Salah Abdeslam, le silence comme ultime violence

Regard de bête traquée, barbe clairsemée, négligée et visage bouffi. Sur les clichés pris le jour de sa capture, Salah Abdeslam est méconnaissable. Blessé par balle à la jambe, le criminel le plus recherché d’Europe gît sur une civière. De sa bouche s’écoule un filet de sang coagulé.

Disparus l’expression de défiance et le léger rictus que le jeune Molenbeekois à la chevelure gominée affichait sur la photo d’identité qui, après Paris, a circulé en boucle sur toutes les chaînes et tous les sites d’info. C’est que les images illustrant l’époque où il zonait dans son quartier, sortait en boîte et fumait des pétards avec ses potes sont rares. Ceux qui ont croisé le regard du terroriste les jours suivant son arrestation – policiers, magistrats, médecins – ont souvent fait le même constat: en d’autres circonstances, ils ne l’auraient pas reconnu. En position de faiblesse, menottes aux poignets, Salah Abdeslam ressemble à n’importe quel malfrat qui vient de se faire pincer. Il ne dégage aucun charisme, aucune présence. Son avocat, qui plus tard lui prêtera l’intelligence d’un «cendrier vide», le dit même soulagé que la traque ait pris fin.

Mais qui est-il aujourd’hui? Au-delà de la métamorphose physique, qui est celui qui, lundi, prendra place sur le banc des inculpés de la 90e chambre correctionnelle de Bruxelles, dos à la presse et aux parties civiles. Et qu’a-t-il l’intention de dire? Pour dresser son portrait, nous avons sollicité sa famille, son avocat et l’administration pénitentiaire de Fleury-Mérogis. Mais à l’approche d’un procès sous haute tension, aucun membre de son entourage ne semble disposé à décrire son état d’esprit après vingt mois de détention à Fleury-Mérogis.

Le garder vivant

On sait néanmoins que la santé mentale du détenu le plus surveillé et le plus isolé de France s’est dégradée au fil du temps.

À son arrivée dans l’aile des terroristes, au quatrième étage du bâtiment D3 de la plus grande prison d’Europe, Abdeslam avait été accueilli par les sifflements et quelques applaudissements de ses codétenus. Puis, le silence. L’isolement.

Dans sa cellule d’une dizaine de mètres carrés, Abdeslam dispose d’un lit couvert de draps indéchirables, d’une table et d’une chaise fixés au sol, d’un lavabo et d’une toilette. Tout a été pensé, conçu, élaboré pour ne laisser aucune chance au seul survivant des attentats de Paris de tirer sa révérence. Et de priver ainsi les victimes des réponses qu’elles exigent.

Ses gestes, ses habitudes, ses attitudes: rien n’échappe aux deux gardiens expérimentés qui ont en permanence les yeux braqués sur les images retransmises par les six caméras infrarouges munies de zoom installées dans la cellule du terroriste. Ces caméras, Salah Abdeslam, que le personnel pénitentiaire décrit comme un homme très pudique, les a en horreur.

En les découvrant, il était entré dans une colère noire alors qu’à la prison de Bruges, où il ne fut incarcéré que quelques semaines, ses geôliers disaient avoir eu affaire à un détenu modèle, taiseux mais poli. «Il est particulièrement perturbé de la vidéosurveillance dans sa cellule. Il ne supporte pas d’être surveillé 24 heures sur 24 et je crois que psychologiquement, ça lui crée une difficulté», insistait en avril 2016 Franck Berton, l’avocat français qui, à l’époque, le représentait aux côtés de Sven Mary.

Est-ce en réaction à ce qu’il considère comme une violation de son intimité qu’il reste muré dans le silence, refusant systématiquement de répondre aux questions des juges d’instruction en charge du dossier parisien? Ses avocats en sont convaincus. Ça et les extraits de sa première audition que le procureur de Paris, François Molins, avait lu à haute voix devant les caméras du monde entier.

Le Coran et la téléréalité

En attendant que la justice statue sur son sort, Salah Abdeslam trompe la solitude en consommant avec avidité des programmes de téléréalité, les yeux rivés sur son écran recouvert de plexiglas. Il lui arrive aussi de rester prostré sur son lit. Ça peut durer des heures.

D’autres témoins qui se sont épanchés dans la presse française affirment qu’il lit le Coran plusieurs fois par jour et qu’il prie beaucoup sur le tapis qu’il est autorisé à garder en cellule. Qu’espère-t-il trouver dans l’étude et la pratique de cet islam qu’il ne connaissait que superficiellement au moment où il a basculé dans le djihadisme? L’apaisement, la légitimation de ses actes odieux? Un exutoire à sa colère?

Car au fil des mois, il serait devenu extrêmement nerveux et en proie à des troubles obsessionnels. Ses gardiens s’étonnent de le voir récurer frénétiquement sa cellule dans les moindres recoins ou de passer ses journées à laver et à relaver les aliments qu’il cuisine pour le repas du soir, principalement pendant le ramadan. En septembre dernier, Le Parisien rapportait que depuis son arrivée à Fleury-Mérogis, Salah Abdeslam affichait un comportement des plus changeants, passant du silence complet à la colère noire. «Maintenant ça sera tout le temps la force, bande de bâtards, tout cela, vous allez le payer. Si ce n’est pas ici, ça sera à l’extérieur, bande de chiens! Le respect, c’est fini maintenant», aurait-il hurlé en frappant contre la porte de sa cellule et en s’en prenant aux caméras.

«La prière, la prière, la prière»

Depuis peu, ses conditions de détention ont été légèrement assouplies afin qu’il puisse retrouver une certaine stabilité psychologique. Ses sorties se limitent toujours à une heure de promenade le matin et une heure le soir (seul) et les caméras sont restées en place. Mais le plexiglas qui obstruait la fenêtre de sa cellule a disparu. Tout comme la vitre qui le séparait de ses proches lors des visites au parloir.

Privé depuis le premier jour de son incarcération de tout contact avec les autres détenus, c’est dans la correspondance épistolaire qu’il semble s’être réfugié. Des centaines de lettres lui sont adressées chaque mois. Il n’y répondrait toutefois que très rarement.

Coucher ses états d’âme sur papier: une habitude qu’Abdeslam avait déjà prise lorsqu’il avait la police aux trousses et qu’il se terrait à dans ses planques bruxelloises. Dans l’une d’elles, les policiers avaient retrouvé trois lettres adressées à sa famille. «Sache que tes deux enfants ont combattuent POUR ALLAH (sic)», écrira-il à sa mère. À sa sœur, il confessera son implication dans les attentats de Paris, estimant avoir «seulement terrorisé le peuple mécréant car la France est un pays qui combat l’Islam et cela depuis bien longtemps» et justifiant son action par les «massacres de nos frères, nos sœurs, nos enfants».

Les récentes fuites sur le contenu des courriers qu’il adresse à ses proches depuis le quartier de haute sécurité de Fleury-Merogis sont moins éclairantes sur le regard qu’il pose sur ses actes. Mais ce qu’elles révèlent n’en est pas moins intéressant. Dans une lettre qu’il adresse à son cousin en juin 2017, le djihadiste ne cesse de s’en remettre au jugement divin – il mentionne «Allah» à 17 reprises – et conclut sa missive par une injonction: «La prière. La prière. La prière».

Un ultrarigorisme qu’on ne lui connaissait pas au début de sa vie carcérale. Mais qui ne nous apprend rien de ses intentions concernant le procès qui s’ouVre. S’il ne l’a pas déjà fait, le terroriste du 13 novembre pourrait bien dévoiler lors de sa première comparution ce lundi sa face la plus sombre. (TDG)