Pour la première fois depuis 2014, Russie et Ukraine s’affrontent à visage découvert

«Pour nous, c’est la guerre.» Le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Pavlo Klimkine, ne voit pas d’alternative à la loi martiale que la Verkhovna Rada (parlement) a adopté mardi soir par 276 voix, alors qu’un minimum de 226 était nécessaire. Après des débats houleux, la proposition du président Porochenko a donc prévalu, justifiée par l’urgence de l’attaque russe, dimanche, de trois navires militaires, un remorqueur et deux corvettes, aux abords du détroit de Kertch, dans la mer Noire. Un «acte d’agression militaire», selon Petro Porochenko.

Engagée dans une guerre hybride contre l’Ukraine depuis l’annexion de la Crimée au printemps 2014 et le début du conflit dans l’Est séparatiste, la Russie avait nié avec persistance son implication dans les combats. Or, les trois navires ont été saisis par les gardes-frontière et services de sécurité (FSB) russes. Plus de vingt marins sont prisonniers, dont six blessés. Pour Pavlo Klimkine, ce sont «des prisonniers de guerre».

Au cœur du problème, la russification rampante de la mer d’Azov, une mer fermée, bordée des seules Ukraine et Russie. Moscou en contrôle le seul point d’accès, le détroit de Kertch au sud, et est militairement active dans la zone de combat au nord. Après l’inauguration d’un pont au-dessus du détroit en mai, la circulation des bateaux ralliant les ports ukrainiens de Marioupol et Berdiansk a été réduite. Les gardes-frontière russes ont mené des incursions très près des côtes ukrainiennes. Le haut commandement à Kiev, qui se remet péniblement de la perte de 70% de sa flotte en Crimée en 2014, a alors compris qu’il n’avait aucune présence militaire dans la mer d’Azov. D’où la décision de dépêcher ces trois navires.

Nouvelle agression

En vertu d’un traité de coopération de 2003, l’Ukraine a un égal accès aux eaux de la mer d’Azov. De plus, Kiev affirme avoir informé la partie russe de l’itinéraire de ses bâtiments. Le fait que les gardes-frontière russes ouvrent le feu sur les marins ukrainiens a donc été vécu en Ukraine comme un nouvel épisode de l’agression russe.

Vu de Moscou, cette réaction était nécessaire, les navires ukrainiens ayant pénétré ses eaux territoriales. Cette dernière définition est très contestable, étant donné que l’annexion de la Crimée n’est pas reconnue internationalement.

Les autorités ukrainiennes ont appelé leurs partenaires occidentaux à imposer de nouvelles sanctions fermes contre la Russie. Le ministre de l’Intérieur, Arsen Avakov, appelle, lui, à «dépasser le cadre des discours de soutien pour adopter des mesures concrètes». Kiev a beau jeu de se référer à la solidarité internationale, dans la mesure où il n’a aucun moyen militaire de s’opposer à l’armada russe encore déployée autour du détroit de Kertch. Deux hélicoptères et deux chasseurs de classe Sukhoi patrouillent la zone depuis le 25 novembre.

Dans ce contexte, la résolution de Petro Porochenko d’introduire la loi martiale en Ukraine fait débat. Selon lui, la loi martiale doit servir à la défense du territoire national, sans être «une déclaration de guerre, car l’Ukraine ne veut se battre contre personne». Il se montre ainsi plus prudent que son ministre des Affaires étrangères, sans pour autant préciser en quoi la loi martiale pourrait renforcer ses capacités de défense.

Les anciens doutent

En écho à de nombreux observateurs, trois anciens présidents de l’Ukraine indépendante, Leonid Kravtchouk, Leonid Koutchma et Viktor Iouschchenko, ont émis des doutes sur le besoin d’un état d’urgence. «Il y a eu de nombreuses occasions au cours des cinq dernières années, quand nous avons souffert des milliers de morts, où l’état d’urgence aurait été opportun et possible», a ainsi analysé Leonid Kravtchouk. «Mais prendre un tel risque maintenant peut-il contribuer à faire face à l’agresseur?» En filigrane, la peur que Petro Porochenko n’abuse de la loi martiale pour contrer les nombreuses critiques qui lui sont adressées, museler les médias, empêcher les manifestations d’opposition, et reporter l’élection présidentielle du 31 mars. De fait, le chef de l’État ne part pas favori à sa propre réélection. Sur les réseaux sociaux, les craintes d’une dérive autoritaire de la présidence se sont multipliées. Le 26 novembre au matin, la monnaie nationale, la hryvnia, a dévissé par rapport au dollar.

Le débat a agité la séance extraordinaire du parlement ce 26 novembre. Après une occupation chaotique du perchoir par des groupes d’opposition, les députés se sont répandus en tractations de couloir, et ont obtenu de Petro Porochenko qu’il limite le champ d’application de la loi martiale aux seules zones de conflit, et ce pour une durée de 30 jours au lieu de 60. Les conditions concrètes de l’application de cet état d’urgence restent néanmoins à définir. La bataille navale de Kertch ouvre donc une nouvelle période d’incertitudes, tant sur le front militaire que politique.

(TDG)