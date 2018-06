Mariano Rajoy renversé par le Parlement

Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy, coulé par un scandale de corruption, a été renversé vendredi par le parlement. Il a dans le même temps accordé sa confiance au socialiste Pedro Sanchez.

La motion de censure contre le dirigeant conservateur, qui est resté au pouvoir plus de six ans, a été adoptée vers 11h30 avec comme prévu une majorité de 180 députés sur 350. Dans la chambre basse du parlement, les députés se sont prononcés par 180 voix pour, 169 voix contre et une abstention.

DIRECTO | Sigue el programa especial de EL PAÍS Vídeo sobre la #mocioncensura a Rajoy https://t.co/o5GnSCimvn https://t.co/MYFjSZNomh — EL PAÍS (@el_pais) 1 juin 2018

Pedro Sanchez a reçu le soutien de six partis totalisant 180 voix à la chambre basse du Parlement pour voter la motion de censure, soit plus que la majorité absolue des 176 voix nécessaires. Le soutien décisif est venu du Parti nationaliste basque (PNV) qui a fait savoir qu'il avait décidé de voter la censure.

Elections anticipées pas exclues

Deux partis indépendantistes catalans ainsi que Podemos (gauche), un autre petit groupe basque et un parti des îles Canaries ont déclaré qu'ils soutiendraient la motion de censure.

Pedro Sanchez a déclaré jeudi que s'il prenait le pouvoir, il s'en tiendrait au budget approuvé par Mariano Rajoy .

Mais avec seulement 84 sièges sur un total de 350 à la chambre basse du Parlement, les socialistes devraient avoir des difficultés à gouverner, ce qui signifie que des élections anticipées ne sont pas à exclure.

Ha sido un honor ser presidente del Gobierno y dejar una España mejor de la que encontré. Gracias a todos, y de manera muy especial a los españoles y al @PPopular.



Suerte a todos por el bien de España. pic.twitter.com/8bLRIiFOa1 — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 1 juin 2018

(afp/nxp)