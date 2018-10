Ô remaniement, quand viendras-tu?

Quelle est la part de la sérénité, quelle est la part de la difficulté? Ce mercredi, une semaine jour pour jour après la démission du ministre de l’Intérieur Gérard Collomb, le délai sans cesse repoussé pour son remplacement et pour le remaniement du gouvernement commence à poser des questions qui vont au-delà de la simple agitation médiatique. Que se passe-t-il et pourquoi un remaniement ministériel, qui sous la Ve République est toujours réglé en quelques jours, traîne-t-il cette fois-ci depuis une semaine et se prolongera-t-il au moins jusqu’à vendredi soir – au retour du président Macron du Sommet de la francophonie en Arménie – et peut-être plus longtemps encore?

Le président assume

Mercredi après-midi, à l’issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, s’est efforcé de banaliser ce délai. Il a affirmé que le président de la République «assumait totalement de prendre le temps de faire ce remaniement et de rompre en cela avec les pratiques habituelles qui voulaient qu’on change en quelques heures tel ou tel ministre». Selon lui, Emmanuel Macron aurait eu cette formule: «Les ministres ne sont pas des objets sur les étagères.» On reconnaît là la patte du président: le refus farouche d’agir sous la pression et la prétention à instaurer de nouvelles pratiques politiques.

Quelques heures plus tard, à l’Assemblée nationale, le premier ministre affrontait les reproches de Jean-Pierre Vigier (Les Républicains), qui dénonçait «l’affaiblissement de l’Exécutif» et une «cacophonie qui met en lumière votre incapacité à former une équipe digne de ce nom». Dans un brouhaha indescriptible, que seuls les habitués de l’Assemblée nationale dans ses heures chaudes peuvent imaginer, Édouard Philippe répliquait: «Ni vous ni personne ne mettra le début du commencement de la moitié d’une feuille de papier à cigarette entre le président de la République et le premier ministre!»

Voilà qui devrait être clair. Et pourtant… Quand Édouard Philippe assure que le gouvernement continue son travail comme à l’habitude, on peut douter de sa bonne foi. À l’annonce d’un remaniement, la température monte en flèche dans les ministères: il y a ceux qui craignent le renvoi, ceux au contraire qui aspirent à une promotion, il y a ceux qui ont peur de l’un tout en espérant l’autre, et puis aussi ceux qui ignorent tout ou ceux qui croient tout savoir… Bref, on liquide les affaires courantes et on surveille son téléphone.

Pourquoi le premier ministre affirme-t-il avec tant de vigueur la solidarité sans faille qu’il entretient avec le président? Selon toute vraisemblance, c’est que des désaccords sur le choix de certains ministres ou de certaines rocades expliquent en partie la longueur inhabituelle des discussions. Désaccord ne signifie pas forcément crise ou affrontement personnel, mais cela signifie qu’entre le président et son chef du gouvernement, on garde la capacité à discuter et à surmonter les divergences. Édouard Philippe n’ignore pas que sa popularité est depuis quelque temps supérieure à celle du président, et qu’elle s’est renforcée ces dernières semaines. Le soupçon d’une rivalité à la tête de l’État est évoqué par certains, le premier ministre a voulu y couper court.

Une dizaine de refus

L’autre facteur qui explique la longueur inhabituelle des discussions pour le remaniement tiendrait au refus de plusieurs personnes sollicitées. Selon la presse, il y en aurait eu une dizaine, mais il est difficile de faire la part des faits et des rumeurs. Un seul refus est clairement attesté, celui du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le socialiste Mathieu Klein.

Le fait est qu’à son accession au pouvoir, Emmanuel Macron pouvait convaincre plus facilement des personnalités d’autres partis ou de la société civile de le rejoindre. Il était, pourrait-on dire, plus sexy qu’aujourd’hui.

Pour le président français, ce remaniement est particulièrement important car il touche le numéro 2 du gouvernement, le poste de ministre de l’Intérieur, et qu’à sept mois des élections européennes, il ne peut plus se permettre de couacs ou discordances. Maintenant qu’il s’est affranchi de toute pression, il peut se donner le temps qu’il veut pour faire son choix. Reste à prouver, quand la liste tombera, que cela valait le temps d’attendre…

