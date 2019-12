Un Picasso vandalisé à la Tate Modern à Londres

Un homme a comparu lundi en justice, accusé d'avoir vandalisé un tableau exposé à la galerie Tate Modern de Londres, a annoncé la police mardi, des médias britanniques identifiant l'oeuvre comme étant un portrait réalisé par Picasso.

Selon la «BBC», la toile est intitulée «Buste de femme» et représente la photographe Dora Maar, qui fut la compagne et la muse de Picasso (1881-1973). Selon le «Daily Telegraph», l'oeuvre aurait été lacérée. Interrogés par l'AFP, la police et le musée n'ont pas confirmé de quelle oeuvre il s'agissait.

Man charged after £20m Picasso painting attacked at Tate Modern https://t.co/GnfBzedcyV — PETER HUANG (@photohuang) December 31, 2019

La police a indiqué qu'un Londonien de 20 ans a comparu lundi devant le tribunal de Camberwell Green, accusé de dégradation après un incident survenu samedi à la Tate Modern. Le jeune homme restera en détention jusqu'à une audience préliminaire prévue le 30 janvier devant un tribunal londonien, a précisé la police.

La Tate Modern n'a pas souhaité communiquer le nom de l'oeuvre et a simplement précisé que le suspect avait été «rapidement appréhendé» et que le tableau était actuellement examiné par des experts.

«Buste de femme» est une peinture à l'huile de Picasso réalisée en mai 1944 à Paris, qui représente Dora Maar assise sur une chaise en métal et portant une tenue et un chapeau verts. (afp/nxp)