Procès UBS: «Il y a trop de questions dans vos questions»

«Il y a beaucoup de questions dans votre question. Mais on m’a dit de répondre très précisément, sans digression…»

Patrick de Fayet, ancien directeur commercial d’UBS France, ne manque pas d’assurance. Debout devant le tribunal, pour sa première journée d’audition, il fait la leçon à la présidente, lui reprochant ses questions trop touffues. À un moment, emporté par l’élan, il l’apostrophe par un «Mais chère madame!» un brin condescendant, avant de se reprendre. Christine Mée, la présidente, ne bronche pas, et elle continue avec ses longues questions…

Cette audition est particulière, car de tous les accusés du procès UBS, Patrick de Fayet est le seul qui a tenté de négocier une réduction de peine en échange d’une reconnaissance de sa culpabilité. Ce «plaider-coupable» a été refusé par la justice, donc en théorie on doit faire comme s’il n’existait pas, mais en pratique la lettre a été versée au dossier et tout le monde sait que l’homme qui se tient devant la cour a reconnu, à un moment de la procédure, une certaine culpabilité.

Ce mercredi matin, pourtant, le ton est différent. Patrick de Fayet ne reconnaît rien. La présidente aborde longuement la question du démarchage illicite de clients, sur territoire français, par des chargés d’affaires suisses. De nombreuses rencontres étaient organisées lors d’événements sportifs, culturels ou mondains, les banquiers suisses étaient très présents, alors que faisaient-ils? «Ils venaient visiter ceux qui étaient déjà leurs clients, ce qui n’a rien d’illicite. Dans notre métier, où des sommes considérables sont en jeu, le client qu’on ne visite pas, d’autres le visiteront.» Mais jamais, au grand jamais, ils ne «chassaient» de nouveaux clients, cela aurait constitué du démarchage illégal. «Sur le démarchage, nous étions super-prudents, parce que la licence bancaire était en jeu, nous ne pouvions pas nous permettre le moindre écart.»

Fort bien. La présidente cite alors un élément du dossier: «À la question 30, on vous demande: «Avez-vous connaissance de chargés d’affaires suisses qui venaient démarcher en France?» Vous répondez: «Oui.» Petit moment de silence. «C’était pendant la garde à vue?» demande Patrick de Fayet, et quand elle le lui confirme, il ajoute: «J’ai fait une réponse que je ne renie pas, c’était général, je n’avais pas le sens juridique du mot à l’esprit à ce moment-là.»

Plus tard, la présidente lui rappelle des propos qu’il a tenus sur la distinction faite au sein de la banque entre le «simple money» (non déclaré au fisc) et le «complex money» (déclaré au fisc). «Je regrette cette déclaration, elle va au-delà de ce que je savais. «Complex money», ça veut dire qu’il y a plus de procédures au sein de la banque, mais ça ne signifie pas que le «simple money» n’est pas déclaré.»

Bref, sur tous les points, Patrick de Fayet est loin d’admettre la moindre culpabilité. Après quatre heures d’audition, la séance est suspendue. (TDG)