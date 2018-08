Un ingénieur génois avait quasi prédit la catastrophe

Selon le spécialiste, «le viaduc de Morandi a dès le début présenté plusieurs défaillances structurelles, en plus de surcoûts importants de construction et d’une évaluation incorrecte des effets de retrait du béton ayant produit un plan de route non horizontal». Dès les années 80, avait-il ajouté, les automobilistes empruntant le pont ressentaient des creux et des bosses sur la voie, correspondant à cette défaillance. Des modifications de surface avaient été réalisées pour corriger ces défauts, mais aucun changement au niveau de la structure n’avait été opéré. Contacté par le quotidien online italien «Linkiesta» mardi à la suite du drame, Antonio Brencich, qui estime que ce viaduc aurait dû être remplacé, a réitéré ses critiques. «J’ai dit, et les faits me donnent malheureusement raison, que ce type de pont est mal conçu et mal calculé et présente des problèmes évidents de vulnérabilité. Après tout, s’il n’y en a que trois dans le monde, c’est qu’il y a bien une raison.» L’un est le Wadi el Kuf Bridge, en Libye, l’autre est le pont General Rafael Urdaneta, dans la baie de Maracaibo, au Venezuela. Ce dernier s’est d’ailleurs partiellement effondré en avril 1964, suite à une collision avec un pétrolier, rappelle-t-il. «Ce type d’événement n’avait pas été pris en compte lors de la phase de conception, pas plus que l’éventualité d’un tremblement de terre.»

Le pont Morandi avait subi d’importants travaux de réfection en 2016 et «des travaux de renforcement étaient en cours», explique le professeur Eugen Brühwiler du Laboratoire de maintenance, construction et sécurité des ouvrages de l’EPFL, qui, tout en appelant à la prudence, estime que la structure pourrait avoir été fragilisée à cette occasion. «L’orage et les vents violents ont peut-être aussi accentué la sollicitation. L’accumulation de plusieurs facteurs est souvent à l’origine d’une telle catastrophe.» «Normalement, des signes annonciateurs d’un comportement anormal de la structure nous permettent d’intervenir à temps. Dans le cas présent, des dégâts de corrosion avaient été constatés sur l’armature en acier, liés notamment à l’utilisation de sel de dégivrage très corrosif», poursuit le spécialiste. Le professeur Eugen Brühwiler insiste sur l’importance du travail de maintenance sur de tels édifices et tout particulièrement sur des ouvrages connus pour leurs vulnérabilités, comme celui-là. (TDG)