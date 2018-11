Pour clore son procès, UBS fustige l’absence de preuves

Le droit, la morale et les trois petits singes de la Suisse…

Tout au long de la semaine, les avocats des six anciens banquiers, et plus encore ceux d’UBS, n’ont cessé de répéter un argument qui revenait comme un mantra: la fraude fiscale, c’est mal et moralement choquant, mais devant un tribunal on ne fait pas de la morale, on applique le droit.



L’argument peut choquer, il énonce pourtant une vérité. En droit pénal, les faits et les preuves doivent l’emporter sur les jugements moraux. S’ils font défaut et qu’il subsiste un doute, celui-ci doit profiter à l’accusé.



Au fil du procès, le sentiment d’une accusation fragile, manquant de preuves et de pièces irréfutables, s’est peu à peu renforcé. Il tient au fait qu’aucun acte concret de démarchage n’a pu être rapporté et que la preuve la plus manifeste d’un blanchiment massif de fraude fiscale – les 4000 clients d’UBS qui se sont dénoncés au fisc français jusqu’en 2015 – est affaiblie par la non-transmission de leurs dossiers. L’État français a empoché les amendes, mais il ne les poursuit pas pénalement.



Reste l’impression pénible d’un procès où le représentant d’UBS et son ancien patron de la gestion de fortune assurent que la fraude fiscale n’avait rien à voir avec le modèle économique bancaire suisse et qu’ils ne pouvaient pas savoir si leurs clients étaient en règle. Avant tout, ils ne voulaient pas savoir. Et le droit suisse, qui protégeait à l’époque l’évasion fiscale, leur en donnait les moyens. Les banquiers – pas seulement eux d’ailleurs, avec eux la majorité politique du pays – étaient comme les trois petits singes: ils ne voyaient rien, n’entendaient rien et par conséquent ils ne pouvaient rien dire.



Certes, les choses ont changé, et la période qui tombe sous l’enquête française, entre 2004 et 2014, est précisément celle où le secret bancaire helvétique a peu à peu été abandonné pour passer au modèle d’échange d’information.



La morale, s’il n’y avait qu’elle en jeu, s’accommoderait très bien d’une condamnation d’UBS. En droit, c’est peut-être autre chose, cela repose sur les épaules du tribunal et de sa présidente. Une relaxe est possible, notamment pour les personnes physiques.

Si elle était prononcée pour la banque, l’émotion en France serait considérable.



Alain Rebetez, correspondant à Paris.