semaine au cours de laquelle les populistes italiens se sont vantés de protéger leurs citoyens des comptes d’apothicaire de l’UE en ce qui concerne leur budget.

En Suisse, nous devrions également suivre l’exemple européen en matière de protection des données. Non seulement nous prenons beaucoup de temps pour adopter des mesures efficaces mais nous nous accordons également le luxe d’organiser une votation pour savoir si le pays devrait échapper à toute législation internationale. Les opposants font campagne en dénonçant les «juges étrangers», contre lesquels les véritables confédérés doivent se défendre. Ce terme provient de la mythique charte fédérale de la Suisse du XIIIe siècle. Il n’a pas lieu d’être à l’ère d’Internet.