May et Merkel nous donnent de l’espoir

L’année 2018 n’a pas été très bonne pour le centre. Ce que l’on qualifie communément de centre, c’est cet état des choses qui promet sécurité, ordre, équilibre, le contraire de la nervosité, de la fébrilité et de l’agitation permanente, en somme. Tous les compromis convergent vers le centre.

Quand le centre politique va bien, il prospère et favorise la tolérance des extrémités

Le centre de la société est également un facteur de stabilisation. Quand le centre va bien, il prospère et favorise la tolérance des extrémités, car elles ne risquent pas de devenir dangereuses. Mais le centre ne va plus si bien. Il commence à douter de lui. Même le rituel de la rétrospective annuelle n’a plus rien de réconfortant. Les journalistes ne sont pas les seuls à avoir perdu la notion du temps, n’est-ce pas? Nous sommes effrayés par la quantité d’événements que nous sommes contraints de nous remémorer. Tout cela s’est vraiment passé cette année? Mon Dieu, qu’est-ce qui nous attend encore?

Si nous avons le sentiment que tout se disloque, c’est peut-être dû à une mélancolie d’avant Noël, comme le déplorait déjà W.B. Yeats il y a bien longtemps. Nous sommes envahis d’un profond désir de réussites, d’images et de nouvelles qui montrent que notre société peut également être honorable, respectueuse et aimable. Après tout, on peut également voir le verre à moitié plein et pas qu’à moitié vide. On se souvient du départ réussi d’Angela Merkel, qui a quitté son poste de présidente de la CDU après 18 ans et fait ses adieux à son parti sous de longs applaudissements, soutirant même quelques larmes à certains membres de l’assemblée. Ils auraient pu la chasser comme un chien galeux. Cependant, malgré toutes les critiques dont elle a été victime, elle a tiré sa révérence dans le respect et la tendresse. Bientôt, elle quittera aussi son poste de chancelière. Un départ qu’elle réussira également à surmonter, tout comme l’Allemagne.

Et ce n’est pas la seule éclaircie dans ce ciel nuageux. Il s’agit à nouveau d’une femme et elle s’appelle Theresa May. Quelle politicienne, quel exemple de bravoure en cette période de rejet! Une femme politique qui a toujours été opposée au Brexit, mais va tout de même le mettre à exécution aujourd’hui. Une femme qui agit donc à l’encontre de ses connaissances et de sa conscience, et pourquoi? Parce qu’en tant que chef du gouvernement britannique, elle doit assumer ses responsabilités, parce qu’elle croit en son mandat et en sa dignité, ainsi qu’en celle des institutions. Et elle lutte, lutte et lutte d’une façon qui, plus que du respect, mérite de l’admiration. Même quand pour les raisons les plus diverses, le package qu’elle a négocié avec Bruxelles se voit rejeter: face aux accès de colère de la Chambre des communes et aux rancœurs de ses opposants conservateurs, son calme, son honnêteté et sa persévérance sont aussi prodigieux qu’instructifs. Cette femme rallie ses opposants à sa cause. Elle élimine un obstacle après l’autre. Son visage n’est pas marqué par le triomphe, mais par l’épuisement, tout comme la bouche tombante d’Angela Merkel est l’héritage de son marathon politique.

Cependant, toutes deux font preuve d’une ténacité sans pareille. Elles ne se laissent jamais influencer. Au-delà de toutes les interprétations féministes, on peut dire une chose: ce sont des femmes d’État, des femmes au service de l’État dans le sens classique où elles dévoilent une grandeur qui n’a rien de majestueux ou de pompeux. Elles gèrent et coordonnent là où d’autres souhaitent voir crépiter les flammes de la folie destructrice. Elles gardent et veillent là où d’autres se déchaînent.

Il y a 15 ans, le futurologue allemand Matthias Horx a inventé le concept d’«optimisme sans illusion». Par ce concept, il voulait décrire le progrès latent qui existe dans toute chose, y compris dans les échecs. Pendant de nombreuses années, ces deux mots m’ont aidé dans mon jugement politique. Je l’ai revu récemment. Il a créé une nouvelle formule: «calme mélancolique». J’essaie de me familiariser avec ce concept.

Que nos démocraties survivent ou non aux prochaines années, le fait que notre espace public compte des figures comme Theresa May et Angela Merkel nous donne de l’espoir. (TDG)