Meghan Markle s’installe dans un pays en plein repli sur soi

L’Union Jack a été accroché dans les principales artères de Londres et les tasses arborant les visages du prince Harry et de sa future épouse Meghan Markle emplissent les boutiques souvenirs de la ville. Leur mariage, qui aura lieu ce samedi 19 mai dans la chapelle gothique Saint-Georges, située dans l’enceinte du château de Windsor, la résidence secondaire de la reine Elizabeth II, a d’ores et déjà capturé l’imaginaire populaire.

Le prince de 33 ans, «adopté» par les Britanniques depuis la mort de sa mère Diana dans un accident de voiture à Paris il y a vingt ans, était encore récemment réputé pour ses débordements. À 20 ans, il était apparu à une soirée déguisé en soldat nazi, puis avait été photographié nu il y a sept ans lors d’une partie de strip-billard à Las Vegas en compagnie d’une autre jeune femme que sa petite amie de l’époque. Suite à un passage dans l’armée, «la meilleure échappatoire que j’aie jamais eu» selon ses propres dires, il semble s’être assagi. Et il a visiblement trouvé l’amour auprès d’une actrice américaine divorcée et métisse.

Pourtant, si l’on en croit les données statistiques et les analyses qui dépeignent négativement le Royaume-Uni et ses habitants depuis deux ans, l’irruption de Meghan Markle dans la famille royale aurait pu indigner de nombreux Britanniques. Le nombre officiel de crimes à caractère raciste a ainsi augmenté de 27% l’an dernier par rapport à l’année ayant précédé le référendum sur le Brexit. Ce même référendum a d’ailleurs été analysé comme l’expression de la volonté des Britanniques de se refermer sur eux-mêmes, et la promesse d’un rejet des étrangers.

«Elle est métisse? Et alors?»

Chris a voté en faveur du Brexit. Cette retraitée blanche de 67 ans vit avec son mari dans un logement social londonien. Elle s’étonne: «Elle est métisse? Et alors? Tant qu’ils sont heureux, c’est le principal, et Dieu sait que ce n’est pas simple dans cette famille…»

La bienveillance de cette Londonienne vis-à-vis de la future mariée n’est pas exceptionnelle parmi les Britanniques. Certes, le tabloïd «The Daily Mail» a bien tenté de jeter l’opprobre sur le choix du prince Harry. À l’annonce de leur union, il a révélé qu’elle avait grandi dans un quartier de Los Angeles aujourd’hui réputé pour sa criminalité. Il n’a pas réitéré cette initiative: les commentaires des lecteurs sont demeurés très favorables à la nouvelle venue et aucun n’a attaqué son origine.

Un comportement que confirme Anthony Heath, professeur honoraire de sociologie à l’Université d’Oxford, selon qui «les préjugés des Blancs contre les couples mixtes et les métisses ont décliné de manière significative». Lors du dernier recensement de 2011, 2,3 millions de résidents britanniques, soit 9% de la population, vivaient ou étaient mariés avec quelqu’un d’une autre origine ethnique.

La roturière et le prince

La raison se trouve peut-être également ailleurs. Meghan Markle, qui s’est fait connaître pour son rôle secondaire dans la série télévisée américaine «Suits», incarne le mythe de la roturière épousant le prince charmant. Les fiancés ont en outre sérieusement secoué l’étiquette royale en refusant d’inviter le moindre politicien au mariage ce samedi, préférant convier 1200 anonymes. Et ces dernières années, la jeune femme n’a pas eu peur d’apparaître comme une féministe engagée. De quoi donner l’image d’un couple différent et indépendant, dans lequel les Britanniques aiment se retrouver. De quoi inverser les présupposés: ne serait-ce pas le prince Harry, le grand bénéficiaire de ce mariage?

(TDG)