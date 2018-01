Mauvais élève de l’UE, Sofia inaugure sa présidence

Peut mieux faire. La Bulgarie vient à peine de prendre la présidence tournante de l’Union européenne que l’on pousse déjà des hauts cris à Bruxelles. En cause, son inefficacité face à une corruption endémique qui fait de cet État le cancre du club, mais pas que. Depuis son adhésion en 2007, cet ancien pays du bloc de l’Est sous surveillance pour ses progrès en matière judiciaire, est aussi en queue de peloton en termes de liberté de la presse et critiqué pour avoir intégré des ultranationalistes antimigrants dans son gouvernement.

Last but not least, alors qu’un rapport de la Commission estimait récemment que la criminalité organisée était devenue «moins visible» et constituait «une menace moindre pour la stabilité que par le passé», l’assassinat en plein jour, lundi dans un quartier chic de Sofia, de Petar Hristov – une des plus grandes fortunes du pays ayant contribué au démantèlement d’une bande mafieuse – fait tache. Qui plus est à trois jours de l’inauguration officielle, ce jeudi, de cette première présidence de l’UE, en présence notamment du président de la Commission, Jean-Claude Juncker. La Bulgarie, qui succède à l’Estonie et passera le flambeau à l’Autriche en juin, compte beaucoup sur ce statut temporaire pour faire son entrée dans l’espace Schengen et à plus long terme dans la zone euro. Ce n’est pas gagné.

Le plus pauvre des 27

Il y a 10 ans, cet État, le plus pauvre des 27, figurait à la 69e place du hit-parade de l’ONG Transparency International qui classe les pays du plus vertueux au plus corrompu. Au dernier pointage, Sofia avait reculé à la 75e place… Sous la pression de la Commission européenne, le parlement bulgare a décidé fin décembre de prendre le taureau par les cornes en adoptant un projet de loi visant à améliorer sa lutte contre ce fléau. Mais le 2 janvier, le président bulgare, Roumen Radev, a mis son veto à ce projet qu’il estime trop faible pour donner des résultats. De fait, la nouvelle institution chargée de la lutte anticorruption passerait sous le contrôle du parlement, ce qui, à ses yeux, poserait des conflits d’intérêts. Retour à la case départ donc. Le problème, c’est que ce projet de loi a le soutien de l’UE et qu’il va rapidement falloir trouver une solution si la Bulgarie veut continuer à recevoir les fonds européens.

Dans ce pays où l’économie demeure fortement agricole et où le revenu moyen par habitant n’excède pas 6500 francs par année, ces fonds représentent près d’un cinquième du revenu des ménages. Ils sont aussi indispensables à l’amélioration des infrastructures, même s’ils ne sont pas toujours utilisés à bon escient. Les Bulgares dénoncent régulièrement les agissements du gouvernement qui a privatisé des pans entiers de l’économie et le détournement de cet argent. Pour rappel, en 2013, l’augmentation du prix de l’électricité qui a soudainement doublé a fait descendre des milliers de citoyens dans les rues des semaines durant pour protester contre les élites politiques. Depuis ce qu’on a appelé le «printemps bulgare», Sofia a fait des efforts pour tenter de rester dans les clous des règles européennes. Mais Bruxelles attend plus de transparence.

Crise migratoire

Autre sujet épineux: les migrants. Cette ancienne région communiste dépendante de Moscou sur le plan énergétique partage 259 kilomètres de frontière terrestre avec la Turquie, carrefour de l’immigration. Or, en ce début d’année, la crise migratoire (avec le Brexit) fait partie des dossiers brûlants que doit traiter l’UE. La Bulgarie va donc devoir se positionner. Porte d’entrée pour les migrants, elle a tout intérêt à se ranger du côté de ceux qui veulent maintenir les accords migratoires avec la Turquie. Mais le premier ministre conservateur, Boris Borissov, qui va devoir composer avec sa minorité turque (700 000 personnes sur une population totale d’un peu plus de 7 millions), plaide aussi pour une amélioration des relations entre Ankara et Bruxelles. Ce qui promet quelques discussions houleuses.

Contrairement à d’autres pays de l’Est, comme la Pologne ou la Hongrie, le gouvernement bulgare ne s’est pas opposé à la politique de relocalisation des réfugiés au sein de l’UE. Reste que Boris Borissov, au pouvoir depuis avril dernier grâce à une alliance avec des partis nationalistes, va devoir négocier. Car tout en s’affichant pro-UE et pro-OTAN, ces formations d’extrême droite sont profondément xénophobes. La Bulgarie a six mois pour convaincre qu’elle est digne d’intégrer l’espace Schengen. Une présidence réussie plaiderait bien évidemment en sa faveur. Mais elle va devoir mettre les bouchées doubles pour y arriver. (TDG)