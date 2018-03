Theresa May sur le point de dénoncer la Russie?

L'empoisonnement au Royaume-Uni du Russe Sergueï Skripal et de sa fille «n'est pas le problème» de la Russie, a déclaré lundi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

«Le citoyen russe mentionné avait travaillé pour l'un des services spéciaux britanniques, l'incident s'est passé en territoire britannique et ce n'est d'aucune façon le problème de la Russie, encore moins de ses dirigeants», a-t-il déclaré. Interrogés sur les allégations des médias britanniques concernant un éventuelle implication de Moscou, il a ajouté n'avoir «pas entendu de déclarations de politiciens britanniques selon lesquelles la Russie est impliquée».

Moscou a déjà qualifié de «propagande» les allégations sur son éventuelle implication dans cet empoisonnement, qui rappelle l'affaire Alexandre Litvinenko, un ancien agent des services secrets russes mort à Londres en 2006.

Theresa May va parler

Selon plusieurs quotidiens britanniques, Theresa May serait sur le point de dénoncer l'implication de la Russie dans cet incident. La Première ministre s'adressera aux députés britanniques lundi vers 17h30 sur l'attaque à l'agent innervant contre l'ex-agent double russe Sergueï Skripal, a annoncé le Parlement britannique.

Theresa May, qui a réuni dans la matinée un Conseil de sécurité nationale, regroupant les principaux ministres britanniques ainsi que des responsables de la défense et des services secrets du pays, pourrait désigner un responsable et annoncer des mesures de rétorsion, comme l'expulsion de diplomates russes, la révocation de visas ou encore un boycott diplomatique de la Coupe du monde de football en Russie. Les journaux britanniques spéculaient aussi sur une possible condamnation commune d'alliés du Royaume-Uni comme la France et l'Allemagne.

«Si nous parvenons à une position où nous pouvons attribuer cette attaque (à quelqu'un), alors nous le ferons et le gouvernement fournira une réponse appropriée», a déclaré un porte-parole de Downing Street lundi.

Etat critique

Sergueï Skripal, 66 ans, et sa fille Ioulia, 33 ans, ont été retrouvés inconscients le 4 mars sur un banc de Salisbury (sud de l'Angleterre), où vit l'ex-espion. Condamné en 2006 pour avoir livré des informations à la Grande-Bretagne, cet ancien colonel du GRU (renseignement militaire russe) avait été échangé en 2010, avec trois autres agents doubles, contre des espions russes arrêtés aux Etats-Unis.

L'ex-espion et sa fille ont été empoisonnés par un agent innervant, substance chimique qui agit sur le système nerveux et peut entraîner la mort. Les victimes se trouvaient dimanche dans un état «critique mais stable» en soins intensifs.

(ats/afp/jsa/nxp)