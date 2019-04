Paris découvre Notre-Dame blessée mais vivante

À la sortie du métro Pont Marie, une odeur de cendre froide signale encore l’incendie de Notre-Dame. Puis, par réflexe, les yeux fouillent le ciel gris pour y chercher la grande flèche de la cathédrale. On a beau savoir qu’elle s’est effondrée la veille dans le brasier, le regard est déstabilisé par ce vide béant. Paris se voit ainsi privé de l’un de ses principaux repères. Un de ces monuments que l’on côtoie chaque jour sans y faire attention, contrairement aux touristes, et dont l’absence révèle à quel point chacun y était attaché.

À ce sentiment douloureux succède un certain soulagement. Les deux grandes tours se dressent toujours comme les Tables de la Loi devant la face des fidèles. Les façades et les structures semblent intactes, même si la prudence reste de mise. Selon le secrétaire d’État à l’Intérieur Laurent Nunez, l’effondrement de l’édifice n’a été évité qu’à un quart d’heure près. Mardi matin, il a convoqué des architectes des Bâtiments de France afin qu’ils déterminent l’état, stable ou non, de la structure. De plus, la croisée du transept, c’est-à-dire la nef transversale qui coupe la nef principale, et une grande partie du transept nord se sont effondrés, ce qui fragilise l’ensemble, mis aussi en péril par le poids du bois carbonisé gorgé d’eau qui s’est accumulé au-dessus de la voûte.

Forêt de smartphones

Mardi, les Parisiens et les touristes continuent à se masser au chevet de la cathédrale blessée, surtout à la fin du quai de Montebello et au début du quai Saint-Michel, où la vue sur Notre-Dame est la meilleure. Et c’est dans une épaisse forêt de smartphones, de perches à selfies, d’appareils photo que le passant doit se frayer un passage. De jeunes touristes font des selfies en gloussant mais reprennent bien vite une mine plus adaptée aux circonstances pour tenter de calmer les regards furieux.

Les sapeurs-pompiers sont toujours à l’œuvre. Des tuyaux de lances d’incendie serpentent encore dans la rue Saint-Louis-en-l’Île car tous les brasiers ne sont pas complètement éteints. Les policiers ont interdit tout accès à la cathédrale sur l’île de la Cité, à partir du Pont-au-Change et du pont Saint-Michel jusqu’aux ponts de la Tournelle et Marie.

Un Parisien à la chevelure immaculée résume bien le sentiment qui se dégage de la foule: «Je n’arrive pas à y croire, c’est effrayant. Mais en voyant les images à la télévision, je m’attendais à bien pire. J’étais persuadé que j’allais ne trouver que des cendres et des morceaux de murs enfumés. Or, vous voyez, les tours et les façades ne sont même pas noircies. Chapeau les pompiers! C’est grâce à leurs exploits que l’essentiel a été préservé.»

Rien, en l’état, ne va dans le sens d’un acte volontaire. Rémy Heitz, Procureur de la République de Paris

Les sapeurs-pompiers – qui, à Paris et à Marseille, appartiennent aux forces militaires – sont à l’honneur; toutes les autorités louent leur courage et leur efficacité. Mais ils ont été à la peine pendant les quatorze heures à tenter d’éteindre l’incendie. L’un d’entre eux a été légèrement blessé, ainsi que deux policiers. En tout, 400 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, mettant en batterie dix-huit lances. Certains étaient juchés sur des nacelles portées par des bras mécaniques à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, d’autres installaient des pompes pour capter directement l’eau de la Seine, sans passer par le réseau.

L’éventualité de larguer de l’eau depuis les airs a été rapidement écartée: ce poids aurait détruit la structure de la cathédrale et mis en péril les habitations voisines. En revanche, les sapeurs-pompiers ont utilisé des drones pour survoler le brasier, ce qui a permis à leur état-major de bien renseigner les sauveteurs afin qu’ils guident les lances sous les meilleurs angles. Le robot extincteur Colossus a également été mis à contribution. Piloté à distance, il a permis d’atteindre des zones trop dangereuses pour les sauveteurs, notamment à l’intérieur de la nef.

Enquête délicate

La justice est désormais saisie. Le procureur de la République de Paris, Rémi Heitz, a ouvert une enquête pour «destruction involontaire par incendie» puisque, selon le chef du Parquet, «rien, en l’état, ne va dans le sens d’un acte volontaire». Cinq entreprises du bâtiment participaient à la réfection de la cathédrale. Qui porte la responsabilité de ce désastre? Une seule certitude, compte tenu de l’intensité du sinistre, l’enquête sera aussi longue que délicate à mener.

(TDG)