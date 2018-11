Ultimes tractations autour du Brexit pour assurer l’unité des Vingt-Sept

Theresa May était mercredi soir à Bruxelles pour rencontrer Jean-Claude Juncker. À trois jours et demi du sommet européen de dimanche matin, la première ministre britannique et le président de la Commission européenne se sont contentés d’une brève poignée de main devant les journalistes, avant une heure trente de conversation à huis clos. Objectif: tenter de lever les derniers obstacles à l’adoption par les Vingt-Sept de l’accord sur le Brexit.

A l’issue de ce face-à-face, Theresa May a annoncé à la presse qu’elle reviendrait samedi à Bruxelles, «pour d’autres réunions, y compris avec le président Juncker, afin de discuter de la façon dont nous pouvons nous assurer que nous pouvons conclure ce processus»

Si les choses s’annoncent compliquées pour la première ministre de Sa Majesté, qui a prévu d’affronter son parlement le 10 décembre, elles ne sont pas si simples non plus côté européen.

L’écueil de Gibraltar

Le sujet le plus brûlant concerne Gibraltar. Mardi, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a dit qu’il mettrait son veto à un accord si l’Espagne ne gardait pas la main sur la négociation des relations futures avec le Rocher situé tout au sud de l’Espagne, face au Maroc.

Le gouvernement espagnol s’inquiète pour ses 14 000 travailleurs frontaliers dont le sort dépend de négociations qui auront lieu après la sortie du Royaume-Uni de l’UE, le 30 mars prochain. Il veut absolument en garder le contrôle. Or l’accord de retrait de près de 600 pages auquel est annexé un protocole sur Gibraltar est jugé ambivalent par Madrid.

Les autres aux aguets

D’autres capitales sont également aux aguets. La France, par exemple, aurait aimé avoir plus de garanties pour ses pêcheurs de Normandie, de la Manche, de l’Atlantique, dont plus de 40% des prises viennent des eaux britanniques, selon une étude néerlandaise. «La pêche est un sujet prioritaire pour nous mais pas seulement, c’est vrai aussi pour le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, l’Irlande, l’Espagne. C’est un sujet extrêmement important», avait dit la ministre française des affaires européennes, Nathalie Loiseau, lundi, quand l’accord de retrait a été agréé par les Vingt-Sept. «La pêche est quelque chose qui doit être traité dans le cadre de la relation future. Mais naturellement à partir du moment où l’on parle d’union douanière, il faut se poser les bonnes questions», avait-elle ajouté.

Officiellement, la France ne demande pas à revoir l’accord de retrait. Elle mise sur la «déclaration politique» qui sera également discutée, et éventuellement adoptée dimanche. Ce court texte doit jeter les bases de ce que serait un futur accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Il ne sera rendu public que jeudi, avant d’être présenté aux ambassadeurs des Vingt-Sept et au cabinet de Theresa May, puis de passer à la moulinette des «sherpas» des chefs d’État et de gouvernement vendredi.

Ambiguïtés

Ces ultimes négociations sont révélatrices des ambiguïtés qu’il a fallu ménager pour se rapprocher d’un «deal». Contrairement à ce qui avait été prévu à l’origine, l’accord de retrait ne règle pas toutes les questions sur ce qui se passerait si aucun accord à long terme n’était conclu.

Dès le 30 mars 2019, Européens et Britanniques devront ainsi négocier en parallèle sur des questions comme la pêche, les services financiers ou l’accès au marché. La crainte des Espagnols se cache donc ici: perdre le contrôle sur le sort de Gibraltar dans la grande négociation continentale. (TDG)