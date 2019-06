Theresa May lègue un pays en pleine crise sociale

Theresa May renoncera ce vendredi à la direction du Parti conservateur. Elle partira sans aucun doute la tête basse, même si elle reste premier ministre jusqu’à la nomination de son successeur. Lors de son premier discours de clôture du Congrès du Parti conservateur à Birmingham en octobre 2016, elle avait en effet estimé que «le Brexit était un tournant, où des millions ont dit qu’ils ne voulaient plus être ignorés. Le Brexit a reflété le sentiment profond que la société ne fonctionne que pour quelques privilégiés. Le Brexit était une révolution silencieuse.»

«Aujourd’hui, le Royaume-Uni n’est pas un pays juste», avait-elle déclaré, indiquant vouloir en faire «un pays où il n’importe pas d’où vous venez, qui vous êtes, de quelle est votre couleur, si vous êtes homosexuel ou hétérosexuel, tout ce qui importe est que vous soyez prêts à travailler dur». Un positionnement important après une campagne de référendum polarisatrice.

«Aucun objectif atteint»

«Il est difficile de relire le discours de Birmingham et de ne pas y voir autre chose qu’un exercice de positionnement tant aucun de ces objectifs n’a été atteint», juge Pippa Catterall, professeure de politiques à l’Université de Westminster. À mille lieues de ses discours initiaux, Theresa May a justifié la poursuite des mesures d’austérité, initiées en 2011 par son prédécesseur David Cameron, par le fait qu’«il n’existe pas d’arbre à argent magique que l’on pourrait secouer pour donner aux gens tout ce qu’ils veulent». Les Ministères ont vu leurs budgets fondre tandis que le gouvernement a laissé les Municipalités dépérir. Son allocation budgétaire aux localités a diminué de 49,1% en termes réels (c’est-à-dire en prenant en compte l’inflation) entre les années fiscales 2010-11 et 2017-2018, selon le Bureau d’audit national (NAO). Ce manque les a obligés à sabrer dans leurs dépenses: – 10% pour l’aide sociale, – 40% pour les transports, – 48% pour les logements, – 20% pour l’environnement, selon les statistiques gouvernementales.

Lignes de bus supprimées

Le comté du Northamptonshire, dirigé par les conservateurs, n’y a pas résisté: il a fait faillite l’an dernier. Pour les Britanniques, cela signifie également des changements importants dans leur quotidien. La disparition de la ligne de bus qui l’emmenait de chez lui à son lieu de travail oblige désormais Joe Guy à prendre deux transports différents. «Mes quinze minutes de trajet se sont transformées en 1 h 20’», explique cet employé de bureau qui assure pourtant que son «autobus était plein chaque jour».

Se nourrir ou se chauffer

Les plaies de la société britannique, loin d’avoir été pansées, se sont ouvertes davantage. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur l’extrême pauvreté, Philip Alston, a indiqué dans un rapport publié le mois dernier que les coupes budgétaires «idéologiques» dans les services publics avaient eu «des conséquences tragiques». «La colle qui a maintenu la société britannique unie depuis la Seconde Guerre mondiale a été délibérément retirée et remplacée par un système très dur.» Cela a engendré «un appauvrissement systématique» d’une partie de la population.

Cet expert indépendant avait notamment rencontré de nombreuses personnes obligées de choisir durant l’hiver entre se nourrir et se chauffer. Il avait comparé cette situation à l’Angleterre décrite par l’écrivain Charles Dickens. En 2017, la Joseph Rowntree Foundation avait de son côté révélé que 1,5 million de Britanniques, dont 365'000 enfants, avaient disposé durant l’année de moins de 12 euros par jour pour vivre.

L’emploi demeure le seul domaine dont se réjouit régulièrement la première ministre. Et pour cause: le taux d’emploi en mars 2019 était de 76,1%, son plus haut niveau historique, tandis que le taux de chômage était descendu à 3,8%, du jamais-vu depuis décembre 1974. Reste que le salaire des fonctionnaires a baissé de plus de 10% depuis 2010. En 2018, le revenu disponible par foyer a reculé de 0,2% alors qu’il a progressé dans tous les pays de l’OCDE, sauf en Russie. On est très loin des promesses faites par Theresa May. (TDG)