Trump, Macron, le choc de l’anti- et du pro-Davos

L’édition 2018 du World Economic Forum (WEF), à Davos (23 au 26 janvier), s’annonce musclée. En exposant mardi son intention de participer au grand rendez-vous de la mondialisation, à la surprise générale, le chantre de l’isolationnisme Donald Trump a donné subitement une nouvelle dimension à l’événement. La station grisonne, où leaders politiques et chefs d’entreprise s’unissent habituellement dans une même foi, celle de la célébration feutrée du multilibéralisme, pourrait bien se transformer en un ring où s’affronteront cette année deux conceptions du monde.

Les services de communication de Donald Trump ont d’ailleurs d’emblée annoncé la couleur: ce sont les valeurs de «l’Amérique d’abord» («America first») que le président américain viendra défendre à Davos. «Au Forum économique mondial de cette année, le président a hâte de promouvoir ses politiques pour renforcer les entreprises américaines, les industries américaines et les travailleurs américains», a déclaré Sarah Huckabee Sanders, porte-parole de l’Exécutif. Le ton est donné. On est là bien loin du discours de Bill Clinton, dernier président américain en exercice à se rendre à Davos, qui en 2000 tressait les louanges du libre-échange et du rôle de l’Organisation mondiale du commerce.

Deux visions du monde

Emmanuel Macron était jusqu’ici la principale star annoncée de l’édition 2018, avec un discours attendu le 24 janvier. Son message, on peut s’en douter, sera tout l’inverse de celui de Donald Trump. «Avec Emmanuel Macron, on est bien évidemment dans une vision mondialiste, dans un univers où lorsqu’on discute avec la Chine on parle libre-échangisme et engagements écologiques», souligne Nicole Bacharan, politologue franco-américaine, spécialiste de la société américaine et des relations franco-américaines. À Davos, on devrait voir un Emmanuel Macron se couler parfaitement dans le culte de l’idéal davosien, défendant les valeurs du libéralisme éthique et responsable. D’autant que le thème de l’édition 2018 du WEF concernera les causes des fractures politiques, économiques et sociales de la société. «Avec Trump, les choses sont beaucoup plus compliquées, tant l’homme est imprévisible et illisible, poursuit Nicole Bacharan. Bien que tous les milieux d’affaires américains soient pro-libre-échange, pro-immigration, les valeurs protectionnistes continuent de dicter la politique américaine. On a assisté dès le début du mandat de Donald Trump à l’abandon de l’Accord de partenariat transpacifique (ndlr: un accord qui vise à intégrer les économies des régions Asie-Pacifique et Amériques), et cela continue aujourd’hui avec les difficiles négociations sur l’ALENA (États-Unis, Canada et Mexique).»

Une illisible stratégie

Alors dans quel but le président américain se rend-il à Davos? «Il est impossible d’y voir une ligne claire, car Trump, c’est le vide intersidéral au niveau politique, commente Nicole Bacharan. Les décisions prises naviguent entre ses réactions instinctives, ses confrontations au monde réel et l’influence de son entourage, dont de puissants hommes d’affaires tout acquis au libre-échange. Mais il est difficile de savoir laquelle de ces influences dicte chacune de ses décisions. Conseillé par les milieux d’affaires, a-t-il besoin de s’intégrer au monde global? Y va-t-il pour renforcer son image de milliardaire qui réussit? On peut tout imaginer, mais c’est certain qu’à Davos il se sentira plus à l’aise que partout ailleurs.» Durant la campagne électorale de Donald Trump, Steve Bannon, qui était encore son conseiller, raillait la «clique de Davos», ce cercle fermé qui «impose son diktat aux travailleuses et travailleurs du monde». Dans ce contexte, l’annonce du président américain mardi n’a pas manqué de créer la surprise, à commencer sur le sol suisse. Les conseillers fédéraux se disent prêts à rencontrer l’homme fort de la planète, «y compris pour aborder les sujets qui fâchent» (lire ci-dessous). Aussi la présence de Donald Trump pourrait-elle bien dorer un peu plus le casting des leaders attendus au WEF. Pour l’heure, Angela Merkel n’a pas encore rendu réponse quant à sa participation.

Les conseillers fédéraux se bousculent pour voir Trump

En annonçant sa présence au Forum économique de Davos (WEF), Donald Trump a pris tout le monde de court, même le Conseil fédéral. Le thème s’est logiquement invité lors de sa séance ce mercredi. «Le Conseil fédéral se réjouit de cette venue, détaille André Simonazzi, son porte-parole. Le président de la Confédération, Alain Berset, est à disposition pour une rencontre.» Trump viendra-t-il ailleurs dans le pays? Qui d’autre participera aux discussions? Quels thèmes seront abordés? «C’est trop tôt pour répondre. Nous sommes en contact avec les autorités américaines. Les détails de la visite seront clarifiés prochainement.»

Alain Berset n’est toutefois pas le seul à vouloir s’entretenir avec l’homme le plus puissant du monde. Selon nos informations, d’autres ministres s’activent pour tenter de décrocher un entretien. Car si une telle rencontre se fait – pour des raisons de protocole – au niveau présidentiel, il est possible de mettre sur pied une délégation. Ce qui permettrait à d’autres conseillers fédéraux de participer aux entretiens. Qui pour accompagner le Fribourgeois? «Ignazio Cassis et Ueli Maurer», répond sans hésiter Christian Lüscher (PLR/GE). Le premier est ministre des Affaires étrangères, le second est à la tête des Finances. «Il faut profiter de cette rencontre pour évoquer les dossiers qui fâchent, comme l’échange automatique d’informations ou la fiscalité.» Les récentes décisions de Trump pour réduire l’impôt des sociétés et augmenter l’attractivité des États-Unis mettent en effet une pression colossale sur Berne et son Projet fiscal 17, la future réforme suisse de l’imposition des entreprises. «De bonnes relations entre dirigeants font de bonnes relations entre États.»

Pour Elisabeth Schneider-Schneiter (PDC/BL), il y a deux dossiers prioritaires. À la fiscalité, la présidente de la commission de politique extérieure (CPE) ajoute les questions liées à l’économie, et notamment l’accès au marché américain. «Le protectionnisme que propose Trump pose de gros problèmes à nos entreprises.» Raison pour laquelle la conseillère nationale ajoute Johann Schneider-Ammann, ministre de l’Économie, à la liste. Une délégation, voilà qui n’est pas du goût des deux socialistes romands de la CPE. «Au-delà du plaisir d’être sur la photo, je ne vois pas d’intérêt, réagit Carlo Sommaruga (PS/GE). Alain Berset peut défendre seul les intérêts de la Suisse.» Il ne s’attend pas à beaucoup de fond de la part de Donald Trump. «Il vient surtout là où sont les projecteurs.»

Le tacle le plus sévère vient de Manuel Tornare (PS/GE). «Le Conseil fédéral n’arrive déjà pas à se mettre d’accord sur sa position vis-à-vis de l’UE, on ne va pas risquer une nouvelle cacophonie avec les États-Unis. Cette rencontre doit être de président à président. Quitte à ce qu’Alain Berset prenne des calmants pour écouter les bêtises de Trump.» Il y a toutefois un point sur lequel l’unanimité règne de gauche à droite. Cette venue place la Suisse comme lieu incontournable des rencontres internationales. «Ce qui renforce aussi la Genève internationale, explique Carlo Sommaruga. Car Genève, c’est Davos tous les jours.»

Florent Quiquerez (TDG)