«N'attendons pas les Britanniques pour régler nos problèmes»

«Il n'y a pas de culture du compromis ici»





M. Fasel, que pensent vos interlocuteurs britanniques de notre démocratie directe?

Ils s'y intéressent, mais pas pour la copier. En Suisse, c'est le peuple qui décide de la tenue d’un référendum, alors qu'ici, il est organisé par le gouvernement et avalisé par le parlement. C'est plutôt un plébiscite. Il n'y a pas de notion de «»culture du compromis dans ce pays. Le vainqueur ne partage pas le pouvoir. Et quand vous êtes dans l’opposition, votre seul rôle est de critiquer et de faire tomber le gouvernement.



Si vous pouviez d’un coup de baguette magique transposer en Suisse un élément de la société britannique, ce serait quoi?

La circulation à gauche. Parce que c'est plus sûr. La priorité est de droite. Comme le volant est à droite, vous êtes donc proche de celui qui arrive sur la droite et a la priorité, et vous le voyez mieux. Voilà ma théorie (rires). Ici, la conduite est tellement fluide et civilisée…



Etre diplomate à Londres dans une période aussi mouvementée, ce doit être exaltant…

Oui! Grâce à la présence de nombreux think tanks, la réflexion sur les grands sujets de politique étrangère est d'une extraordinaire richesse. C'est un poste très stimulant. Ce qui se passe actuellement sur le plan politique est fascinant à observer. Et puis, Londres, cette «ville monde», est enivrante et gratifiante. Frustrante aussi, car on réalise très rapidement qu'on n'aura jamais l'occasion de tout faire et de tout voir.



Vous avez rencontré la reine Elisabeth II en à plusieurs reprises depuis votre nomination en 2017. Une expérience marquante?

Chacune de mes rencontres avec sa Majesté resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Je suis impressionné par sa chaleur humaine et sa bienveillance qui transcendent le protocole et le décorum.