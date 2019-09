Trois ans après le Brexit, Cameron se livre enfin

«Chaque jour, je pense au référendum. Au fait que nous avons perdu, à ses conséquences, aux choses que nous aurions pu faire différemment. Et je m’inquiète de ce qui arrivera ensuite.» Un peu plus de trois ans après avoir démissionné du poste de premier ministre suite au référendum sur le Brexit du 23 juin 2016, David Cameron se livre enfin au grand public. Dans un entretien accordé au «Times» et surtout dans ses mémoires, «For the Record», disponibles à partir de ce jeudi dans leur version anglaise.

D’emblée, l’ancien occupant du 10 Downing Street explique ne pas se sentir coupable d’avoir organisé cette votation. «Je n’ai pas pris cette décision légèrement», se défend-il. Après la signature de nombreux traités et le poids grandissant de l’Union européenne (UE) dans la vie quotidienne des Britanniques, il estime que «les politiciens ne pouvaient plus continuer à dire: «Nous aurons un référendum un jour mais pas maintenant.»

David Cameron reconnaît sa responsabilité dans l’échec «de la campagne que j’avais décidée» en faveur du maintien dans l’UE. Il pointe pourtant du doigt une poignée d’élus conservateurs brexiters, dont la «férocité» et la «fausseté» ont provoqué sa défaite. Son ton est particulièrement amer lorsqu’il parle de celui «qui était un ami», coupable de «déloyauté» et «devenu l’ambassadeur de l’ère postvérité», le ministre Michael Gove.

L’actuel premier ministre, Boris Johnson, est moins égratigné. David Cameron pense que l’ancien maire de Londres s’est engagé en faveur du Brexit pour «devenir le chouchou du Parti conservateur». Il révèle aussi qu’au moment d’annoncer son engagement en faveur du Brexit, Boris Johnson, peu optimiste quant à ses chances de succès, lui a écrit par SMS que le camp du Brexit serait «écrasé comme un crapaud sous la herse d’un château». Malgré ses mensonges pendant la campagne du référendum, David Cameron l’assure: «Je veux qu’il réussisse.»

David Cameron le sait pourtant: il restera dans l’histoire comme le premier ministre qui a rendu le Brexit possible. Les éditoriaux publiés cette semaine continuent à le lui reprocher: «Des millions de personnes le remercient d’avoir donné au pays le Brexit qu’elles voulaient, commente «The Times». Elles ne le remercieront néanmoins pas pour le chaos laissé dans son sillage.»

Même si David Cameron avoue avoir été «très déprimé […] de quitter l’emploi que j’aimais et de ne plus travailler pour le pays que j’aime», rares sont ceux qui pleurent aujourd’hui sur son sort. En parallèle à son implication auprès d’organisations caritatives, il cumule en effet plusieurs postes rémunérateurs, dont la coprésidence d’un fonds d’investissement sino-britannique. En plus d’avoir reçu la bagatelle de 1 million de francs de droits d’auteur pour son livre.