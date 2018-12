«Sept de Briançon»: les deux Genevois sont condamnés à 6 mois de prison avec sursis

«Je suis déçue par ce verdict», confie la mère de Bastien

«Je suis surprise par ce verdict, et déçue. Les juges ont suivi intégralement les réquisitions du procureur. Je pensais qu’ils rendraient une décision plus clémente, souligne Laurence, la maman de Bastien. Une peine de prison, même assortie du sursis, cela reste néanmoins une condamnation! J’avais assisté à Gap au procès du 8 novembre, et j’avais trouvé que les plaidoiries de la défense étaient pertinentes et étayées. J’imagine que mon fils ainsi que les six autres militants vont faire recours, car s’ils acceptent ce verdict, cela laisserait entendre qu’ils valident le fait d’avoir commis une faute. Or, ils n’ont entrepris qu’une action solidaire et humaniste envers des personnes démunies.»



Me Maëva Binimelis, l’un des six avocats des militants, déclare: «Nous sommes tous un peu sidérés par cette décision. C’est une peine extrêmement sévère. La motivation du tribunal ne nous a pas convaincus.»



Hier, SolidaritéS a dénoncé dans un communiqué «un verdict extrêmement lourd et choquant eu égard non seulement aux faits reprochés, mais surtout étant donné le contexte de montée des violences contre les personnes migrantes à la frontière franco-italienne, notamment des forces de l’ordre».



Quant à Christophe Deltombe, président de la Cimade (association de défense des droits des migrants), il se dit «un peu abasourdi face à une décision d’une telle sévérité. On est en plein dans un délit de solidarité: par solidarité avec d’autres, ils sont condamnés.»

X.L.