«Où sont nos enfants que la RDA nous a volés?»

Jusqu’en 2014, Andreas Leyh et sa femme ignoraient tout de leur fils. Est-il encore vivant? Est-il en bonne santé? La seule chose dont ils étaient certains, c’est qu’il avait été enlevé en 1988 à l’hôpital des enfants de Dresde, en Saxe. «Le 2 décembre, notre fils a été hospitalisé pour une hernie. Nous avons perdu ensuite toute trace de lui», raconte Andreas Leyh.

«On nous a dit qu’il était décédé à la suite d’une crise d’asthme, ce que nous avons cru d’abord pendant un an avant d’avoir des doutes. J’ai appris par la suite qu’il avait été enlevé par les services sociaux et qu’il vivait sous un autre nom», poursuit cet ancien opposant au régime condamné à 5 ans de prison pour avoir tenté de fuir la RDA.

Amnistié après la Réunification, il a découvert toute la vérité en consultant les archives de la Stasi, la police politique est-allemande. Son enfant avait été enlevé dans le secret pour être confié à une famille «fidèle au système», comme il dit. L’objectif était d’éduquer les enfants des opposants selon la ligne du parti. «La vérité a été parfois douloureuse pour ces enfants», confie-t-il.

«Le régime voulait détruire ma famille à cause de mes activités politiques», explique Andreas Leyh. «Depuis 2013, j’essaye d’annuler cette adoption mais on me répète à longueur de journée que cela n’est pas possible. Nous avons pourtant les preuves que cette adoption était un enlèvement. On protège encore les responsables, pas les enfants», rappelle-t-il. En effet, une procédure ne peut être engagée que si l’enfant le souhaite. «Alors, comment voulez-vous faire? Les enfants ne savent pas qu’ils ont été adoptés! Ils ne peuvent donc pas prendre contact avec leurs parents biologiques», s’indigne-t-il.

«La loi sur la protection des données nous empêche de faire des recherches dans les administrations car ces enfants ne portent même pas notre nom», explique Andreas Laake, un père qui a repris contact son fils Marko en 2016 grâce à une émission de télévision après… vingt-neuf ans de recherches. «Nous voulons aussi que l’État informe les enfants adoptés. C’est une question morale mais aussi de santé: Imaginez-vous un enfant qui a une maladie héréditaire. Comment voulez-vous qu’il le sache dans une famille adoptive?» dit-il.

Andreas Laake est aujourd’hui président de l’association «Enfants volés de la RDA» (Gestohlene Kinder der DDR), qui compte environ 1500 membres. «La plupart des cas ne seront jamais éclaircis», regrette-t-il. «Certains enfants ne connaîtront pas la vérité parce que leur acte de naissance a été complètement falsifié et que les documents originaux ont disparu», insiste Andreas Laake.

On ignore toujours combien d’enfants et de parents sont concernés par les enlèvements et les adoptions forcées dans l’ex-Allemagne de l’Est. L’association «Enfants volés de la RDA» recense de 300 à 400 cas. Selon l’étude de l’Institut de recherches historiques de Potsdam (ZZF), environ 10 000 enfants ont été adoptés entre 1972 et 1988 sans l’autorisation des parents.

Ce lundi, les associations de victimes seront reçues à l’Assemblée fédérale (Bundestag) devant la commission des pétitions pour réclamer un «droit de savoir». Les choses pourraient avancer car la présidente de la commission, Marian Wendt, a promis de faire «la lumière sur cette page sombre de l’histoire de la RDA trop longtemps refoulée». «C’est le dernier grand chapitre tabou d’un régime de non-droit. Nous devons prendre le temps de nous pencher sur les rouages de ce système d’adoptions forcées», a-t-elle assuré auprès des victimes. Mais les parents réclament également une réforme générale du droit de l’adoption en Allemagne pour obliger l’État à informer automatiquement les enfants adoptés à partir de l’âge 16 ans.

Andreas Leyh, âgé aujourd’hui de 60 ans, a repris contact par téléphone avec son enfant mais ne l’a toujours pas revu. Les parents adoptifs bloquent les procédures. Pour la maman, il est déjà trop tard. Elle ne verra jamais son fils. Elle est décédée en 2014. (TDG)