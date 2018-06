Rajoy renversé, le socialiste Sanchez au pouvoir

Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy, coulé par un scandale de corruption, a été renversé vendredi par le parlement. Il a dans le même temps accordé sa confiance au socialiste Pedro Sanchez.

La motion de censure contre le dirigeant conservateur, qui est resté au pouvoir plus de six ans, a été adoptée vers 11h30 avec comme prévu une majorité de 180 députés sur 350. Dans la chambre basse du parlement, les députés se sont prononcés par 180 voix pour, 169 voix contre et une abstention.

La democracia en España abre una nueva página. Una etapa para recuperar la dignidad de las instituciones.

Desde la responsabilidad, el diálogo y el consenso, es el momento de trabajar por la igualdad, de construir un país que no deje a nadie en el camino.#GobiernoDeLaDignidad pic.twitter.com/XZ0C3aPgEp — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 1 juin 2018

Le sort de M. Rajoy s'est donc joué en à peine une semaine depuis le dépôt vendredi par le Parti Socialiste (PSOE) de M. Sanchez de cette motion, au lendemain de l'annonce de la condamnation du Parti Populaire du chef du gouvernement dans un méga-procès pour corruption, baptisé Gürtel.

Peu de temps avant le vote, M. Rajoy, premier chef de l'exécutif renversé par une motion de censure en Espagne depuis le retour à la démocratie, avait reconnu sa défaite.

Ha sido un honor ser presidente del Gobierno y dejar una España mejor de la que encontré. Gracias a todos, y de manera muy especial a los españoles y al @PPopular.



Suerte a todos por el bien de España. pic.twitter.com/8bLRIiFOa1 — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 1 juin 2018

«Nous pouvons présumer que la motion de censure sera adoptée. En conséquence, Pedro Sanchez va être le nouveau président du gouvernement», a-t-il déclaré, dans une courte allocution acclamée par ses partisans, félicitant son rival et soulignant son «honneur» d'avoir dirigé le pays.

Un chapitre de l'histoire politique espagnole s'est donc refermé vendredi à Madrid. Au pouvoir depuis décembre 2011, M. Rajoy, 63 ans, avait survécu à plusieurs crises majeures, de la récession, dont il est sorti au prix d'une sévère cure d'austérité, aux mois de blocage politique en 2016 jusqu'à la tentative de sécession de la Catalogne l'an dernier.

«Aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle page de l'histoire de la démocratie dans notre pays», a déclaré M. Sanchez, ancien professeur d'économie surnommé le «beau mec», qui va être nommé officiellement chef du gouvernement dans les heures à venir.

- La revanche de Sanchez -

A 46 ans, M. Sanchez tient enfin sa revanche, lui dont l'investiture à la tête du gouvernement avait été rejetée par les députés en mars 2016 avant qu'il ne réalise en juin de la même année le pire score de l'histoire du PSOE aux élections législatives.

Débarqué du poste de numéro de sa formation à la suite de cette déroute électorale, il en a repris les rênes l'an dernier grâce au soutien de la base contre les barons du PSOE.

Monté au front contre M. Rajoy dès l'annonce le 24 mai de la condamnation du PP dans le scandale Gürtel, il a tenté cette fois avec succès un coup de poker politique.

Mais il a dû former autour des 84 députés socialistes une majorité hétéroclite allant de Podemos aux indépendantistes catalans et aux nationalistes basques du PNV.

Ces derniers, qui comptent 5 députés, ont porté le coup fatal à M. Rajoy jeudi après-midi en se ralliant à la motion socialiste après avoir pourtant voté le budget du gouvernement la semaine dernière.

Afin de convaincre le PNV, M. Sanchez a dû assurer qu'il ne toucherait pas à ce budget qui prévoit des largesses financières pour le Pays basque. Il a en outre promis aux indépendantistes catalans qu'il essaierait de «jeter des ponts pour dialoguer» avec le gouvernement régional de Quim Torra.

Reste à savoir désormais combien de temps M. Sanchez, qui veut faire adopter des mesures sociales et a promis de convoquer par la suite des élections, sera en mesure de gouverner avec une majorité qui apparaît totalement instable. Ses alliés de circonstance ont d'ailleurs tous souligné que leur vote contre Rajoy n'était pas un chèque en blanc. Podemos a déjà réclamé d'entrer au gouvernement.

«M. Sanchez veut être chef du gouvernement à n'importe quel prix» mais va «rentrer à la Moncloa (siège de la présidence du gouvernement) par la porte de derrière», a raillé Rafael Hernando, patron des députés conservateurs.

L'affaire de trop

La condamnation du PP dans le procès Gürtel pour avoir bénéficié de fonds obtenus illégalement aura donc été l'affaire de trop pour M. Rajoy, dont le PP est empêtré dans plusieurs scandales.

Dans cette affaire, les juges ont conclu à l'existence d'un «authentique système de corruption institutionnelle» entre le PP et un groupe privé à travers la «manipulation de marchés publics», ainsi qu'à l'existence d'une «caisse noire» au sein du parti.

Ils ont de plus mis en doute la crédibilité de M. Rajoy qui avait nié l'existence de cette comptabilité parallèle devant le tribunal. (afp/nxp)