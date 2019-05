Un ex-ministre russe pressenti pour diriger l’ONU à Genève

Qui va remplacer Michael Moller à la tête de l’ONU à Genève? Trop contente d’avoir trouvé en sa personne un défenseur de la Genève internationale particulièrement zélé, la Suisse a tout fait pour reculer l’échéance. Mais cette fois, le Danois, atteint par la limite d’âge, est contraint de céder sa place. Son mandat échoit en juin. Du coup, l’heure est aux grandes manœuvres. La désignation de celle ou de celui qui va tenir le Palais des Nations au cours des prochaines années est avant tout l’affaire des grandes puissances.

Le directeur général de l’ONU à Genève préside la Conférence du désarmement. Il a aussi le statut de secrétaire général adjoint. Initialement, Michael Moller devait assurer un intérim de quelques mois pour remplacer le Kazakh Kassym-Jomart Tokaïev, rentré précipitamment à Astana. C’était en 2013…

Équilibre subtil

Si l’intérim a duré si longtemps. c’est que tout le monde y a trouvé son compte. Et pour cause. Le jeu d’équilibre subtil dans l’attribution des postes importants au sein de l’ONU fait que Genève doit revenir aux Russes. Une pilule qui n’était pas forcément facile à faire passer au plus fort de la crise syrienne.

Le nom de celle ou de celui qui va succéder à Michael Moller n’est pas encore officialisé. Mais Moscou a un scénario en tête, confirmé par plusieurs sources. La nomination de Gennady Gatilov, 68 ans, au poste de représentant de la Russie auprès de l’ONU et de ses agences en 2018 en aurait été le premier acte. Cet ancien poids lourd de la diplomatie russe, connu pour être proche du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, serait seulement en transit au sein de la mission russe. Plusieurs diplomates confirment que son nom circule depuis des semaines. Pourtant, depuis son arrivée, Gennady Gatilov s’est montré très discret, voire absent.

L’homme connaît bien Genève. Il y a effectué de nombreux déplacements pour participer aux négociations sur la Syrie avec Staffan de Mistura, le médiateur de l’ONU, et les parties au conflit.

Sa carrière, commencée en 1972, sous l’ère soviétique, l’a conduit à se spécialiser dans la diplomatie multilatérale, jusqu’à devenir vice-ministre des Affaires étrangères. Après avoir occupé des postes en Égypte et en Jordanie, Gennady Gatilov a représenté son pays dans différentes instances onusiennes. Aucun des sujets traités à l’ONU, qu’il s’agisse de la coopération économique, de l’environnement ou de l’aide humanitaire, ne lui est étranger. Cela veut-il dire que les jeux sont faits?

Pour barrer la route à cette personnalité trop marquée et compliquer la manœuvre du Kremlin, les Occidentaux s’emploient à mettre en avant les engagements de l’ONU en faveur de «l’égalité des genres» au sein de l’administration onusienne. Cet argument est également celui opposé par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Du coup, un autre nom revient régulièrement. C’est celui d’Eleonara Mitrofanova, ancienne directrice générale adjointe de l’Unesco. Cette diplomate expérimentée a été la première femme russe à occuper un poste de vice-ministre des Affaires étrangères. Comme Gennady Gatilov, elle connaît tous les rouages onusiens.

L’autre critère mis en avant pour compliquer le jeu des Russes est la langue. Plusieurs pays font valoir qu’il est nécessaire de parler le français lorsqu’on occupe le poste de directeur général de l’ONU à Genève. Une exigence qui, en réalité, est loin d’en être une. Avant Michael Moller, Kassym-Jomart Tokaïev et le Russe Sergei Ordzhonikidze étaient loin de maîtriser la langue de Molière.

La candidate du sérail

Un troisième nom circule. Là, ce n’est pas le choix de Moscou, mais plutôt celui de la haute administration onusienne. Il s’agit de Jan Beagle. Elle a le profil idéal. Directrice générale adjointe du Bureau des Nations Unies à Genève de 2008 à 2009, cette Néo-Zélandaise a fait toute sa carrière à l’ONU. En juin 2017, elle a été nommée secrétaire générale adjointe à la gestion par Antonio Guterres. Jan Beagle aurait, en outre, joué un rôle clef dans la réforme visant à rendre la bureaucratie onusienne plus efficiente.

C’est désormais à Antonio Guterres de trancher. Un exercice difficile car il lui faut satisfaire tout le monde. Ce qui s’annonce impossible. Du côté suisse, on attend la nomination du successeur de Michael Moller avec une certaine fébrilité, conscient d’avoir eu ces dernières années un allié exceptionnel à la tête de l’ONU à Genève.

Régner sur le Palais des Nations est un enjeu de pouvoir. L’ONU le sait. Quel que soit le successeur désigné, un équilibre sera assuré avec la nomination à un autre poste clef du Bureau des Nations Unies à Genève d’un diplomate dont la candidature aura été parrainée par les pays occidentaux.

(TDG)