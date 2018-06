Ramadan s’explique pour la première fois face à ses juges

C’est la première fois depuis sa mise en examen, le 2 février dernier, que Tariq Ramadan a été entendu par les trois juges qui instruisent son affaire. Une audition annoncée, attendue, observée par la presse avec fébrilité, et dont le principal enjeu, deux semaines après le refus de sa mise en liberté par la Cour d’appel de Paris, était de savoir si Tariq Ramadan ferait l’objet d’une troisième mise en accusation. La décision est tombée: l’accusation de viol contre Mounia (voir ci-dessous) n’a pas été retenue.

En mars dernier, quand cette mère de famille quadragénaire et ancienne escort-girl a déposé une plainte, un tournant s’est opéré dans la défense de Tariq Ramadan. Jusque-là, à l’égard des deux premières plaignantes, il niait non seulement le viol, mais aussi toute relation sexuelle. Il affirmait n’avoir rencontré les deux femmes qu’une seule fois, en public et encore brièvement. Tout au plus concédait-il des «jeux de séduction» par mail ou SMS. Rien de plus.

Mounia, elle, n’a pas porté plainte pour un événement isolé, elle évoque une relation qui a duré plus d’un an, entre 2013 et 2014, et pendant laquelle elle aurait été violée à neuf reprises. Une relation faite de soumission et de chantage, à laquelle elle aurait été impuissante à se soustraire.

Cette fois-ci, Tariq Ramadan n’a pas tout rejeté. Par la voix de son avocat, Me Emmanuel Marsigny, il a reconnu avoir «eu une relation avec elle, mais pas celle qu’elle décrit».

Selon des informations diffusées par Europe 1 et BFMTV, l’intention de la défense était de produire lors de l’audition de mardi 300 vidéos et un millier de photos envoyées par Mounia à Tariq Ramadan et qu’il avait conservées dans son téléphone. Des documents qui prouveraient, selon la défense, qu’il s’agissait d’une relation consentie, sans chantage ni contrainte.

On touche là au cœur des ambiguïtés de l’affaire Ramadan. Le premier niveau est celui de la morale. Un intellectuel et prédicateur de renommée internationale, qui prône une morale stricte et exigeante, et qui, si des relations extraconjugales étaient avérées, n’aurait été en somme qu’un Tartuffe plus ou moins méprisable.

Morale contre droit

Pourtant, la double morale n’est pas un crime, du moins pas dans le Code pénal. Et la justice évolue à un autre niveau: il s’agit d’établir et de prouver des viols.

Dans cette tension entre l’innocence, la tartufferie ou la culpabilité, chaque camp avance ses arguments. Mardi, la fille de Tariq Ramadan dénonçait dans le quotidien «Libération» une violation de la présomption d’innocence: «À ce jour, la seule vraie victime est mon père, car c’est lui qui est en prison pendant que ses accusatrices font les plateaux de télévision.» Une prise de parole qui met l’avocat de la plaignante suisse, Me Romain Jordan, mal à l’aise. Car il y oppose «les récits des différentes victimes, glaçants et concordants».

Il est vrai que l’affaire est complexe: en plus des trois plaignantes françaises, il y a une autre plainte pour viol, qui pour l’instant fait l’objet d’une instruction séparée, à Genève. En outre, une plainte pour délit d’ordre sexuel aurait été déposée aux États-Unis.

Cela explique peut-être, à Paris, la cosaisine de trois juges d’instruction, signe de l’importance donnée à cette affaire. Sans être exceptionnelle, cette mesure permet, explique Me Éric Morain, l’avocat de Christelle, d’accélérer les démarches et surtout «de multiplier les regards pour éviter la solitude du juge».

On ne connaît bien sûr pas les détails de l’audition, mais mardi soir, Tariq Ramadan a remporté une première victoire face aux juges.

Les quatre plaignantes qui accusent Tariq Ramadan

Henda Ayari C’est elle qui a lancé l’affaire en déposant la première plainte, le 20 octobre dernier. Ancienne salafiste devenue militante laïque, elle accuse Tariq Ramadan de l’avoir violée dans un hôtel parisien le 26 mai 2012. Incertaine dans ses souvenirs, elle a d’abord cité un hôtel et une période qu’elle a ensuite corrigés après avoir, dit-elle, retrouvé des documents. Elle prétend qu’il pleuvait ce jour-là, ce que contestent les relevés météo. Elle publie ce mercredi un livre, «Plus jamais voilée, plus jamais violée».

Christelle Pseudonyme de la deuxième plaignante, qui aurait été violée dans un hôtel lyonnais le 9 octobre 2009, quelques heures avant une conférence de Tariq Ramadan. Le 31 janvier dernier, c’est à l’issue de leur confrontation que Tariq Ramadan a été incarcéré. Lui-même affirme n’avoir rencontré Christelle et Henda Ayari qu’une fois, en public.

Mounia R. Sous le pseudonyme de Marie, elle a déposé en mars la troisième plainte. Ancienne call-girl, impliquée dans l’affaire du Carlton avec Dominique Strauss-Kahn, elle accuse Tariq Ramadan de neuf viols durant une période comprise entre 2013 et 2014, où elle était tombée sous sa dépendance. Elle a produit une robe tachée de sperme dont l’expertise devrait être rendue ces prochains jours.

Brigitte Pseudonyme de l’unique plaignante suisse. Le 28 octobre 2008, après une conférence de Tariq Ramadan à Genève, elle l’aurait aidé à porter des affaires dans sa chambre d’hôtel, où il l’aurait violée. A.R. (TDG)