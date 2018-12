Theresa May échappe facilement à la mutinerie de ses députés

Theresa May restera à la tête de son parti et du pays. Confrontée à un vote de confiance organisé contre elle par les députés de son propre parti, la dirigeante conservatrice britannique a remporté facilement, mercredi soir, la majorité nécessaire au maintien à son poste, par 200 voix contre 117. Il lui en fallait 159 pour l’emporter. Elle se rendra donc aujourd’hui jeudi au Conseil européen organisé à Bruxelles afin d’obtenir une révision de l’accord de sortie de l’Union européenne et de la déclaration politique qui l’accompagne. Des modifications, même légères, semblent en effet indispensables pour obtenir l’aval des députés conservateurs et du parti démocrate unioniste à ces documents négociés pendant deux ans avec les vingt-sept pays membres de l’Union européenne.

Report et colère

La tempête a été déclenchée par sa décision, lundi matin, de «reporter» le vote prévu le lendemain à la Chambre des communes pour approuver l’accord. Theresa May avait admis qu’il aurait «été rejeté par une marge significative». En cause: «Des inquiétudes profondes et très répandues sur un point: le filet de sécurité en Irlande du Nord.» Mardi, elle s’est donc rendue à La Haye, Berlin et Bruxelles pour y discuter avec ses homologues européens. Sans que cela n’atténue la colère de députés particulièrement remontés de ne pas avoir eu l’occasion de voter ou, en fait, de ne pas pouvoir rejeter son accord.

Le seuil des 15%

Considéré comme une preuve de la faiblesse de la dirigeante conservatrice, ce report a donc poussé de nombreux députés à se lever contre elle. Mercredi matin, Graham Brady, le président du Comité 1922, qui rassemble tous les députés conservateurs non membres du gouvernement, a ainsi révélé que «le seuil des 15% des députés conservateurs de la Chambre des communes demandant un vote de confiance envers la cheffe du parti conservateur a été dépassé. En accord avec les règles, un vote aura lieu entre 18 h et 20 h mercredi 12 décembre.»

Quelques minutes après cette annonce, Theresa May a fait part de sa détermination à «faire aboutir le Brexit pour lequel les gens ont voté, construire un pays qui fonctionne pour tout le monde: je me suis dévouée sans ménagements à ces tâches depuis que je suis devenue première ministre. Et je me tiens prête à finir le travail.» De fait, quelque 140 des 317 députés conservateurs lui ont vite apporté officiellement leur soutien. Sans que cela ne signifie grand-chose: «Le vote est secret et les députés conservateurs sont réputés pour leur double jeu dans ce genre de situation», assure Tim Bale, professeur de sciences politiques à l’Université de Queen Mary de Londres.

Dernière carte

Afin de sauver une situation mal embarquée, Theresa May a abattu sa dernière carte. Lors d’une réunion privée avec ses députés, elle leur a indiqué: «Dans mon cœur, j’aimerais mener le parti lors de la prochaine élection générale.» Avant de s’engager à ne pas le faire en raison de l’opposition de ses membres sur ce point. «Elle a écouté et respecté la volonté du parti», a résumé le député George Freeman à la sortie de la réunion. «Elle démissionnera après avoir fait aboutir un Brexit ordonné afin de laisser la place à un nouveau dirigeant pour qu’il mène la réunification et le renouveau dont nous avons besoin.»

La prochaine élection est prévue en 2022, mais Theresa May aurait refusé de donner une date de départ précise. Pour la députée Margot James, cet engagement a permis de «gagner les hésitants à sa cause. Les gens n’ont pas de doute qu’elle a fait de son mieux. J’ai dit que David Cameron nous a mis dans cette impasse et que la première ministre a fait de son mieux pour que cela fonctionne.» La nouvelle date du vote de la Chambre des communes sur l’accord n’a pas encore été déterminée. (TDG)