«On ne sait pas combien de personnes meurent en Méditerranée»

Nombre de traversées en baisse, nombre de morts en baisse. La crise en Méditerranée est-elle en voie de résolution? Attention aux faux-semblants, prévient en substance l’envoyé spécial pour le Haut Commissariat aux réfugiés en Méditerranée centrale, Vincent Cochetel. Le spécialiste rappelle qu’un mécanisme de solidarité se fait toujours attendre au niveau européen. En attendant, les migrants qui tentent la traversée sont renvoyés, en toute illégalité, vers un pays où ils risquent l’exploitation.

Un bateau d’ONG est de nouveau empêché par les autorités de prendre la mer, en Espagne cette fois. L’Aquarius a dû suspendre ses activités. Le Sea-Watch 3 est resté bloqué plus de 15 jours en mer avant de pouvoir débarquer. Comment analysez-vous ce qu'il se passe?

Au niveau du Haut Commissariat aux réfugiés, on estime que les ONG ont un rôle important à jouer dans le secours en mer, tout comme l’industrie maritime et les navires publics. On voit l’offensive des pays européens depuis quelques mois pour éviter que les ONG aient des moyens en mer, parce qu’ils ont peur que les organisations leur demandent ensuite de débarquer les gens. Les États utilisent des arguments juridiques et techniques, invoquent un problème d’autorisation à naviguer mais cette approche ne doit pas cacher le problème fondamental qui est qu’il n’y a pas d’accord sur un mécanisme solidaire de redistribution. La position des ONG est juste: les gens secourus en pleine mer ne peuvent pas être retournés en Libye. Ce n’est pas un endroit sûr, c’est illégal. Or l’objectif de plusieurs pays c’est de permettre aux garde-côtes libyens de les récupérer.

Il y a quelques mois, l’Union européenne faisait de la création d’un mécanisme de prise en charge une priorité. Et puis on n’en a plus jamais entendu parler. Vous participez aux discussions: où en est-on?

Le HCR travaille sur ce dossier des deux côtés de la Méditerranée: avec les pays d’Europe et d’Afrique du nord. Il y a du positif: depuis l’été, onze États se sont mis d’accord au cas par cas pour relocaliser des rescapés. On a donc un embryon de système avec un mécanisme de solidarité. Mais il faudrait davantage d’États, des deux côtés de la Méditerranée. Pour nous, il est important que ce soit un mécanisme de distribution des réfugiés, spécifiquement. Les opinions ne sont pas prêtes pour autant. Il faut absolument faire un triage – je n’aime pas ce mot –, mais il faut dissocier les personnes qui ont besoin de protection et les migrants économiques. C’est seulement sur cette base qu’un mécanisme pourra fonctionner. On l’a vu avec le débarquement de Sea Watch 3, Malte et les autres pays n’étaient pas sur même longueur d’onde, Malte voulant relocaliser tout le monde.

Est-ce que le fait de ne rien décider n’arrange finalement pas les pays européens, qui peuvent ainsi laisser les garde-côtes libyens gérer et bloquer les arrivées?

Le fait qu’il y ait moins d’arrivées est aussi lié à l’augmentation des contrôles en Libye et à une mer mauvaise à cette période de l’année. On se berce dans l’illusion en pensant que plus personne ne va quitter la Libye alors que cela va continuer. Je ne parle pas forcément de grands nombres, il ne faut pas être catastrophiste. Il y a eu peu d’arrivées en Italie l’année dernière mais un scénario où plus personne ne quitte la Libye, je n’y crois pas.

Mais pour l’instant, à l’exception de ceux qui parviennent à rejoindre les côtes par leurs propres moyens et des quelques dizaines de personnes ponctuellement secourues par des ONG, tout le monde est refoulé vers la Libye, non?

Il y a aussi des gens qui meurent, beaucoup de gens. Sans qu’on sache combien.

Le monitoring des naufrages n’est plus fiable?

Non. Il n’y a plus de témoins. Donc on a l’impression que le problème disparaît. Pourtant, les pressions sur la Libye sont encore fortes. Avec les récents événements au Soudan, on peut penser que la tension au contrôle des frontières va s’accentuer. Et on n’a pas d’indication qu’il y ait moins d’arrivée en Libye. J’étais récemment en Ethiopie, où les jeunes que j’ai rencontrés sont déterminés à prendre le risque, même s’ils sont informés par la communauté de la dangerosité de la traversée. Ils pensent qu’ils ont une chance.

On bloque les migrants dans les pays de transit, avec quelles conséquences?

On observe une déviation des routes. Des gens qui quittent la Libye pour la Tunisie. Il s’agit de petits nombres mais la tendance est significative. On peut penser que les filières, les réseaux ont diversifié l’offre depuis la Libye. Ils vont faire partir les migrants ailleurs sur la côte, voire depuis d’autres pays limitrophes. On voit aussi que le séjour prolongé de personnes qui souhaitaient traverser la Méditerranée a un impact sur le business des passeurs. Comme ils se font moins d’argents avec les traversées, les trafiquants doivent monétiser autrement leur investissement, ce qui se traduit par davantage de travail forcé et d’exploitation sexuelle. C’est horrible ce que j’explique. Les situations d’exploitation sont criantes. C’est une conséquence non-intentionnelle du blocage.

Le comportement des garde-côtes libyen a souvent été dénoncé par les ONG. S’agit-il de personnes débordées par la tâche, de personnes en lien avec les trafiquants?

Pour les avoir rencontrés, je pense que la majorité des garde-côtes libyens sont des marins qui ont à cœur la sûreté maritime. Il est vrai qu’ils n’ont pas toujours la formation adéquate pour s’impliquer dans des sauvetages en mer complexe, loin des côtes. Il est vrai, aussi, que certains éléments parmi eux n’ont rien à faire là. L’Union européenne leur a refusé l’accès à ses formations et certains ont été dénoncés par le comité de sanction des Nations unies en raison de leurs liens avec les trafiquants. Pourtant ils n’ont pas été licenciés et cela pose problème. La majorité des garde-côtes essaient de bien faire leur travail mais ils se focalisent sur le secours et le débarquement, ce qui se passe après, ce n’est pas leur problème. Or le problème, ce n’est précisément que ce qui se passe 3h après : qu’est-ce qu’on fait de ces gens ? Par ailleurs, certains garde-côtes ont rapporté au cours des séances d’informations qu’ils étaient menacés par des trafiquants. Il n’est pas simple d’opérer en Libye, avec des cartels mafieux qui ont énormément d’argent et qui peuvent faire peur.

Au-delà de la migration, plusieurs observateurs pointent que c’est le principe même de sauvetage en mer qui est aujourd’hui en danger.

Absolument. Le secours en mer est un régime de droit centenaire, à la base du droit international. Cela répond à des considérations élémentaires d’humanité. Des témoignages qu’on a recueillis dans les centres de détention en Libye ou lors des débarquements en Europe font état de bateaux commerciaux qui sont passés près des migrants et n’ont rien fait pour les sauver. Il y a bien des pétroliers et des gaziers qui ne sont pas équipés pour les sauvetages et pour lesquels l’embarquement de personnes pourrait poser des problèmes de sécurité mais il y a des navires qui ne font pas d’efforts et ne répondent pas. Je peux comprendre que l’industrie ait peur des coûts de déroutage, sachant qu’on leur tombera dessus s’ils renvoient les personnes en Libye et qu’ils ne sauront pas où débarquer car les États européens ne vont pas s’entendre. Il faut que l’industrie maritime fasse partie de la solution mais ce n’est pas à elle de régler le problème.

Il est devenu très difficile pour les organisations et les politiques d’avoir un discours audible sur la migration, les réactions sont épidermiques. C’est quelque chose dont vous souffrez aussi au HCR?

Tout est coincé sur de l’émotionnel et sur de la confusion. On peut expliquer que le nombre d’arrivées irrégulières et le nombre de demandes d’asile baissent: ces arguments ne marchent plus. Cela dit, j’ai l’impression qu’en Europe, quand on parle au commun des mortels, pour expliquer qui sont ces personnes et pourquoi elles ont quitté leur pays, cela ne suscite pas la réaction de xénophobie qu’on voit sur les écrans. Il y a un capital de solidarité qui existe encore pour les gens qui ont besoin de protection internationale. Le problème c’est que les États ont encore beaucoup de difficulté à expulser ceux qui n’en ont pas besoin. Seuls 35% des déboutés de l’asile sont réellement éloignés. Tant qu’on n’a pas réglé ce problème, les citoyens ne sauront plus faire la différence, tout ce qu’ils verront c’est: on vient, on reste. Un système basé sur ces perceptions-là n’est pas tenable.

Les États doivent se concentrer sur deux priorités: accélérer les procédures d’asile – on n’a pas besoin de prendre 3 ans pour déterminer si quelqu’un peut ou non bénéficier d’une protection – et créer un dialogue avec les pays d’origine. Dialogue basé sur la coopération mais aussi sur la fermeté. On ne va pas parler de voies de migration légale pour des migrants économiques tant qu’il n’y aura pas de renvois efficaces pour ceux en situation illégale. Cette population fantôme de personnes en situation illégale alimente un débat très toxique en Europe.

Vous adaptez votre communication?

On essaie mais ce n’est pas facile, on a tendance à répéter la même chose. Peut-être faut-il adopter un langage plus cru, plus clair. Il faut dire que tout le monde n’a pas le droit à l’asile, autrement le système ne peut pas fonctionner. Ce n’est pas un discours qui passe facilement auprès de l’associatif. Tous les gens ont des droits, mais ce n’est pas parce qu’ils ont souffert et viennent de loin que ça en fait des réfugiés.

Est-il si simple de différencier réfugiés et migrants économiques? Nombre de spécialistes estiment que ces catégorisations ne sont plus forcément adaptées aux réalités de la migration aujourd’hui.

Je suis un peu plus traditionaliste. J’ai passé du temps dans les hotspots (centres d’enregistrement des demandeurs d’asile, NDLR) en Italie. Quand ce garçon albinos qui quittait un pays d’Afrique de l’ouest racontait les persécutions dont il était victime, il n’y avait pas besoin de 3h d’entretien pour dire qu’il avait effectivement besoin d’une protection. Au même titre qu’il ne fallait pas longtemps pour acter que les jeunes hommes qui disaient avoir quitté leur pays pour venir jouer au football dans un club européen n’en ont pas besoin. Dans 90% des cas, c’est très clair. On parle beaucoup des victimes du réchauffement climatique mais ce sont des déplacements très lent: de la campagne vers la ville et éventuellement ensuite vers un pays voisin. La seule catégorie qui me semble effectivement problématique concerne les personnes qui ne sont pas victimes de persécution mais qui ont fait des expériences de violences terribles pendant leur exil, qui ont fait l’objet de traite des êtres humains. Certaines personnes ont été détruites sur le plan physique et psychologique. Il faut réfléchir à la façon dont on peut s’occuper de ces victimes, il faut un dialogue avec le pays d’origine car la solution ne peut pas être systématiquement le retour. Ce sont des profils très vulnérables qui méritent un examen au cas par cas.

