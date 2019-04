Un agriculteur français réussit à faire condamner Monsanto une troisième fois

Jeudi après-midi, la Cour d’appel de Lyon a condamné le géant de produits phytosanitaires Monsanto «sur le fondement de la responsabilité du fait de produits défectueux». Et pourtant, la lutte judiciaire est encore loin d’être achevée.

Dans le cas de Paul François, il ne s’agit pas de glyphosate mais d’un autre produit fabriqué à l’époque par Monsanto, le Lasso, un puissant herbicide. Au printemps 2004, pour nettoyer son pulvérisateur, l’agriculteur avait mis la tête dans la cuve, aspirant les gaz, ce qui lui avait valu une hospitalisation d’urgence et par la suite des séquelles neurologiques invalidantes: violents maux de tête, comas à répétition, pertes de connaissance, nombreuses hospitalisations. À l’époque, le Lasso était déjà interdit au Canada depuis 1985, en Belgique depuis 1990, en Grande-Bretagne depuis 1992 – la France, elle, ne l’interdira qu’en 2007.

Dans son combat judiciaire, Paul François avait déjà gagné devant le Tribunal de grande instance de Lyon, en 2012, jugement qui constituait une grande première en France contre Monsanto et qui avait été confirmé trois ans plus tard par la Cour d’appel. Mais devant la Cour de cassation, Monsanto avait obtenu que l’affaire soit à nouveau jugée, non pas sur la base du droit commun et d’un «défaut d’information», mais sur la base juridique plus spécifique de la responsabilité liée à un «produit défectueux».

Victoire «en demi-teinte»

Cette parade juridique n’aura en définitive rien changé, puisque la Cour d’appel lyonnaise a maintenu sa condamnation. L’association Phyto-Victimes, qui soutient l’agriculteur, salue cette décision mais parle néanmoins d’une victoire «en demi-teinte». Bayer, qui a racheté Monsanto, peut à nouveau se pourvoir en cassation et la question des indemnités n’est toujours pas tranchée. Paul François demande un million d’euros, mais cette question devra retourner au Tribunal de grande instance: «Jouer la montre, en utilisant tous les recours possibles, est une stratégie systématiquement utilisée par la firme Monsanto», dénonce l’association.

La firme Bayer, de son côté, prend acte du jugement et dit vouloir étudier la décision avant de réagir. (TDG)