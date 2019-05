«Pourquoi la France est-elle à quatre pattes face à Merkel?»

À deux semaines des élections européennes, le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a accordé une interview à un groupe de journalistes membres de LENA (Leading European Newspaper Alliance) dont ce journal. Il évoque les «gilets jaunes», la violence, la France à quatre pattes devant Angela Merkel, sa conception du peuple et les raisons pour lesquelles il n’ose plus se dire de gauche.

Comment sentez-vous la campagne européenne?

Elle est très difficile à conduire parce qu’elle est frappée par une prévision d’abstention massive. Et c’est une abstention qui est, en quelque sorte, politique. Parfois l’abstention tient au fait que les gens ne sont pas au courant de l’élection, ou que le sujet ne les motive pas spécialement. Là, cette abstention se combine avec le «dégagisme». Il a pris une forme explosive lors de la présidentielle et continue à travailler notre pays. L’élection présidentielle n’a purgé aucun problème politique.

Cette abstention vous guette particulièrement...

Elle touche particulièrement les milieux dans lesquels nous évoluons. Aujourd’hui les plus forts taux d’abstention sont parmi les jeunes (à peine 20% se préparent à aller voter) et les milieux populaires. La France insoumise est particulièrement frappée dans la mesure où c’est un mouvement politique récent dont les bases électorales ne sont pas consolidées.

Pourquoi le contexte des «gilets jaunes» ne vous profite-t-il pas plus?

Je m’interroge comme vous. Le dégagisme est un phénomène politique que nous connaissons mal. Nous nous sommes efforcés d’abord de coller à la situation. Dès le premier appel à manifester, le 17 novembre, quand le mouvement a commencé, nous avons appelé à la manifestation. Mais personne ne savait encore à quoi on avait à faire. Le mouvement des «gilets jaunes», l’occupation des ronds-points, ne rentre dans aucune case. J’insiste sur la nouveauté absolue de ce que nous avons sous les yeux. Alors pourquoi nous ne sommes pas plus haut? Encore une fois, parce que nous sommes les premiers frappés par l’abstention. Il faut s’inscrire dans la durée. Notre nouvelle famille politique tâtonne partout en Europe. C’est le cas de nos amis espagnols de Podemos, de Die Linke en Allemagne.

Et votre appel à faire des européennes un référendum anti-Macron n’a apparemment pas été entendu...

Ça, vous le verrez le jour du résultat. Mais quoi qu’il en soit, ce référendum va bien avoir lieu. Car si vous regardez la somme des oppositions au pouvoir en place, elle et écrasante! Au mieux, la LRM est à 21 ou 22% dans les sondages. Et tous les autres sont des opposants, sans exceptions! Mais la question, c’est comment s’agrègent ces oppositions. La vieille gauche est confrontée à un séisme politique. Une des probabilités, c’est qu’il n’y ait plus de députés socialistes ni communistes. Ce serait du jamais vu en France. Je leur ai disputé le terrain mais je suis le premier consterné.

Pourtant cette désagrégation de la vieille gauche, c’est votre œuvre...

Elle s’y est employée toute seule. Moi j’ai ouvert une alternative, ce n’est pas pareil. Si je n’avais pas ouvert cette alternative, ce serait comme en Italie. Il n’y aurait plus rien!

Partagez-vous le diagnostic de M. Macron ou de Mme Le Pen selon lequel la gauche et la droite, c’est dépassé?

(Silence) Si on va sur le fond philosophique, non. Nous en sommes toujours au même point en France: est-ce que la souveraineté du peuple connaît une limite ou n’en connaît pas? C’est ça, le grand débat depuis 1789, qui a commencé le jour où le roi a demandé que se mettent à droite ceux qui lui reconnaissaient un droit de veto – donc qu’il y a quelque chose au-dessus de la souveraineté du peuple – et à gauche ceux qui n’en voulaient pas. C’était une image biblique, ceux de gauche étaient destinés à l’enfer et ceux de droite au paradis. On en est toujours là, car dans ce pays, on continue à discuter de savoir si au-dessus de la souveraineté du peuple, il y a la loi du marché ou que sais-je encore, ou bien s’il n’y a rien au- dessus, ce qui est le point de vue de la famille intellectuelle et politique que je porte. Donc philosophiquement non, la coupure est toujours là.

Mais politiquement, dans la manière dont ces idées sont incarnées aujourd’hui, oui clairement, cette coupure est dépassée. En quoi le parti socialiste français est un parti de gauche? J’attends qu’on me le dise! On me dira: est-il de droite? Je n’en sais rien, c’est bien ça le problème. Les électeurs non plus et c’est pour ça que plus personne ne vote pour le PS.

Mais vous, quand vous devez vous définir, vous vous dites de gauche? J’évite, parce que je pense que ça crée plus de confusion que de clarté. Ici on est entre gens de bonne compagnie et bien informés, mais c’est pas tout à fait la même chose quand vous allez taper aux portes dans le milieu populaire et qu’on vous dit: «C’est quoi, vous? Ah, c’est la gauche! Non, nous on ne vote plus pour la gauche!» Ça ne veut pas dire qu’ils ne sont plus de gauche, mais pour eux la gauche, c’est Hollande...

Au clivage gauche-droite, vous avez substitué...

Le peuple et l’oligarchie!

C’est cela, un clivage vertical entre le peuple et l’oligarchie. Et vous basez votre méthode sur la conflictualité. Est-ce que cette conflictualité n’a pas mené à la violence en France?

C’est possible. En tout cas, la violence... elle est d’abord dans les rapports sociaux – pardon de rappeler cette banalité. Mais avant tout, juste pour le plaisir de l’esprit: ce qu’on a appelé la mouvance populiste, c’est un fourre-tout au point que le mot ne veut rien dire en réalité. Mais dans la famille à laquelle intellectuellement je me rattache, plutôt proche d’Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, il y a plusieurs approches. Le sociologue Ernesto Laclau définissait la construction du peuple comme une auto-construction idéologique: c’est «nous» contre «eux». Moi, j’ai attaché plus d’importance à la définition sociale du peuple, parce que le mot, au XVIIe, au XVIIIe, au XXe siècle, il ne veut pas dire la même chose, il ne définit pas les mêmes personnes. Moi je définis le peuple comme l’ensemble de ceux qui pour produire et reproduire leur existence doivent accéder aux réseaux collectifs – eau, électricité, santé, éducation... Et donc les conditions de cet accès sont la base de la confrontation oligarchie-peuple. J’ai été évidemment très encouragé par le phénomène des «gilets jaunes», parce que par définition voilà des gens qui se battaient pour accéder à ces réseaux du collectif. J’y ai trouvé une confirmation.

Mais après, comment passer à l’étape suivante? Comment mettre d’autres secteurs en mouvement? C’est là que j’ai parlé de la stratégie de la conflictualité. Souvent, c’est dans les vieux pots qu’on fait les bonnes soupes, je n’ai rien inventé. La conflictualité est aussi vieille que le mouvement ouvrier. Pourquoi? Parce qu’on part de l’idée que c’est le conflit qui crée la conscience. Si tout va de soi, il n’y a aucune raison de se révolter, de se mettre en mouvement ou de faire de la politique. L’espace de l’interrogation politique vient du conflit, de la contradiction.

La violence existe avant la stratégie de la conflictualité dans la société. Quand on vous empêche de circuler parce que vous n’avez pas d’argent pour mettre de l’essence, quand on vous ferme une école ou une maternité, ça c’est de la violence sociale que les gens vivent très mal. Après, c’est nous faire beaucoup d’honneur que de croire que c’est nous qui provoquons des situations de violence en pressant sur des boutons...

Mais le résultat est là. Est-on en France dans une situation insurrectionnelle...

Oui.

... que vous encouragez?

Je la soutiens, oui. Mais on est dans une situation insurrectionnelle qui n’est pas définitivement calée. Tous les pouvoirs sont mis en cause, tous! Journalistes, police, juges, politiques, tout le monde! Nous sommes dans la phase numéro 1 des révolutions citoyennes, ce que nous appelons, nous, la phase «destituante». Elle se résumait en Amérique du Sud par un mot d’ordre: «Qu’ils s’en aillent tous», que se vayan todos. Au Maghreb c’était: «Dégage !». C’est de là qu’est venue l’expression «dégagisme». Ce sont les Tunisiens qui l’ont inventée. Elle est à présent dans le dictionnaire français Nous sommes dans cette phase-là, destituante. Dès lors, le débat sur la stratégie politique, c’est comment on passe à l’étape «constituante». C’est la raison pour laquelle vous me voyez continuellement remettre à l’ordre du jour le référendum d’initiative citoyenne, la VIe République, la convocation d’une assemblée constituante, parce que nous considérons que c’est le débouché normal et naturel d’une révolution citoyenne. Que les gens s’approprient le pouvoir et en transforment la nature par des processus constituants. Ça peut vous paraître abstrait et théorique, mais on en est là.

Les violences du samedi sont selon vous légitimes?

Vous parlez de celles des policiers?

Celle des manifestants, la logique révolutionnaire destituante que vous décrivez...

Je ne suis pas partisan des stratégies de luttes violentes. Elles isolent ceux qui les mènent. Le pouvoir le sait. Il y a donc eu de la part du pouvoir la volonté que la violence vienne disqualifier un mouvement dont il ne sait plus quoi faire. Le pouvoir a sciemment aggravé les choses. À partir de là, il a déchaîné chez une frange assez limité de gens des comportements violents avec le raisonnement suivant: il n'y a que ça qui paie. Pour moi c’est une très mauvaise nouvelle que les esprits évoluent de cette manière, car j’ai dit, répété, écrit sur tous les tons possibles que la violence n’est pas une stratégie payante. Je n’exprime pas là un point de vue moral. Je dis que la violence ne peut pas avoir un sens révolutionnaire. Parce que partout où j’ai vu la violence se mettre en œuvre dans le monde, c’est nous qui perdons, c’est toujours nous qui perdons, il n’y a pas d’exception à cette règle, nous avons toujours perdu quand quelqu’un s’est mis à théoriser la violence comme une stratégie révolutionnaire. Moi je crois aux révolutions qu’on gagne en masse, c’est- à-dire quand on peut emmener les poussettes dans les manifestations!

Vous décrivez M. Macron comme le bras droit de Mme Merkel et de ce que vous appelez l’ordolibéralisme allemand...

L’Allemagne est une question taboue en France. Si on en parle de manière critique, on est immédiatement accusé de germanophobie et de vouloir provoquer la guerre. Mais c’est un grand problème pour l’Europe, le gouvernement de Mme Merkel et de la CDU-CSU.

La politique de M. Macron, c’est la copie de la Commission européenne. Ce qu’elle écrit, il le fait. Mais l’original, c’est Mme Merkel, c’est l’ordolibéralisme dans toute sa violence. C’est un désastre appliqué à un pays comme la France, qui n’en a pas la tradition, pas la culture. M. Macron a cru qu’il lui suffisait d’apparaître pour devenir en quelque sorte le leader de la mouvance européenne ordolibérale. Il n’a pas cherché à être un leader alternatif à la politique de l’ordolibéralisme, il a pensé se substituer à Mme Merkel en profitant de son âge, de son allant, de la bonne réputation qu’il avait. Il y a cru, et il s’est mis à brutaliser tout le monde. Qu’a-t-il fait? Les propositions qui traînaient dans les tiroirs des bureaucrates français depuis Hollande ou Sarkozy. Un budget de la zone euro, un parlement de la zone euro, un ministre des finances de la zone euro, toutes sortes de choses dont personne ne comprend comment elles fonctionnent. Tout cela est extrêmement confus, entouré d’un grand discours sur la souveraineté européenne dans un brouillard conceptuel total! Évidemment, pour la première fois depuis le traité fondateur à Rome, les Français ont été attaqué par les autres pays! C’est la première fois que huit pays, manœuvré par Merkel, se mettent d’accord pour dire: ce que propose le Français, il n’en est pas question! C’est du jamais vu!

N'est-ce pas une mauvaise nouvelle pour des pays comme la France ou l'Italie qui voudraient un budget de la zone euro pour relancer les investissements?

Si c'est pour investir, je vous signale que la Banque centrale européenne distribue tous les mois 80 milliards dans les banques privées! On pourrait discuter de l’usage qui en est fait! Mais les dirigeants français préfèrent bavarder. Maintenant ils parlent de faire une banque pour l'écologie.

Ce n'est pas une bonne idée?

C'est une idée ridicule. Il y a déjà une banque pour l'investissement, pourquoi en faire une autre? Je parle de la Banque européenne d'investissement. Elle existe, elle a été faite pour ça. Quelle est donc cette idée de créer des banques dès qu'il y a un problème? Ce n'est pas sérieux. Nous sommes dans une crise institutionnelle et politique. En Europe, le problème n'est pas un manque d'idées. Mais on s’interdit d'utiliser les moyens dont on dispose parce que les traités européens sont faits ainsi et que les Allemands ont une mentalité de rentiers et ne veulent pas de dépenses publiques.

Encore une fois, c'est la faute à l'Allemagne?

Oui. Et de ses suiveurs français. Mon problème, ce n'est pas les Allemands, c'est les Français. Mme Merkel est une femme de droite et elle applique l'ordo-libéralisme – on ne peut pas lui en vouloir d'appliquer la politique pour laquelle elle a été élue. Mais les Français, pourquoi sont-ils à quatre pattes dès qu'elle apparaît? Nous sommes dans une situation odieuse et insupportable.

Votre solution, c’est de sortir des traités européens. Quelle est la différence avec ce que font les Britanniques?

Nous sommes la deuxième puissance économique de l’Union. Qui peut ignorer nos besoins? Les traités les nient. Ensuite l'Europe, ce n'est pas que l'UE. Il y a la Russie, et nous autres Français, depuis le général de Gaulle, nous considérons que l'Europe, ça va de l'Atlantique à l'Oural. Moi aussi. Ensuite, l’Union se disloque. Les Anglais viennent d'en sortir. Personne ne se remet en cause. On continue. La réponse de M. Macron et de quelques autres en Europe, c'est que les Britanniques sont stupides, qu’ils n'ont pas compris leurs vrais intérêts. Bon, ça c'est la réponse classique des élites qui méprisent le peuple.

Revenons aux traités...

Il y a dans l’Union européenne un déséquilibre terrible créé par le gouvernement allemand. Le général de Gaulle avait dit une chose très juste: l'Europe ne peut fonctionner que sur la base de la stricte égalité entre Français et Allemands. Nous ne sommes plus dans ce cadre. L’imperium allemand a déséquilibré l'Europe. Jusqu’à il y a peu, l'essentiel de la vie de l'Union européenne s'était fait dans un contexte où l'Allemagne était au bord de l'Europe. Mais depuis 2004, elle occupe une position centrale parce qu'on a fait entrer 10 pays. Et tout d'un coup, tout a été déséquilibré de l'autre côté. Tous les problèmes venant de l'Est sont devenus centraux, et on a fait comme si le Sud était au-delà du fossé, comme si tout ce qui est au sud de la Méditerranée ne concernait pas vraiment l'Union européenne. Tragique erreur. Je voudrais rappeler que si l'économie allemande est la première en Europe, la deuxième c'est les Français, la troisième les Italiens, la quatrième les Espagnols... Autrement dit, la puissance économique essentielle est au sud de l'Europe. Il n'est pas possible de construire une politique qui ne tienne aucun compte des réalités économiques de cette Europe.

Si la France n'avait pas une dette considérable, l’égalité économique permettrait peut-être aussi l’égalité dans les relations?

Ça, c’est l’égalité économique vue par le Dr Schäuble, c'est une vision du monde, mais ce n'est pas la nôtre. De toute façon l’Allemagne fausse toujours la règle du jeu à son avantage. Par exemple quand les Allemands ont décidé de changer un mark de l'Ouest contre un mark de l'Est, ça nous a coûté très cher à nous les Français. Pour juguler l'inflation, qui est la hantise de tous les Allemands, il y a eu une augmentation des taux d'intérêt que nous avons dû suivre. Cela nous a coûté 100 milliards. Donc nos déséquilibres ont été en partie construits par l'attitude déloyale du gouvernement CDU-CSU à notre égard. Ensuite, le niveau de l'endettement public des pays de l'Union est préoccupant, mais le niveau de l'endettement privé encore plus. La fragilité de la structure financière européenne devrait vous faire mourir de peur si vous y réfléchissez. On fait de grands discours sur la reconstruction du système de contrôle bancaire avec Bâle 2 et Bâle 3, mais tout ça, c'est de la flûte.

Et vous faites quoi avec l'immense dette publique française? On l'annule?

Oui, je suis pour l'annulation de la dette publique en Europe. La forme technique est extrêmement facile à trouver. Il suffit d'en faire une dette perpétuelle dans les coffres de la banque centrale et l'affaire est réglée.

Vous êtes sérieux? Si c'était aussi facile, d'autres l'auraient fait.

Au début, d'autres comme vous souriaient quand je disais ça. Mais finalement certains experts, comme Jacques Attali, ont admis que vraisemblablement, c’est ce qui va se passer. À ce niveau-là, on n'a jamais vu dans l'histoire des États solder leur dette. Vous ne pouvez pas dire aux jeunes Français, aux jeunes Espagnols, aux jeunes Italiens: écoutez pour les 50 années qui viennent votre objectif est de dégager un surplus de 2% par an pour arriver à boucher le trou du passé. C'est absolument impensable. Donc à quoi bon faire semblant?

Dans ce cas, l'instabilité sur les marchés financiers est assurée...

Je comprends que les établissements financiers aient peur de l'écroulement de la dette. C’est pourquoi je propose de trouver la solution technique dans une conférence européenne de la dette. Sinon ils perdront tout à la prochaine crise. Qu’ils choisissent: la crise financière globale où ils perdront tout ou la neutralisation négociée de la dette.

C'est quoi la différence entre sortir des traités et renégocier les traités?

Je suis obligé de poser une formule qui marque les esprits. Nous les Français, en 2005, nous avons voté «non» au traité constitutionnel. Les gens avaient dit «non», et notre parlement a dit: «Compris, c'est oui.» Moi, je veux que la décision des Français soit respectée. Si je suis élu, c'est mon programme qu'on appliquera, que cela plaise ou pas à l'Europe.

C'est ce que l'actuel gouvernement italien a tenté de faire. Sans succès...

Ils ont tenté et pas voulu aller au bout, car le gouvernement italien est un gouvernement de droite, qui sert aussi les intérêts du capital.

Les Italiens ne sont pas allés au bout, que voulez-vous dire?

Qu’il ne faut pas se cacher sous la table quand Mme Merkel fait les gros yeux! Elle a été disposée à parlementer pendant des mois avec les Anglais pour les faire rester aux meilleures conditions du marché unique, avec un accord de libre- échange qui est le pire qu’on ait jamais signé. Mais quand le peuple italien a voté dans ce sens, personne n’a voulu entendre. Où étaient les Français quand l’Italie a demandé à respirer? Ils regardaient ailleurs en tenant des discours sur l’extrême droite. Il fallait être avec les Italiens!

Macron devait aider Salvini?

Le gouvernement italien a été élu pour faire quelque chose. Que cela nous plaise ou non. Ce sont les Italiens qui ont décidé. Ou alors il faut décréter que la démocratie n’existe plus. L’Italie voulait remettre en cause les traités budgétaires: il fallait l’y aider. Si on ne coopère qu’avec les pays qui sont sur la même ligne politique que soi, on ne peut pas prétendre faire l’Union européenne. Mais ne me faites pas dire que je suis sur la même ligne que Salvini! Ma position sur l’immigration n’a rien à voir avec la sienne.

Concrètement, que voulez-vous changer au traités? Sortir des 3%?

Je supprimerais toutes les interdictions d’harmonisation sociale et fiscale pour éradiquer la possibilité du dumping social. Je ferais en sorte que la concurrence libre et non faussée ne soit plus placée tout en haut de la hiérarchie des normes. Ensuite, je supprimerais tous les articles qui interdisent de limiter la libre-circulation des capitaux entre l’Europe et le reste du monde et qui interdisent de limiter la libre-circulation des marchandises.

Il y a deux ans, vous faisiez 19,5% à la présidentielle. Que s’est-il passé depuis? Le phénomène Mélenchon s’est effondré. Au sein même de votre mouvement, on vous accuse de césarisme...

Nous avons été une force très menaçante lors de la présidentielle. Nos adversaires ont essayé de nous détruire. J’ai fait l’objet d’un abus de pouvoir caractérisé dans deux affaires: celle des assistants parlementaires européens et celle des comptes de campagne de la présidentielle. L’organisme chargé du contrôle a validé nos comptes et a fait ensuite un signalement. Comme pour Emmanuel Macron, d’ailleurs. Mais pour lui, le signalement a été effacé, pas pour moi. J’ai eu droit à dix-sept perquisitions. Beaucoup se réjouissaient de me voir blessé, humilié... Peut- être que je n’ai pas réagi avec le flegme requis? Ils ont été trop heureux de me tomber dessus. C’est normal, ça s’appelle une lutte.

Votre tempérament n’est-il pas votre talon d’Achille?

Non! Mon talon d'Achille, c’est ma gosse, la femme que j’aime, les bonbons, le chocolat. C’est vrai que j’ai du tempérament. Mais je suis comme ça, je suis un Méditerranéen.

Votre objectif, c’est d’encore vous présenter à la prochaine présidentielle?

Je suis obligé de me comporter en permanence comme quelqu'un qui entend exercer le pouvoir. Sinon, ce ne serait pas sérieux. D’ailleurs, ça ne m'intéresserait plus intellectuellement, de raisonner en politique dans l'abstraction, sans aucun souci de ce qui se passerait concrètement ensuite si mes propositions étaient acceptées. (TDG)