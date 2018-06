Moscou achève ses stades lors des prolongations

Trente-huit ans après les mythiques JO de Moscou, Loujniki s’apprête de nouveau à être le centre de la planète sportive. Illustre héritage de la période soviétique, ce stade longtemps nommé «Lénine» sera la vitrine des douze enceintes de la Coupe du monde de football que la Russie accueillera à partir du 14 juin. Avec un match d’ouverture certes bien peu excitant: la «Sbornaia», l’équipe nationale, affrontera l’Arabie saoudite. Mais avec une cérémonie inaugurale qui promet d’être à la hauteur des ambitions de Vladimir Poutine, chef d’orchestre de cette Coupe du monde.

«Tout retard dans les travaux de préparation est inadmissible», avait lancé, à six mois du coup d’envoi, le maître du Kremlin. Tel un avertissement… Si Loujniki impressionne aujourd’hui avec ses tribunes pleines et colorées, ses abords spacieux et animés, son organisation efficace et enthousiaste, c’était en novembre dernier la bérézina après de sérieux couacs lors de la fin du match test Russie-Argentine: spectateurs bloqués plus d’une heure dans le stade, difficultés pour rejoindre le métro, le tout par 0 degré. Depuis, les voies de sortie ont été réorganisées et de nouveaux accès au métro ouverts. Au final, le «stade Lénine», au cœur des JO de 1980, a pris un coup de jeune après deux années de travaux, rénové pour un coût de 330 millions d’euros.

Si ce chantier moscovite n’a guère provoqué de controverse, retards et scandales ont miné les chantiers de nombreux autres stades. Notamment à Nijni-Novgorod, Rostov, Kaliningrad et surtout Samara où le maître d’œuvre a été personnellement sermonné et sanctionné par le ministre des Sports. Dans toutes ces villes, les arènes ont été inaugurées seulement en avril… À Kaliningrad, les travaux auraient été une lessiveuse à corruption, les officiels profitant d’un chantier difficile: le stade a été construit sur un marécage, compliquant les opérations de terrassement. À Samara, la pelouse, cultivée en Allemagne, a été livrée quelques semaines seulement avant le début de la compétition. Un couac parmi d’autres, qui a alourdi la facture (plus de 260 millions d’euros au final) et a coûté sa place au gouverneur local.

L’Arena à Saint-Pétersbourg est quant à lui toute une affaire. «Une triste histoire», a lui-même reconnu Vladimir Poutine. Commencée en 2007 pour un budget de 7 milliards de roubles, la construction de l’enceinte de 68 000 places aurait coûté près de 50 milliards de roubles, soit plus de 650 millions d’euros. C’est l’un des stades les plus chers du monde. «Il est unique, l’un des six au monde dotés à la fois d’un sol mobile et d’un toit rétractable», s’enthousiasme sur place Evgueni Gagogine, l’un des organisateurs. D’un geste, il balaie les difficultés ayant plombé dix ans de chantier: un sol qui tremblait lorsque les joueurs couraient trop vite, un gazon impraticable car gorgé d’humidité et couvert de champignons, un toit qui fuyait et bougeait par vent fort. Tous ces problèmes ont depuis été résolus. Mais les multiples réparations, changements de direction, de constructeurs et de fournisseurs ont alourdi la facture. «Avec, comme souvent en Russie, près de 30% perdus en pots-de-vin et commissions», peste Piotr Popov dans les bureaux pétersbourgeois du leader de l’opposition, Alexeï Navalny. «Ces retards et coûts astronomiques sont surtout le fait d’un mauvais management et d’un total manque de professionnalisme des autorités», insiste une journaliste locale ayant suivi de près le chantier de l’Arena. Mais cela n’a suscité aucun vrai débat public dans la Russie de Vladimir Poutine. (TDG)