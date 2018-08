Parlement: «actes terroristes» soupçonnés

La police britannique a annoncé mardi qu'elle traitait comme un attentat terroriste l'incident qui s'est produit lorsqu'un homme a percuté avec son auto plusieurs passants près du parlement de Westminster. L'individu a été placé en détention.

L'homme, qui approche la trentaine, a été emprisonné pour «faits de terrorisme», a précisé la police. «Il n'y avait personne d'autre dans le véhicule qui est toujours sur place et qui est en train d'être fouillé. Aucune arme n'a été retrouvée à ce stade», ajoute son communiqué. La police anti-terroriste a pris la direction de l'enquête.

L'individu avait embouti avec son véhicule des barrières de sécurité à proximité du Palais de Westminster, avant d'être arrêté par la police. L'attaque a fait plusieurs blessés. Au moins deux ont été évacués vers des hôpitaux, mais leurs jours ne sont pas en danger.

While we are keeping an open mind, the Met's Counter-Terrorism Command is leading the investigation into the #Westminster incident.

«A 07H37 aujourd'hui (06H37 GMT) une voiture est entrée en collision avec les barrières devant le Parlement. Le conducteur a été arrêté par les policiers présents sur place. Plusieurs piétons ont été blessés», a déclaré la police sur Twitter.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.