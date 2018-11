Quand les maires ajoutent leur colère à celle de la rue

Chaque année au mois de novembre, les maires de France montent à Paris. C’est à la fois une institution et une tradition, établie depuis 101 ans par leur association, l’AMF: 10 000 à 12 000 maires – en gros un tiers des 35 500 communes du pays – se réunissent en congrès pendant trois jours et dressent l’état de la France. À vrai dire, ils dressent en général surtout la liste de leurs revendications et il leur arrive assez fréquemment d’être grognons. L’an dernier, ils étaient même un peu fâchés, et l’avaient dit. Mais cette année, franchement, ils sont en colère!

Colère d’abord parce que l’an passé, Emmanuel Macron, tout nouveau président, était venu au congrès leur faire des promesses qu’il n’a pas tenues. Colère ensuite parce qu’il avait assuré qu’il reviendrait et qu’il n’est pas là, préférant se faire représenter au congrès par le premier ministre Édouard Philippe. En lieu et place, Emmanuel Macron avait lancé une invitation à l’Élysée mercredi soir pour une séance de «câlinothérapie» dont il a le secret.

Tous les maires étaient invités, mais l’équipe du président craignait une forte abstention. Sur le coup de 19 h, la cheffe de presse de l’Élysée Sibeth Ndiaye apparaît, radieuse, et annonce qu’ils sont 1887 – non, corrige-t-elle quelques minutes plus tard: 2024… Dans la salle des fêtes du palais, on se marche un peu sur les pieds, mais le président, souriant, détendu, répond pendant plus d’une heure et demie aux questions qui lui sont posées. Opération réussie.

Appel au dialogue

Ce que n’ont pas pu suivre les journalistes, c’est la réunion qui a précédé avec le bureau de l’AMF, un petit groupe de maires parmi lesquels Antoine Homé, de Wittenheim. Et là, l’ambiance était moins détendue. «Nous attendons désormais que l’Exécutif dialogue avec nous plutôt que d’essayer de nous contourner. Un vrai dialogue, pas juste pour nous présenter des décisions déjà prises.» Il tire même le parallèle avec les «gilets jaunes»: «Cela fait partie d’un tout. Le mouvement des «gilets jaunes» résulte d’un sentiment général, d’un manque d’écoute du pouvoir central. Nous aussi nous avons ce sentiment.»

Position de combat

Le lendemain, jeudi, on n’est plus dans les salons dorés de l’Élysée mais au parc des expositions de la Porte de Versailles. C’est là qu’a lieu le congrès, un chaudron, une salle immense, avec 4000 ou 5000 personnes qui accueillent par des applaudissements plus polis que chaleureux le premier ministre. «Vous verrez qu’on a adopté une résolution très vigoureuse, avait averti Antoine Homé. Nous sommes dans une position de combat!»

Et en effet, ça cogne. Pendant vingt minutes, le vice-président de l’AMF lit la très longue résolution tandis que la salle applaudit et qu’Édouard Philippe fait face, sur le podium, avec stoïcisme. Tout y passe: la liste des promesses non tenues en termes financiers ou de compétences; les attaques d’élus de la majorité et leur slogan #balanceTonMaire mollement condamné par le gouvernement; les réformes enfin, qui soit leur sont imposées par le haut, soit restent lettre morte quand elles ont été préparées en concertation avec les élus locaux…

Sentiment d’abandon

À certains moments, on a l’impression d’être sur un barrage des «gilets jaunes», quand les maires dénoncent «l’abandon des pans entiers de nos territoires ruraux», ou qu’ils clament leur «impatience et celle que manifestent les Françaises et les Français pour une prise en compte des situations […] de plus en plus préoccupantes».

Invité par l’AMF, l’écrivain Erik Orsenna déplore le mépris du rôle d’intermédiaires des maires: «Voulons-nous une société de face-à-face, avec d’un côté le pouvoir et, de l’autre, non pas le peuple, mais une foule hétéroclite, égarée, dispersée dans des revendications contradictoires?»

Calme et mesuré, Édouard Philippe apporte une réponse technique en rappelant ce qu’a fait le gouvernement. Il tend la main en affirmant vouloir restaurer «les conditions d’un dialogue de qualité». Comme pour montrer qu’ils attendent désormais des actes, beaucoup de maires quittent la salle, ceux qui restent applaudissent. Ici, on est poli.

«On veut simplement se faire entendre»

Quand on parle à Lionel d’un affaiblissement du mouvement des gilets jaunes, il sourit. «Regardez autour de vous. Nous sommes toujours aussi nombreux et cela depuis le début. On est organisé, on se relaie. Solidaire.»

Ici au péage de Pont-de-l’Étoile, à une quinzaine de kilomètres à l’est de Marseille, une cinquantaine de personnes se succèdent de jour comme de nuit. Ce week-end, Lionel continuera de diriger ici ses troupes dans une ambiance de kermesse alors que d’autres défileront à Paris. Des musiciens sont attendus, des taxis vont se joindre à ces étranges silhouettes jaunes qui dansent dans la nuit pour se réchauffer. Une énorme sono placée dans un 4X4 militaire de récupération crache des rythmes endiablés alors que claquent au vent le drapeau tricolore et celui des Bouches-du-Rhône.

Le péage fait le plein et le jeune homme dirige la manœuvre comme un chef d’orchestre. Une trentaine d’années, un contrat en alternance dans une boîte de Gémenos, c’est tout naturellement qu’il a pris la tête du mouvement sur ce péage paumé entre Aubagne et le village d’Auriol. «Je gagne un peu plus que le SMIC, je devrais m’en sortir et je ne m’en sors pas.» Cet axe est stratégique. Chaque jour, des milliers de véhicules se déversent en provenance de Nice et d’Aix-en-Provence.

Ici, point de tension avec les automobilistes, bien au contraire. Un grand climat de solidarité se fait jour. Des chauffeurs de camions écrasent leur klaxon au passage des barrières levées. Un chauffeur de bus marque l’arrêt. Il lève le pouce. Les voitures stoppent elles aussi: on parle, on fraternise.

La mobilisation ne faiblit pas. «Nous resterons tant que Macron n’aura pas lâché», lance un manifestant. Une femme s’approche, le regard est dur: «Macron, quand on voit qu’il s’empiffre à manger des langoustes avec Brigitte, c’est écœurant. Et en plus, il est très mal élevé pour un président de la République.»

Les revendications sont parfois confuses, le langage châtié, mais le ras-le-bol est là. Le peuple jaune oscille entre allégresse et détresse. Détresse devant cette vie devenue si difficile. Allégresse de se retrouver ensemble autour d’un verre de vin, d’un morceau de saucisson, à refaire le monde. À refaire la France.

Jennifer s’avance à son tour, elle veut parler. «Moi je suis prof dans un LEP d’Aubagne. Mes collègues me regardent de travers, je suis la pestiférée, mais je ne quitterai pas cet endroit.» Celle qui se fait appeler «Nifer» survit avec 2000 euros net par mois, deux ados à charge et des dizaines de kilomètres à parcourir chaque jour en voiture. Alors la goutte de gas-oil a fait déborder le vase: «Cette année, je n’ai même pas pu amener mes enfants en vacances au camping. Je suis obligée de faire des ménages pour m’en sortir.» Des soupçons de prise en main par les extrémistes de tout poil, Jennifer et ses amis n’en ont cure: «Certains d’entre nous ici sont politisés, il y a tout le panel, de l’extrême gauche à l’extrême droite. Mais on refuse de parler de politique, on veut simplement se faire entendre.»

Jean-Michel Verne Marseille

(TDG)