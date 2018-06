Réconciliés, Macron et Conte veulent réorganiser l’asile

On se serre la main avec effusion, on se tape sur l’épaule, on se donne du «tu» en conférence de presse, on multiplie les «cher Giuseppe» et les «mio amico Emmanuel»… Bref, après la crise aiguë de ces derniers jours entre leurs deux pays, le président français, Emmanuel Macron, et le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, ont mis en scène, vendredi, la plus parfaite des réconciliations. Il fallait vraiment tendre l’oreille pour discerner d’éventuels restes de désaccords.

C’est donc en mettant en évidence leurs «convergences de vue» qu’ils ont présenté les propositions qu’ils veulent faire en matière de migration lors du prochain sommet européen, à la fin du mois de juin.

Premier élément: la création de «centres de protection européens» dans les pays du sud de la Méditerranée par où transitent les migrants. «Le problème ne commence pas avec des bateaux de migrants près de nos côtes, explique Giuseppe Conte, il commence quand ils embarquent et qu’ils prennent le risque de mettre leur vie en danger.» L’idée est donc de traiter les demandes d’asile dans ces centres, d’organiser le transfert en Europe pour les réfugiés reconnus et le retour dans leur pays d’origine pour les autres. «Nous voulons organiser l’asile par-delà nos frontières», résume Emmanuel Macron.

Comment y parvenir? Comment convaincre les pays de transit de bloquer les migrants sur leur territoire, ou les réfugiés économiques de retourner chez eux? Là les deux dirigeants restent vagues, ils parlent de «coopération», de «formation», de «développement».

Deuxième proposition: augmenter les moyens de Frontex pour renforcer la protection des frontières européennes et mieux épauler l’Italie ou la Grèce dans la lutte contre les passeurs.

Réformer Dublin

Troisième proposition, sans doute la plus délicate: une réforme de la règle de Dublin, qui réserve le traitement d’une demande d’asile au premier pays européen où le requérant arrive. «Nous devons parvenir à une refonte en profondeur du système de Dublin, car il ne marche pas!» affirme le président français. «Selon ce système, l’Italie doit gérer seule toutes ces personnes, sans limites, ce n’est pas soutenable.» Mais quand on demande des détails – par quel système veulent-ils le remplacer? – ni Emmanuel Macron ni Giuseppe Conte ne sortent des formules vagues.

Question d’un journaliste: «Comment réagissez-vous à l’axe qui se serait constitué entre Berlin (Horst Seehofer, ministre de l’Intérieur), Vienne (Sebastian Kunz, chancelier) et Rome (Matteo Salvini, vice-président du Conseil et ministre de l’Intérieur) pour réduire drastiquement la venue en Europe de requérants d’asile?»

Là, Emmanuel Macron fait appel à l’humour. Il rappelle que le ministre de l’Intérieur allemand propose une application stricte de la règle de Dublin, qui entraînerait un renvoi massif de requérants vers l’Italie. «Si M. Salvini, grâce aux bons contacts qu’il entretient avec l’Autriche, la Hongrie ou d’autres, parvient à les convaincre qu’il faut aller vers plus de solidarité avec l’Italie, c’est une excellente chose!» Il y a quelques rires dans la salle et Giuseppe Conte, impassible, ajoute: «Je partage les paroles de mon ami Emmanuel Macron.»

Et à propos, si un autre Aquarius surgissait, l’Italie pourrait-elle à nouveau le refuser? Et que ferait la France? Sourires gênés des deux dirigeants. «Face à une telle crise, nous agirions avec les mêmes précautions», répond l’Italien. «Si un bateau arrive dans nos eaux, nous en aurons la charge», réplique le Français. Vous aurez compris: sur ce point, pas de changement!

(TDG)