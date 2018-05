Poutine et Macron jouent le réchauffement est-ouest

«Avec Vladimir, nous sommes tombés d’accord…» Sous les ors du palais Constantin à Saint-Pétersbourg, Emmanuel Macron n’a cessé tard jeudi soir de mettre en valeur les convergences trouvées avec le chef du Kremlin Vladimir Poutine. Pour étayer son propos, le président s’est parfois perdu dans de périlleux argumentaires en zigzags.

Interrogés en conférence de presse après près de quatre heures de rencontre et de discussions en tête à tête puis en format élargi, les deux chefs d’État ont notamment dû commenter les conclusions publiées le matin même par les enquêteurs internationaux sur le vol MH17, l’avion de la Malaysia Airlines abattu au-dessus de l’Ukraine en juillet 2014 (298 morts): le missile venait d’une unité militaire russe, la 53e brigade antiaérienne basée à Koursk (lire ci-contre).

«De quel avion?» a d’abord réagi Vladimir Poutine qui, ayant enchaîné les rencontres diplomatiques toute la journée avant sa soirée avec Emmanuel Macron, a assuré ne pas avoir eu le temps de suivre en détail les conclusions des enquêteurs. Assurant que la demande de Moscou d’être associé à cette enquête avait été refusée, le chef du Kremlin s’est toutefois engagé à «porter toute notre attention» sur les conclusions et à «les respecter».

Dialogue de sourds

Une position confuse qui a laissé le président français de marbre. «Je me réjouis de la volonté de la Russie de coopérer à l’enquête», s’est-il enthousiasmé alors que la position de son homologue avait été tout en confusion. Un dialogue de sourds.

Après les ors de Versailles pour leur première rencontre l’an passé, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont retrouvés jeudi dans l’ancienne résidence impériale de Pierre le Grand, près de Saint-Pétersbourg, avec l’ambition affichée de «chercher des points d’accord». Ce sommet, qui avait pourtant bien failli être annulé à cause des récentes tensions autour de la Syrie et de la tentative d’empoisonnement d’un ex-espion russe en Angleterre, a été avant tout l’occasion pour les deux hommes de parler d’un sujet qui les rapproche, l’Iran.

D’accord sur l’accord

Après la décision du président américain Donald Trump de sortir de l’accord sur le nucléaire iranien, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont en effet vite pareillement déclarés pour son maintien. Avec cependant des interprétations tout en nuances: Moscou insiste pour une application à la lettre de l’accord iranien initial alors que Paris a évoqué un nouvel accord élargi, notamment au dossier des armements balistiques.

Jeudi, en conférence de presse, ils ont apporté des précisions, tentant de rapprocher leurs positions. «Notre point de vue est connu: il faut garder cet accord, d’autant plus que l’Iran a tenu tous ses engagements jusque-là», a insisté le chef du Kremlin, se disant ouvert à aborder la question des balistiques à condition «de ne pas tout lier».

Enthousiasme macronien

Une fois encore, Emmanuel Macron s’est montré enthousiaste juste après les propos de son hôte. «Je me retrouve pleinement dans les propositions de Vladimir Poutine», a-t-il affirmé, assurant ne pas vouloir «élargir» l’accord mais le «compléter». Avant de conclure avec un message adressé à son ami à la Maison-Blanche: «Il faut garder le chantier déjà commencé.»

Commencée dans un climat détendu par une promenade dans les magnifiques jardins du palais Constantin, la rencontre a duré plus longtemps que prévu. «La France et la Russie doivent travailler ensemble à la mise en place d’initiatives communes sur les sujets internationaux», a prévenu dès le début Emmanuel Macron, qui s’est montré très souriant et a tutoyé Vladimir Poutine.

Pas de progrès sur l’Ukraine

Le chef du Kremlin, lui, est resté plus distant. Aucun progrès n’a été annoncé pour l’Ukraine. Mais les deux présidents, qui n’ont pas caché leurs différences sur les armes chimiques en Syrie, ont lancé un «mécanisme de coordination» pour rapprocher les travaux des discussions d’Astana, orchestré par Moscou, et ceux du groupe en format réduit soutenu par les Occidentaux.

«Nous avons une même volonté de stabilisation et d’encourager un dialogue inclusif», a déclaré Emmanuel Macron. À côté de lui, Vladimir Poutine approuvait en faisant la moue.

Un missile russe a bien abattu le vol MH17

Le missile utilisé pour abattre le vol MH17 de la compagnie Malaysia Airlines en juillet 2014 au-dessus de l’est de l’Ukraine appartenait bel et bien aux forces armées russes, ont annoncé jeudi les procureurs qui enquêtent sur la destruction de l’appareil. Le missile incriminé dépendait de la 53e brigade antiaérienne de l’armée russe, a précisé Wilbert Paulissen, chef de la brigade criminelle de la police néerlandaise. «Tous les véhicules du convoi transportant le missile faisaient partie des forces russes», a-t-il dit devant la presse.

Le premier ministre néerlandais Mark Rutte a écourté un voyage en Inde pour pouvoir participer vendredi à un Conseil des ministres consacré à la question. Aucun des 283 passagers et des 15 membres d’équipage n’a survécu à la destruction en vol de l’appareil alors qu’il survolait la région de Donetsk (est de l’Ukraine) le 17 juillet 2014.

La Russie, qui soutient les rebelles séparatistes de l’est de l’Ukraine, a démenti tout rôle dans cette affaire. «Il est évident qu’il s’agit d’accusations gratuites visant à discréditer notre pays devant la communauté internationale», a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.

Les procureurs ont montré des photos et des vidéos d’un convoi de camions transportant le système alors qu’il traversait la frontière entre la Russie et l’Ukraine. Il a traversé en sens inverse quelques jours plus tard avec un missile en moins. Les véhicules avaient des numéros de série et d’autres marques propres à la 53e brigade, basée à Koursk, ont-ils dit.

«Nous avons rassemblé un grand nombre de preuves et d’indices, mais nous n’avons pas bouclé l’enquête», a déclaré le procureur néerlandais Fred Westerbeke. «Il nous reste beaucoup de travail à effectuer.» Le procureur a indiqué que les enquêteurs avaient réduit à «quelques dizaines» le nombre de personnes suspectées d’être impliquées dans cette affaire. Mais il a précisé que ses services n’étaient pas encore en mesure de nommer publiquement les suspects ni d’annoncer à ce stade des inculpations. Agences (TDG)