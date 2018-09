«Nous pouvons éradiquer la grande pauvreté»

On a le sens des symboles ou on ne l’a pas. Pour lancer le très attendu plan de lutte contre la pauvreté, Emmanuel Macron avait réquisitionné jeudi matin le Musée de l’Homme, au palais de Chaillot, à Paris. Mise en scène imposante, devant plusieurs membres du gouvernement, avec un slogan qui se déploie dans les trois couleurs du drapeau: «Faire plus pour ceux qui ont moins.» Celui à qui ses adversaires ont accolé l’étiquette de «président des riches» commence par écouter des pauvres, deux femmes et un homme qui viennent témoigner de leur situation et chez qui une phrase revient sans cesse: la difficulté, quand on a perdu pied, de retrouver confiance en soi.

Quand il monte au pupitre après ces trois témoignages, le président français sait qu’il joue un moment délicat de son quinquennat. Depuis le début de l’été, l’image du président altier mais décidé s’est brouillée: l’affaire Benalla, en soi plutôt dérisoire, révèle une ambiance un peu autiste à l’Élysée, le retrait de la réforme constitutionnelle marque un premier échec cuisant, sa cote de popularité est en chute libre. Jeudi, un sondage diffusé par BFMTV révélait que 76% des Français jugent qu’Emmanuel Macron «mène une politique pour les plus aisés». Avec la «Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté», il entend prouver le contraire.

«Stratégie» et non «plan»

On notera d’abord une nuance sémantique. Emmanuel Macron ne parle pas de plan, il utilise le mot «stratégie». Ça vous semble peut-être un détail négligeable, mais une collègue qui travaille pour un journal associatif décrypte: «Il fait ce que demandent la plupart des organismes engagés contre la pauvreté, comme Emmaüs: s’appuyer sur les associations plutôt que de plaquer un nouveau dispositif de mesures.» Ensuite, le président français énonce un objectif qui engage au-delà de sa personne. «Je pense que nous pouvons, à hauteur d’une génération, éradiquer la grande pauvreté dans ce pays», affirme-t-il. Éradiquer, le mot est fort.

Comment compte-t-il y parvenir? La première cible de son action concerne les enfants. Il s’agit de briser la reproduction sociale, «la pauvreté ne doit plus se transmettre en héritage», s’indigne-t-il. Alors il va rendre la maternelle obligatoire dès 3 ans, subventionner l’ouverture de crèches dans les régions défavorisées, renforcer la formation du personnel de la petite enfance pour l’apprentissage du langage, mais aussi lutter par des relogements contre la présence d’enfants à la rue ou dans des bidonvilles. Deuxième cible: les jeunes. «Chaque année, 60 000 jeunes gens se retrouvent sans radar, ni à l’école ni en emploi, des perdus de vue!» s’indigne Emmanuel Macron. Il propose donc une obligation de formation jusqu’à l’âge de 18 ans et, au-delà, un renforcement des dispositifs, comme la Garantie jeunes, qui permettent un accompagnement vers l’emploi.

Réforme de l’aide sociale

Troisième cible, la plus ambitieuse et la plus délicate: la réforme de l’aide sociale. En France, c’est le RSA (Revenu de solidarité active), qui a remplacé en 2009 le RMI (Revenu minimum d’insertion) et que le président Macron veut remplacer en 2020 par le Revenu universel d’activité. Son nouveau système aurait l’avantage d’être plus simple à toucher pour les bénéficiaires, mais il les obligerait à accepter une offre raisonnable d’emploi, sous peine de sanction. En contrepartie, il s’engage à créer un «service public de l’insertion» qui devrait permettre d’améliorer l’accompagnement des bénéficiaires pour leur permettre de trouver une place de travail ou une forme d’activité adaptée à leur situation.

«C’est la corvée universelle, l’obligation d’accepter un boulot pourri», tweete le député des Insoumis Bastien Lachaud. Le président du Parti socialiste, Olivier Faure, calcule que le plan représente 62 centimes par jour pour un pauvre, sans préciser comment il arrive à ce résultat douteux.

Au total, les mesures annoncées par Emmanuel Macron représentent un engagement sur quatre ans de 8,5 milliards d’euros. En France, près de neuf millions de personnes vivent dans la pauvreté, dont trois millions sont dans une situation de «privation matérielle grave».

La présidente d’ATD Quart Monde, Claire Hédon, veut y croire: «C’est la première fois qu’un président de la République prononce cette phrase: «Nous voulons éradiquer la grande pauvreté.» Pour son mouvement, c’était un objectif depuis soixante ans. Désormais, c’est aussi celui du gouvernement.

«Torturé puis exécuté»

À peine finie la présentation du plan pauvreté, Emmanuel Macron s’est rendu à Bagnolet, près de Paris, au domicile de Josette Audin, veuve depuis soixante et un ans de Maurice Audin. Ce jeune mathématicien de 25 ans, père de trois enfants, militant communiste pour l’indépendance de l’Algérie, avait été arrêté par l’armée française le 11 juin 1957 à Alger. Il n’était jamais revenu.

Malgré les évidences historiques de torture, l’armée a toujours affirmé qu’il s’était évadé et la plainte de sa veuve avait été classée. Jeudi, Emmanuel Macron a demandé pardon et remis une déclaration où il reconnaît que Maurice Audin «a été torturé puis exécuté ou torturé à mort par des militaires». La déclaration ajoute que «sa disparition a été rendue possible par un système dont les gouvernements successifs ont permis le développement». C’est la première fois qu’un président français reconnaît et dénonce officiellement l’usage de la torture en Algérie. Dans les textes qui accompagnent sa déclaration, Emmanuel Macron explique qu’«il était temps que la Nation accomplisse un travail de vérité sur ce sujet».

Par la même occasion, il a annoncé le souhait que toutes les archives d’État qui concernent les disparus de la guerre d’Algérie puissent être consultées. (TDG)