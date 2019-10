Policiers brûlés: le procès de 13 jeunes a débuté

L'affaire avait traumatisé la profession et provoqué un mouvement de colère sans précédent dans la police : le procès de treize jeunes accusés d'avoir gravement blessé des policiers en jetant des cocktails Molotov dans leurs voitures à Viry-Châtillon en 2016 s'est ouvert à huis clos mardi à Evry.

Dans la salle comble de la cour d'assises des mineurs l'Essonne devant laquelle ils sont jugés pour tentative de meurtre, ils sont 10 jeunes, assis serrés dans le box en verre, entourés de policiers en uniformes. Trois autres, qui comparaissent libres, sont au premier rang de la salle.

En face d'eux sur le banc des parties civiles, trois des quatre policiers blessés à Viry-Châtillon. Jenny D., queue de cheval blonde, aujourd'hui 42 ans, est en tenue. A sa droite, en civil et casquette noire sur la tête, Vincent R., 31 ans. Il avait été admis à l'hôpital entre la vie et la mort, le corps brûlé à 25%, et porte sur le visage les stigmates de l'attaque.

Les jeunes nient

Les jeunes accusés, des amis d'enfance aujourd'hui âgés de 19 à 24 ans et qui pour la plupart nient avoir participé, se sont levés tour à tour pour énoncer leurs identités. La cour a ensuite prononcé le huis clos.

Samedi 8 octobre 2016, deux voitures de police sont postées en face de l'entrée principale de la Grande Borne, cité à cheval sur les communes de Grigny et Viry-Châtillon (Essonne), considérée comme l'une des plus difficiles d'Ile-de-France.

Les policiers sont garés là pour «protéger» une caméra de surveillance sur poteau, installée pour prévenir les vols à la portière devenus récurrents à ce feu rouge. La caméra dérange les dealers installés en face - et par deux fois des jeunes ont essayé de la détruire.

Cocktails Molotov

Vers 15H00, une vingtaine d'entre eux déboulent, habillés de noir de la tête au pied, le visage masqué, des pierres et des cocktails Molotov déjà allumés à la main. Ils entourent par l'arrière les voitures des policiers qui ne les voient pas arriver. Ils brisent les vitres à coups de pierres, jettent des cocktails Molotov à l'intérieur.

Dans la première voiture, les sièges de Vincent R. et Jenny D. s'enflamment. «J'ai des enfants, aidez-moi», entendra l'un des agresseurs présumés quand la policière parviendra à sortir de la voiture. Il confiera à une amie que ça lui a fait «un pincement au coeur».

Vincent R. met plus de temps à s'extirper du véhicule. Il se roule par terre pour éteindre les flammes, ressent une «vive chaleur» au visage - un autre cocktail Molotov selon lui. Dans la deuxième voiture, ses deux collègues sont plus légèrement blessés. Sébastien P., 38 ans, se précipite pour aider Vincent R., se brûle les mains en l'aidant à retirer son polo.

«Petits cons»

Les 13 jeunes identifiés par les enquêteurs, qui encourent la perpétuité étaient âgés de 16 à 21 ans à l'époque. Les enquêteurs estiment qu'ils avaient planifié depuis quelques jours de «niquer des keufs». Eux nient, certains reconnaissant une présence a minima, des lancers de pierres, mais jamais de cocktails Molotov. Les rares «balances» qui ont parlé se sont fait tabasser, ou ont quitté le pays.

Ce dossier «extrêmement fragile» «manque de preuves» et ne repose que sur «témoignages anonymes, des rumeurs et des revirements», dénoncent leurs avocats qui sont convaincus qu'ils ne voulaient pas tuer. «Ce sont des petits cons qui veulent en découdre, qui veulent dire cassez-vous de notre cité », estime l'un d'eux. «Ils ne réalisent pas la gravité de leur geste», dit un autre.

«Ce ne sont pas des jeunes décérébrés, pas des jeunes irresponsables», répond Thibault de Montbrial, qui défend une policière. «Ce sont des criminels endurcis qui ont préparé une opération commando».

Les policiers, explique Guillaume Roux du syndicat Unité-SGP qui s'est porté partie civile, «attendaient» ce procès, celui d'un «acte de barbarie qui avait révolté», et entraîné des semaines de manifestations spontanées de policiers «en colère». Pour les victimes et une profession «très marquée», ils espèrent aujourd'hui «une sanction exemplaire». Côté défense, on redoute au contraire l'instrumentalisation d'un dossier devenu «emblème» des violences contre les policiers.

Le verdict est attendu le 6 décembre. (afp/nxp)