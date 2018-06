Soumise au diktat bavarois, Merkel joue son avenir sur la migration

Donald Trump s’en mêle

Dans quelques tweets dont il a le secret, Donald Trump s’est invité lundi dans la crise allemande, brandissant le spectre d’une immigration hors de contrôle en Europe pour justifier sa politique d’extrême fermeté aux frontières américaines, où quelque 2000 enfants migrants ont déjà été séparés de leurs parents.



«Le peuple allemand est en train de se retourner contre ses dirigeants alors que l’immigration secoue la coalition déjà fragile de Berlin», a tweeté le président américain. «Grosse erreur dans toute l’Europe que de laisser entrer des millions de personnes qui ont si fortement et violemment changé leur culture!» a poursuivi Trump, qui contredit cependant les statistiques allemandes, qui montrent une baisse de la criminalité en 2017.



«Nous ne voulons pas que ce qui se passe avec l’immigration en Europe se passe avec nous!» a-t-il encore lancé. Trump contre-attaque ainsi à la pression montante aux États-Unis pour qu’il mette fin aux séparations d’enfants migrants à la frontière. Même le camp républicain et la First Lady Melania Trump elle-même ont exprimé un certain malaise à ce sujet. ATS