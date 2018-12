Se structurer sans se laisser récupérer: les «gilets jaunes» affrontent un nouveau défi

Des incertitudes sur la mobilisation

Trêve des confiseurs oblige la mobilisation des gilets jaunes ce samedi pour l’acte 7 du mouvement s’apprête de nouveau à chuter. Le gouvernement se félicite d’une décrue déjà amorcée la semaine dernière pour l’acte 6 avec 38.600 manifestants recensés contre 66000 une semaine plus tôt.



Mais tout cela n’est-il pas le calme avant une nouvelle tempête ? Des actions sont en effet prévues aujourd’hui à Paris, Lyon, Nantes, Toulouse, Bordeaux et Marseille où l’une des égéries du mouvement est attendue ce matin. Priscillia Lusk est l’initiatrice d’une pétition réclamant la baisse du prix des carburants qui fut à l’origine du mouvement. Ce chef de file de la contestation juge les mesures annoncées par Emmanuel Macron « insuffisantes et sans réelle volonté d’améliorer la vie des français. »



Sur le terrain des mesures de sécurité ont d’ores et déjà été prises, notamment à Bordeaux où jardins publics et établissements culturels seront fermés.

La journée de jeudi a donné un avant-gout de cet acte 7 avec la tentative avortée de 40 gilets jaunes d’envahir le fort de Brégançon, la résidence d’été du président de la République située dans le Var. Dans l’Ouest du pays la diffusion de plusieurs publications du groupe Ouest-France a été bloquée. En Rhône Alpes, la raffinerie Total de Feyzin a fait l’objet d’un appel au blocage.



La grande inquiétude des pouvoirs publics porte sur la nuit de la Saint-Sylvestre. Les gilets jaunes entendent notamment réveillonner sur les Champs Elysées « pour continuer la lutte pacifiquement et de façon festive ». La ville de Paris indique que le spectacle son et lumière et le feu d’artifice prévus sont maintenus.

On apprenait enfin hier que l’IGPN, la police des polices, avait ouvert 48 enquêtes pour des soupçons de violences policières commises sur le terrain depuis le 17 novembre. Quant aux « anti-gilets jaunes » plus connus sous le vocable de « foulard rouges » ils annoncent une manifestation de soutien à Emmanuel Macron le 20 janvier prochain à Paris.