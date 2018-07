Simone Veil entre au Panthéon devant une foule qui réentend les oiseaux

C’est le milieu de la matinée, Paris est déjà alangui par la chaleur, et la cérémonie commence au Mémorial de la Shoah, dans le Marais, tombeau symbolique des millions de juifs morts dans les camps nazis. Simone Veil y a survécu, ses sœurs aussi – mais pas sa mère, ni son père, ni son frère… C’est là, dans l’enfer absolu d’Auschwitz-Birkenau, qu’elle a puisé une force qui marquera sa vie entière. C’est donc de là, de ce mémorial où les cercueils de Simone et Antoine Veil reposaient depuis deux jours, que les époux sont partis pour leur dernier voyage. Vers le Panthéon.

À vrai dire, il y a bien peu de monde derrière les barrières qui jalonnent le parcours jusqu’au jardin du Luxembourg. Paris semble désert. Mais soudain, à l’angle de la rue Soufflot, c’est la foule. Des dizaines de milliers de personnes se sont massées des deux côtés de la rue qui grimpe en pente douce jusqu’au Panthéon. Le décor est somptueux, un tapis bleu roi de près de 300 mètres de long que fouleront les gardes républicains portant les deux cercueils. La foule est mélangée, moins colorée certes que la population parisienne habituelle, mais beaucoup de femmes et de tous les âges, des retraités, des familles, beaucoup de jeunes aussi. Tout le monde est recueilli, on parle à mi-voix, même si la cérémonie n’a pas encore débuté…

Il y a Océane, une prof d’histoire de 28 ans, qui nourrit «une admiration immense pour cette femme que j’ai beaucoup lue, écoutée, et qui jamais n’a voulu se venger». Il y a Chantal, une commerçante retraitée venue de Bretagne avec sa fille, en «pèlerinage de femmes». Elle a de la peine à parler, l’émotion coupe sa voix: «Quand je vois la violence d’aujourd’hui envers ces gens, les juifs, je me dis qu’on n’a pas évolué.» Il y a Céline, 17 ans, dont la mère «adorait Simone Veil et la citait toujours en exemple». Comme les autres elle admire ses choix: «Elle a été capable de donner aux gens la paix qu’elle n’avait pas eue.» Et son copain Alexandre, 17 ans lui aussi: «Elle incarne le courage! L’avortement, je crois que c’est elle?» Ou encore Philippe, 63 ans, qui relève que «ce n’était pas une militantiste».

«Ça laisse sans voix»

La force d’un parcours marqué par la mort et l’inhumanité absolue, la tension formidable entre la main tendue et la fermeté des convictions, la loi sur l’interruption de grossesse, l’engagement pour l’Europe, «franchement, ça laisse sans voix, les mots paraissent faibles», glisse une voisine. Et justement, à ce moment-là, des applaudissements s’élèvent et déferlent lentement sur la rue comme une vague puissante: les gardes républicains ont hissé les cercueils sur leurs épaules et montent vers le Panthéon.

Quand il n’y a pas de mots, les mains savent parler, et cette foule, pendant une heure, va beaucoup applaudir, sans cris, sans frénésie, juste pour exprimer sa gratitude. Elle applaudira aussi le président Macron, notamment quand il évoque la loi Veil, l’Europe ou le couple qu’elle formait avec son mari Antoine – «le Panthéon désormais bruissera du murmure de leurs conversations»… Simone Veil et son mari partageront le caveau de René Cassin, un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l’homme à l’ONU, de Jean Monnet, père fondateur de l’Europe, et de Jean Moulin, le héros de la Résistance. Elle sera la première «déportée raciale» à entrer au Panthéon. Le numéro qu’elle portait tatoué sur le bras, 78651, sera inscrit sur son tombeau.

À la fin de la cérémonie, l’artiste David Teboul a diffusé lors de la minute de silence un enregistrement fait à Birkenau, le 17 juin dernier à 5 h du matin. Un silence habité par des chants d’oiseaux. Émue, la foule écoutait ardemment, et quand l’enregistrement a pris fin, dans un silence encore plus mat, on a perçu d’autres chants d’oiseaux. C’étaient des hirondelles qui, pour une fois à Paris, pouvaient se faire entendre…

Le choix du président, pas toujours utilisé

Qui décide de l’entrée au Panthéon d’une personnalité? Depuis la Ve République, donc depuis 1958, c’est devenu un privilège du président, bien que ce ne soit pas précisé dans la Constitution. Auparavant, c’était l’Assemblée nationale, et sous la Révolution, la Convention. On notera que pendant la période de l’Empire, Napoléon s’était aussi arrogé ce droit exclusif, et qu’il en avait fait un usage intensif… C’est donc un acte éminemment politique, qui depuis François Mitterrand vise à marquer le quinquennat.

Car ses prédécesseurs étaient avares en «panthéonisations». Le général de Gaulle n’y a fait entrer qu’une seule personnalité - le résistant Jean Moulin, en 1964 - et ses successeurs Georges Pompidou et Valéry Giscard d’Estaing aucun. En revanche François Mitterrand, avec son sens de l’histoire et des symboles, a distingué sept personnes, dont Jean Monnet, en 1988, et Pierre et Marie Curie, en 1995. Jacques Chirac, lui, a fait entrer l’écrivain Alexandre Dumas, en 2002, et François Hollande quatre héros de la Résistance, dont deux femmes. Nicolas Sarkozy n’a pas eu de chance. Il aurait voulu panthéoniser l’écrivain Albert Camus, mais sa famille s’y était opposée.

En distinguant Simone Veil, Emmanuel Macron fait le choix d’une personnalité à la charnière de la gauche et de la droite, non partisane, et de surcroît qui touche toutes les générations. Pouvait-il rêver mieux? (TDG)