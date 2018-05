Pour s’en sortir, Rajoy mise encore sur l’immobilisme

Rajoy va-t-il tomber? C’est le suspense en Espagne, alors que le chef du gouvernement doit se soumettre à partir de jeudi à une motion de censure présentée par le leader de l’opposition, le socialiste Pedro Sanchez, qui prétend convaincre les autres formations qu’il est temps de chasser du pouvoir le chef d’un parti discrédité par de multiples scandales de corruption.

Mariano Rajoy est en mauvaise posture car il a les chiffres contre lui. Sa formation, le Parti populaire (PP), gouverne en minorité avec 137 députés à l’Assemblée, sur un total de 350. Mais, à 63 ans, il n’est pas homme à s’emballer. Vieux routier de la politique, il a souvent fait face à des situations insolubles et, malgré le désavantage du nombre, il sait qu’il a un grand atout en sa faveur, celui des divisions féroces au sein de l’opposition. Même si tous le réprouvent, il leur sera difficile de se mettre d’accord contre lui. Pourtant, la tempête l’a pris par surprise. Après avoir été des mois enlisé dans le bourbier catalan, la formation, mardi, d’un nouveau gouvernement à Barcelone semblait dégager un peu l’horizon. Il se voyait sorti du tunnel et l’approbation au parlement, la semaine dernière, du budget de l’État pour 2018 paraissait apporter un répit appréciable, au terme d’interminables manœuvres pour rassembler les voix nécessaires.

Verdict explosif

Mais l’embellie aura été de courte durée. Le voilà rattrapé par tous les scandales de corruption qu’il avait tenté de minimiser depuis des années. La justice vient en effet de rendre son verdict dans le dossier Gürtel, l’une des multiples affaires mettant au jour les circuits de financement illégal de sa formation. Le jugement décrit un «authentique système de corruption institutionnelle» et désigne expressément le Parti populaire comme «complice à titre lucratif».

Le verdict a fait l’effet d’une bombe dans l’opinion publique espagnole. Un parti désigné par la justice comme partie prenante d’un réseau de corruption peut-il encore gouverner? Le leader du PSOE, Pedro Sanchez, monte au créneau, appelant les partis de l’opposition à appuyer sa motion de censure pour déloger le PP et former une majorité alternative.

L’opération est mathématiquement possible, mais Mariano Rajoy ne bronche pas pendant que Pedro Sanchez remue ciel et terre depuis des jours pour trouver ses alliés. S’il est assuré de l’appui de Podemos, sur sa gauche, le socialiste a du mal à décrocher celui de Ciudadanos. La formation centriste est donnée favorite dans tous les sondages et, au lieu de jouer les seconds couteaux derrière un PSOE en perte de vitesse, elle préfère pousser la convocation d’élections anticipées, qu’elle aurait de bonnes chances de gagner.

Faute de l’appui de Ciudadanos, la motion socialiste doit donc chercher le vote des partis nationalistes régionaux, y compris ceux des indépendantistes catalans qui défient Madrid depuis des mois. Pas mécontents à l’idée de chasser Rajoy, ces derniers prétendent monnayer leur soutien en obtenant en retour la promesse d’un assouplissement de la politique de Madrid vis-à-vis du défi sécessionniste. Sauf que Pedro Sanchez a déjà douché leurs prétentions: pas question de jouer avec l’ordre constitutionnel, assure-t-il.

La carte basque

Pendant que le socialiste multiplie les contacts tous azimuts, Mariano Rajoy, lui, attend son heure. En dernier ressort, les acteurs clés au moment du vote pourraient bien être les Basques du PNV, calcule-t-il. Les cinq députés du petit parti nationaliste ont été décisifs pour l’approbation du budget de l’État 2018, après avoir arraché de généreux avantages financiers pour leur région. Alors sont-ils vraiment décidés à perdre tous les fruits de leurs négociations? Ils risquent gros car la loi de budget doit encore passer le Sénat, où le Parti populaire a la majorité absolue.

Et en cas de réussite de la motion de censure, les sénateurs du PP pourraient bien décider de retoquer le texte si favorable pour le Pays basque… C’est du moins ce que laisse planer l’entourage de Mariano Rajoy, qui semble avoir trouvé les mots pour convaincre. Si tout va comme prévu, il sortira indemne de la motion de censure cette semaine. (TDG)